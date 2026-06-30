Hucet-ul-îslam Mûminî:Kerbelayê têkeliyeke aqilmendiyê, epîkbûn (hemase) û hestyarîyê ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA– Hucetul-Îslam wel Mûslimîn Seyîd Huseyn Mûminî di civîna irfanî û şîndariya şeva borî de li Harema Pîroz a Xanimê Kerametê, bi îşaretekê li gotinên Rêberê Şehîd ku diyar kiribû «Kerbela ji sê hêmanên aqilgirî, destan û hest pêk tê», got: «Ev sê hêman, Kerbela heta hetayî zindî hiştiye; her tiştê ku li Kerbelayê qewimiye, li ser bingehê rûmet û destanê bûye; heta girîn û musîbet jî di lûtkeya rûmetê de qewimîne. Xanim Zeyneb – silavên Xwedê li ser be – di civîna Îbn Ziyad de got: "Min ji xweşikiyê pê ve tişt nedît." Ev nîşana wê destan û rûmetê ye ku Ehlulbeyt di lûtkeya musîbetê de nîşan dan.»
**Wî zêde kir: «Xanim Zeyneb (S) di kaniya cihê kuştina Îmam de, dema ku dît canê Îmam di xetereyê de ye û kes ji bo parastina wî ranabe, ket meydanê. Di gotarên Kûfeyê û Şamê de, Ehlulbeyt (s.) bi sê çekên aqilgirî, destan û hest, gel vexwend rêberiyê. Îmam Seccad – silavên Xwedê li ser be – li Kûfeyê gotarek xwend û bi gotina xwe, gel girî da; lê bi vê qas hişyarbûnê jî, Kûfiyan bêdengî kir û ev bêdengî, wan di tawanê de hevpar kir. Ger gelê Kûfeyê di wan rojan de axaftibûya, çarenûsa dîrokê diguheriya.»
**Axaftvanê Hevrêya Pîroz, bi îşaretekê li çîroka şehîdbûna Ebdullah bin Hesen (s.) got: «Ebdullah kurê Îmam Mûçteba – silavên Xwedê li ser be – deh an yazdeh salî bû. Dema ku dît dijmin li apê xwe Îmam Huseyn – silavên Xwedê li ser be – êriş dikin, xwe kir mertal û got: "Bi Xwedê sond, ji apê xwe venabeşim." Ew bi destê xwe ji Îmam parast û şûr ket destê wî. Bi tevahî hebûna xwe ket ser sîngê Îmam Huseyn (s.x) û di heman halê de canê xwe da.»
Mûminî bi îşaretekê li hêmana hestê di destana Kerbelayê de, taybet kir: «Îmam Huseyn – silavên Xwedê li ser be – bi rûniştîna (roza) pitika şîrmij xwe û bi musîbeta keça sêsalî ya xwe li xirabeyên Şamê, bi hestê dîrokê re diaxive. Ev hest, bûye sedema mezinbûn û hişyarbûnê. Îro jî wêneyên zarokên mazlûm ên Filistîn û Lubnanê, hestê dîrokê zindî kiriye. Pêwîste em van sê çekan ji bo rêberiya civakê bi kar bînin û nehêlin aqilgirî, destan û hest di civakê de kêm bibin.»
Dawiya peyamê
Etîket:
Kûfe
Xanim Zeyneb
Kerbela
Libnan
Eşûra
Your Comment