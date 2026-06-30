Serokê Ulemayê Îmamiyê ya Pakistanê ji bo ABNA got:«Gotûbêja berxwedan û şaristaniya Îslamî ya rêberê şehîd, rêya rizgariya ummeta Îslamê ya

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şehadeta Ayetullah Uzma Seyyid Elî Huseynî Xameneyî, rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, di nav zanyar, ramanwer û çalakvanên cîhana Îslamê de, bi taybetî li Pakistanê, bandorek berfireh çêkiriye. Gelek kesayetên olî û siyasî yên Pakistanê wî ne tenê wekî rêberê Şoreşa Îslamî ya Îranê, lê her weha wekî nîşana berxwedanê, izzeta Îslamî û yek ji herî girîng şandeyên yekîtiya ummeta Îslamê ya serdema nû dinirxînin.
Hujjet-ul-Îslam wel-Muslimîn Dr. Seyyid Şefqet Husên Şîrazî, berpirsê karûbarên derveyî yên Meclîsa Wihdet-ul-Muslimîn Pakistanê û serokê Meclîsa Ulemayê Îmamiyê Pakistanê, di axaftinekê de li ser ABNA, bi şirovekirina aliyên kesayetiya fikrî û ideolojîk a rêberê şehîd ê Şoreşê, tekez kir ku ew bi gotûbêja berxwedan, serxwebûn û avakirina şaristaniyeke Îslamî, rêya rizgariya ummeta Îslamê ji bin desthilata hêzên îstîkbarî diyarkir.
Wî her weha bi îşareta girêdanên kûr yên di navbera Îran û Pakistanê de got ku ev du welat rolek stratejîk di pêşeroja cîhana Îslamê de hene û pêwîstiya xurtkirina hevkariya zanistî, çandî û siyasî di navbera gelên Îslamî de tekez kir.
Tirs û fikara dijminan ji yekîtiya Îran û Pakistanê
Dr. Şefqet Şîrazî got ku Îran û Pakistan du welatên birayî, cîran û Îslamî ne ku di navbera gelên wan de ji sedsalan ve têkiliyên kûr yên dînî, çandî û civakî hene.
Wî destnîşan kir ku Pakistan li ser bingehê gotina tewhîdê «La ilaha illa Allah» hat avakirin û Komara Îslamî ya Îranê jî li ser bingehê Îslamê ava bûye. Wî got ku dijminên Îslamê ji vê yekîtiyê ditirsin û her tim hewl didin wê têk bibin û di navbera welatên Îslamî de fitne derxînin.
Amerîka û rejîma Îsraîlê wek dijminên eşkere yên ummeta Îslamê
Wî Amerîka û rejîma Îsraîlê wek dijminên eşkere yên Îslam û ummeta Îslamê binav kir û got ku kiryarên wan li Filistîn, Lubnan, Iraq, Yemen, Libya û her weha destdirêjiyên li dijî Îranê nîşana siyaseta wan a dij-Îslamî ye.
Wî destnîşan kir ku şerê li dijî Îranê di rastiyê de şerê li dijî hemû ummeta Îslamê ye, ji ber ku Îran xeta parastina ummetê û berxwedanê ye.
Rêberê şehîd rêya rizgariya ummeta Îslamê nîşan da
Dr. Şefqet Şîrazî got ku rêberê şehîd Xameneyî bi gotin, helwest û kirinên xwe rêya rizgariya ummeta Îslamê ji bin desthilata hêzên îstîkbarî nîşan da û îsbat kir ku berxwedan rêya izzet, serbilindî û serxwebûnê ye.
Wî her weha got ku ew bi bandora fikrî û siyasî ya xwe, rola girîng di xurtkirina ruhê berxwedanê di nav cîhana Îslamê de hebû.
Avakirina şaristaniya Îslamî û hevkariya zanistî
Wî tekez kir ku rêberê şehîd her tim li ser pêwîstiya avakirina şaristaniyeke Îslamî, xurtkirina hevkariya zanistî, çandî, civakî û siyasî di navbera welatên Îslamî de rawestiya bû.
Di dawiyê de, wî got ku divê welatên Îslamî ji hemû derfet û potansiyelên xwe sûd bigirin û bi hevkariya rastîn rêya izzet, pêşketin û serkeftina ummeta Îslamê ava bikin.
Etîket
- Şîeyên Pakistanê
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Pakistan
- Ayetullah Xameneyî
Your Comment