Dayîna hikmên dadweriyê jibo hin endamên komên terorîstî yên kurd

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Piştî lêkolînên dadweriyê û tomarkirina gelek giliyan ji aliyê gilîkerên taybet ve ji bo hejmarek rêber û endamên komên terorîstî PJAK, Demokrat, Komala û Pakê ve hikmên dadwerî û hişyariya awarte yên Interpolê hatine dayîn û daxwazên radestkirina wan ji welatên wan ên sereke re hatine şandin. Li gorî belgeyên berdestan, ev kiryar di çarçoveya dosiyên dadwerî yên têkildarî tohmetên terorîstî, binpêkirina mafên welatiyan û bi armanca darizandina navneteweyî ya kesên tometbar de hatine girtin. Daxwazên radestkirin û darizandina kesên hanê jibo hikûmeta Iraqê û hin welatên Ewropî re, ji wan Belcîka Almanya, Fransa û Swêdê re hatine şandin. Di nav kesên li ber şopandinê de serkirde û endamên payebilind ên van koman jî hene ku ji wan re hikmên dadwerî û hişyariya sor û awarte ên Interpolê ji bo wan hatine dayîn.
Tometên ku di dosiyên dadwerî de hatine hilêxistin, hevkariya di kiryarên terorîstî de, rêvebirin û organîzekirina operasyonên çekdarî, kuştin û teror bombedanîn rehînegirtin,pere istandina bo zorê, xerakirina mal û milkên giştî û taybet û her wiha hin sûcên din hatien zanîn.
Dezgeha Dadweriyê tekez kiriye ku radestkirin û darizandina kesên li ber taqîbatê jibo hilkolandina şikatên kesên ziyandîtî û birîndar û darizandinê dê were şopandin.
Dawiya Nûçeyî/
Your Comment