"National Interest: Ji ber çi Ehmed el-Şera pêdiviya xwe bi hêzên Kurd dibîne?"

Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA: Li gorî Kurdpressê, kovara Amerîkî National Interest di analîzekê de hişyarî daye ku hukûmeta Ehmed el-Şera, li dijî siyasetê xwe ya navendîkirinê, hîn jî ji bo stabîlkirina ewlehiya Sûriyeyê pêdiviya xwe bi hevkariyê bi Hêzên Demokratîk ên Sûrî (SDF) heye.
Nivîskarên vê gotarê bawer dikin ku dûrxistin an jî yekbûna tenê ya şêwazî ya van hêzan, dibe sedema afirandina valahiyek ewlehiyê ya xeternak, ku dikare şertên vejîna Daiş, zêdebûna bandora komên derveyî û vegerandina bêstabiliyê li Sûriyeyê pêk bîne. Li gorî wan, projeya Ehmed el-Şera ya ji bo avakirina dewleta navendî ya Sûriyeyê, bêyî beşdarbûna rastîn a SDF, bi îhtimalek mezin dê bi ser nekeve.
Nivîs dibêje ku Ehmed el-Şera piştî hatina ser desthilatê di Kanûna Paşîn a 2025-an de, soz dabû ku bi nûveavakirina artêş û saziyên ewlehiyê, desthilata dewletê li hemû Sûriyeyê vegerîne. Lê li gorî analîzê, siyasetên niha yên Damaskê, bi taybetî kêmkirina rola SDF, li dijî vê armancê dixebitin.
Valahiya ewlehiyê li bakur-rojhilatê Sûriyeyê
Nivîskar bi bîranînan tînin ku Hêzên Demokratîk ên Sûrî di deh salên borî de, bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî, rolekî bingehîn di têkbirina Dewleta Xelîfetiya Daiş de lîstin. Ew hezaran endamên vê rêxistinê girtin û torên berfireh ên îstixbaratî ava kirin ku ji bo şopandina çalakiyên veşartî yên Daiş têne bikaranîn.
Lê piştî pevçûnên Çileya 2026-an di navbera Damask û SDF de, van hêzan beşek mezin ji herêmên ku di bin kontrola wan de bûn winda kirin. Li gorî nivîsê, ev rewş bû sedema lawazbûna kontrola ewlehiyê li hin deverên bakur-rojhilatê Sûriyeyê û afirandina valahiyek ku şertê ji bo çalakbûna nû ya komên çekdar û bi taybetî Daiş çêkir.
Daiş ji nû ve di rêya hêz bûnê de ye
Rapor hişyarî dide ku Daiş, her çiqas di 2019-an de erdên xwe winda kir, lê bi tevahî nehatine hilweşandin û niha ji nû ve di pêvajoya organîzekirinê de ye. Li gorî gotinên serokê îstixbarata Iraqê, hejmara endamên Daiş di nav salekê de ji nêzîkî 2 hezar kesan gihîştiye zêdetirî 10 hezar.
Herwiha tê gotin ku di pevçûnên Çileya 2026-an de, nêzîkî 15 heta 20 hezar girtî û endamên malbatên girêdayî bi Daiş ji kampên ku berê ji aliyê SDF ve dihatin parastin, reviyan. Li gorî nivîsê, di salekê de nêzîkî 330 êrîşên Daiş li Sûriyeyê hatine qeyd kirin, û piraniya wan li herêmên bakur-rojhilat bûne.
Tirs ji zêdebûna bandora hêzên derve
Nivîskar herwiha hişyarî didin ku ne tenê Daiş, lê jî zêdebûna çalakiyên komên derveyî dikare rewşa Sûriyeyê xeternak bike. Li gorî wan, piştî vekişîna SDF ji hin herêmên sînorê Iraqê, hin hêzên girêdayî bi dewletên derve li wan deveran cih girtine û hin welatan hewl daye ku bandora xwe li Sûriyeyê ji nû ve ava bikin.
Çima Damask pêdiviya xwe bi Kurdan heye?
Li gorî analîzê, yek ji herî girîngtirîn hêzên SDF tecrûbe û kapasîteya wan a şerê dijî terorê ye. Ev kapasîte ne tenê ji bo şerê li erdê, lê jî ji bo karên îstixbaratî yên berfireh girîng e. Nivîs pêşniyar dike ku beşek ji hêzên Kurd werin bicihkirin di Wezareta Parastinê de, û beşek din di Wezareta Navxweyî de, da ku ev tecrûbe bi awayekî sazkirî tê bikaranîn.
Nîqaşên neçareserkirî
Gotar destnîşan dike ku her çiqas di 29ê Çileya 2026-an de li navbera Damask û SDF de peymanek hatibe îmzekirin, lê hîn jî gelek pirsgirêkên bingehîn nehatine çareserkirin. Di nav wan de hejmara yên ku dê werin tevlî artêşa nû, statûya fermandarên Kurd û paşeroja Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) hene.
Li gorî nivîsê, her ku pêvajoya pêkanîna vê peymanê dereng dikeve, metirsiya têkçûna agirbesta û vegerandina pevçûnan zêde dibe.
Herwiha nivîskar bang li Dewletên Yekbûyî dikin ku piştgirîya xwe bi hevdemî ji Damask û SDF re bidomînin û her alîkariyê ji bo Damaskê bi şertê bicihanîna peymana 29ê Çile girêbidin. Li gorî wan, heke Washingtonê hêzên Kurd berî qediya pêvajoya yekbûnê terik bike, bêstabiliya li Sûriyeyê dê zêde bibe.
Encam
National Interest di encamê de radigehîne ku Ehmed el-Şera ji bo bicihanîna sozên xwe yên aramkirina Sûriyeyê, neçar e ku beşdarbûna rastîn a Hêzên Demokratîk ên Sûrî di saziya ewlehî û leşkerî ya welêt de qebûl bike. Li gorî nivîsê, dûrxistin an jî kêmkirina rola van hêzan tenê ewlehiyê pêşve naxe, belkî dikare şertên ji bo vejîna Daiş, zêdebûna çalakiyên El-Qaîde û komên din ên çekdar ava bike; metirsiyên ku, li gorî wan, hîn jî bi tevahî nehatine ji holê rakirin.
Your Comment