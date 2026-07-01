“Pisporê Lubnanî : Piştgirên Hizbullahê, awarebûna bi rûmet li ser peymana bindestiyê tercîh dikin/Hikûmet rê li ber avakirina başûrê welat digire.”

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA– Şîeyên Lubnanê ji çar dehan vir ve tecrubeyên şerên cuda li dijî rejîma Siyonîst derbas kirine û her tim ruhê berxwedanê û geşbûna piştgirên Hizbullahê wekî sermayeya herî girîng a Hizbullahê hatiye nasîn. Di du salên dawî de, piştî cinayetên “pîjeran”, şehadeta şehîd Seyîd Hesen Nasrullah, berdewamiya şer û agirbesta yekalî, piştgirên Hizbullahê hîn jî ruhê xwe yê berxwedanê parastin.
Dijminên Hizbullahê di van du salan de zextên xwe yên siyasî, propagandayî û leşkerî li dijî piştgirên Hizbullahê zêde kirin. Di hewldana xwe ya dawî de, wan xwestin peymanekê di navbera Lubnan û Îsraîlê de îmze bikin ku ti rewayiya wê ya yasayî tune ye; partî û beşên cuda yên Lubnanê vê peymanê bê encam û berevajî madeya 52 ya destûra Lubnanê dibînin.
«Meryem Sefî» civaknasek û jineke hevzayî (hawzawi) ya Lubnanî ku xwediyê bawernameyên zanîngehê û hevzayî ji Zanîngeha Lubnanê û Civata Mistefa ya Beyrûtê ye, di derbarê pêşhatên dawî yên Lubnanê û rewşa şîeyên Lubnanê di şertên şer û awarebûnê de, bi nûçegihanê EBNA re axivî.
ABNA: Ji kerema xwe pêşî li ser qada lêkolînên xwe û çalakiyên xwe yên civakî agahiyan bide.
Ez nêzîkî 15 salan e ku di warê wergerê de dixebitim. Ez hin nivîsar û gotarên Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, çîrok û romanên di warê berxwedanê de an li ser kesayetên mezin û şehîdên berxwedanê wergerandine. Herwiha li ser mijarên olî, dijberiya rojava û bîrdoziya “Mutahar” (bîra şehîd Muteherî) xwendin, lêkolîn û wergerê dikim.
EBNA: We li Lubnanê gelek şerên li dijî dijminê Siyonîst tecrube kirine, lê di şerê dawî de êrîşên rejîmê bo ser Lubnanê, bi taybetî başûr, tund bûn. Li gorî têkiliyên xwe yên bi kesên nêzîk û dostên Lubnanî re, rewşa şîeyên Lubnanê di vî şerî de çawa ye?
Dema êrîşên Îsraîlê di şerê dawî de li dijî Lubnanê tund bûn, piraniya van êrîşan berê xwe da başûrê Lubnanê, herêmên şîe-nişîn û navçeyên sînorî, carinan jî êrîşên giran li ser “Zahîe” (taxa başûrê Beyrûtê) û bakurê welat hatin kirin. Herî zêde êrîş li başûr li ser “Seyda” bûn û li gorî nûçe û agahiyên ku min bi nêzîk û çalakvanan re girtine, jiyana şîeyan gelekî zehmet bûbû.
Rewşa jiyana şîeyan di vî şerî de li gorî şerên berê gelekî zehmetir bû, çimkî zextên ji hundir û derve zêdetir bûn. Di şerên berê yên Lubnan û Îsraîlê de ev zext kêm bûn.
Di vî şerî de, nihêrîna tund a dijberên Hizbullahê û şîeyên başûr zêdetir bûye. Carinan wan nedixwest awareyan di bajarên xwe de bihewînin, bi hinceta ku dibe bajarên wan jî bibin armanca êrîşên Îsraîlê. Ev zexta zêde li ser xelkê Hizbullahê zêde dibû. Bê guman, mebesta min ji “xelkê Hizbullahê” ne ew e ku ew endamên Hizbullahê bûn, belkî mebesta min ew kes in ku li herêmên başûr aware bûn û neçar man malên xwe biterikînin.
Şîeyên aware di şertên şer de xwe pirtir bi rûmet hîs dikin li gorî dema agirbesta yekalî
Lê xala herî girîng di vê mijarê de ev e ku şîeyên aware di şertên şer de, xwe pirtir bi rûmet (bi rûmet) hîs dikin li gorî dema agirbesta yekalî. Çimkî Îsraîlê xwe bi vê agirbestê re negirtibû û wan neçar mabû her roj bibînin ku zarok û ciwanên Hizbullahê tên şehîdkirin û tiştekî nekin. Ji ber vê yekê, ew awarebûna di dema şer de, li ser şertên agirbesta yekalî ku mafê bersivdayînê tune be, tercîh dikin.
Şîeyên piştgirên Hizbullahê dibêjin; em amade ne ku henek û tinazên hemwelatiyên dijber qebûl bikin, lê em bindestî û bêdengiyê qebûl nakin.
Lubnan gelek sal in û ji destpêka operasyona “Tofana Eqsayê” ve bi Îsraîlê re di şer de ye û ev pevçûn carinan kêm û carinan zêde bûne; eger ev şer dirêj bibe, tehemmulkirina wê zehmettir dibe.
Ez bi xwe jî, kalê min berî şer koça dawî kir û her du malên ku wan li Beyrûtê û başûr ji bo havîngehê hebûn, hatin hilweşandin. Gelek Lubnanî her du malên xwe winda kirine û ev ziyan di vî şerî de gelekî zêdetir in li gorî şerên berê.
ABNA: Li gorî çavkaniyên agahdar, niha zêdetirî milyon û 200 hezar şîeyên Lubnanî aware bûne. Çi nûçe û agahiyên te di derbarê rewşa jiyana wan û alîkariyên ji bo wan hene?
Jiyana awarebûnê, tevî ku bi henek û tinazan û derxistina ji herêmên cuda re (ji tirsa ku dibe li wir jî êrîş bibe) û pêşîgirtina li amadebûna jinên ku “aba” û hîcab li xwe kirine (wekî nîşaneya piştgirên Hizbullahê) zehmet e, lê ji bo wan bi rûmet e, çimkî ew li hemberî Îsraîlê radiwestin. Lê li gel vê rewşê, kesên din jî hene ku alîkariya awareyan dikin û malên xwe didin wan daku êşên wan kêm bibin.
Gelek malbat ji jin û zarokan pêk tên, çimkî mêrên wan an mijûlî şerê li dijî Îsraîlê ne, an jî mijûlî alîkariyê û çalakiyên medyayî ne. Wan malbatên xwe ji herêmê derxistine û ew bi xwe mijûlî xizmetguzariyê, çi çalakiyên civakî bin û çi leşkerî bin, bûne.
Cîhada aborî ya kargehdarên Lubnanî ji bo piştgiriya berxwedanê
Serokê kargehekê ya betaniyan (pattû) li herêmeke ku ji aliyê Îsraîlê ve hatiye dagirkirin, karîbû amûr û makîneyên xwe ji kargehê derxîne û li herêmeke din ev kargeh damezirand, da ku ji bo awareyan bêyî ti berjewendiyekê, betaniyan çêbike û belav bike. Kesên din jî bi malê xwe “cîhada aborî” dikin; eger xwaringeh an zevî û erdê wan hebe, didin destê şer-zedeyan.
ABNA: Nûçeyên dijberî hev li ser dagirkirina gundên sînorî yên Lubnanê carinan di medyayê de tên belavkirin. Li gorî agahiyên te, rewşa herêmên başûr çawa ye?
Herêmên başûrê Lubnanê ketine bin êrîşên giran. Her ku herêm nêzîkî sînor dibin, êrîş tundtir dibin. Di derbarê vê ku niha tê gotin gundên sînorî hatine dagirkirin, divê ez bibêjim ku Hizbullahê ji destpêka şer ve stratejiyeke wê hebû ku Îsraîlê bikişîne nava şerê rasterast; çimkî di êrîşên mûşekî de, “Kumbeda Hesinî” (Iron Dome) rê li ber lêdana mûşekan digire û wan betal dike.
Lê tu kes wekî şîeyan di şerê rasterast de li hemberî dijmin, xwediyê wêrekî û baweriyê nîne. Hizbullahê bi zanebûn xwest Îsraîlê bikişîne nava şerê rasterast û meydanî, daku zerareke mezintir jê bibîne. Îsraîl tehemmula zerareke mezin nake. Ji aliyekî din ve, Hizbullahê agahdarî û serweriyeke mezintir li ser herêmên Lubnanê heye û bi kemîn û şêwazên cuda dikare dijmin westandî bike û şererekî dirêj û xwer (frasayî) ji bo wan çêbike, daku ruhê xwe winda bikin.
Ji ber vê yekê, ez naxwazim peyva "dagirkirin"ê bikar bînim. Stratejiya Hizbullahê di şerê dawî de û di serdema sekreteriya giştî ya Şêx Naim Qasim de, siyaseta bêdengiyê û nedana agahiyan e. Berevajî dema Şehîd Seyîd Hesen Nasrullah ku bi berfirehî li ser operasyonan diaxivî, sekreterê giştî yê nû ji ber sedemên ewlehiyê, tenê siyaseta giştî ya meydanê şirove dike û xwe ji gotina hûrgiliyan dûr digire. Ji ber vê yekê, ne mimkun e ku mirov bi awayekî hûr li ser herêmên dagirkirî biaxive.
EBNA: Yek ji xalên girîng di şerê Lubnan û Îsraîlê de ji demên borî heta niha, parastina ruhê berxwedanê yê civaka piştgirên Hizbullahê ye. Di van şertan de, çi nûçe û agahiyên te di derbarê hewldanên çalakvanên civakî yên Lubnanê ji bo parastina ruhê berxwedanê de hene?
Bilindkirina ruhê berxwedanê yê xelkê mijarekî girîng e û gelek kom di vî warî de çalak in. Ew serdana herêmên awareyan dikin, bernameyên wekî serdana malbatên şehîdan, alîkarîkirina awareyan, dabînkirina pêdiviyên wan û birêvebirina bernameyên olî wekî “duaya komî ya Tewessulê” pêk tînin. Di boneyên olî yên wekî meha Remezanê de, wan li ser torên civakî “pêşangeha duaya Tewessulê û istixasê” (hawargirtinê) pêk anîn ku di bilindkirina ruhê manewî yê xelkê de bandordar e.
Lubnan ji sala 2006an û heta berî wê jî, her tim ketiye bin êrîş û azarên dijminê Siyonîst. Xelk, bi taybetî li başûrê Lubnanê, aramî nedîtine. Her tim di navbera me û Îsraîlê de şer hebûye û xelkê zerarên mezintir dîtine. Van bûyeran ruhê “dijberiya zilmê” û berxwedana xelkê li hemberî dagirkerên Îsraîlî bihêz dike.
Ew zilmê qebûl nakin û vî ruhê “zilm-nedîtinê” (yê ku zilmê napejirîne) di nifşên xwe yên cuda de belav dikin. Dayik û bav nîşaneyên berxwedanê di nav zarokên xwe de pêş dixin. Ev perwerdehiya ruhê berxwedanê ne tenê taybet bi dema şer e; belkî girîngîdayîn bi berxwedanê di edebiyata gelêrî, helbest û jiyana rojane ya Lubnanê de gelekî xurt e. Ji ber vê yekê, xelk dikarin bi vî çandî şertên dijwar ên awarebûnê tehemmul bikin.
ABNA: Di van şertan de, alîkariya bo awareyan ji kîjan saziyan û aliyan ve tê kirin?
Alîkariya bo awareyan ji aliyên cuda yên fermî, nefermî û gelêrî ve (wekî “Eqîqeyan” li Lubnanê û belavkirina wan di nav xelkê de) berdewam e. Piraniya alîkariyan ji Îran, Şîeyên Iraqê, Şîeyên Amerîka, Kuweyt û Erebistana Siûdî, tevî şertên dijwar û zextên siyasî, bo Lubnanê tên şandin.
Awareyên Lubnanê ji bajarên başûr aware bûn û li Beyrût, bajarên bakur, Beqaa û Çiyayê Lubnanê bi cih bûn. Kesên ku derfetên wan hene xaniyan bi kirê digirin (tevî kirêyên giran) û kesên bêderfet jî li dibistanan hatin bicihkirin. Li herêmên şîe-nişîn alîkarî pirtir e û gelek malbatên bi rûmet tehemmula jiyana li dibistanan nakin, lê ji ber ku ji aliyê madî ve ne dewlemend in, di şertên gelek dijwar de ne. Buhayê derman û kelûpelên jiyanê wekî kincan giran e û ji ber ku wan hemû tiştên xwe winda kirine, ew hewceyê hemû pêdiviyên bingehîn in.
Gelek nexweşxane û zayîngehên li başûrê Lubnanê bi temamî hatine rûxandin û ji xizmetê derketine. Herwiha gelek karmendên tenduristiyê, bijîşk û hemşîre li herêmên başûr şehîd bûne. Ji ber buhayê zêde yê dermanan, pêdiviya bi dermanan gelek e.
ABNA: Lubnan di vî şerî de rastî gelek ziyanên mezin hat, di nav de rûxandina xaniyên niştecîbûnê. Hikûmeta Lubnanê ji bo avakirina herêmên rûxandî çi gavan avêtiye?
Di warê avakirina herêmên rûxandî de, ti gavekî erênî ji aliyê hikûmeta Lubnanê ve nehatiye avêtin. Belkî hikûmetê tedbîrên neyînî girtine, wekî nedana destûra ji bo avakirina nû ya xaniyan. Bi awayekî, ew dixwaze li ser rêya vegera awareyan bo malên wan astengan derxîne û mixabin hikûmeta niha ya Lubnanê ji bo pêkanîna armancên Siyonîstan kar dike.
ABNA: Di van demên dawî de peymanek di navbera hikûmeta Lubnanê û rejîma Siyonîst de hate îmzekirin ku di nav civaka Lubnanê de bertekên neyînî çêkirin. Nêrîna te di derbarê pêkanîna pratîkî ya peymanekî wiha de çi ye?
Di derbarê peymana Lubnan û Îsraîlê de nerazîbûneke giştî heye ku ne tenê bi şîe û Hizbullahê re sînordar e. Wekî di şerên berê de (bi navê “Xoşeyên Xezebê”), artêşa kirêgirên Lubnanê ji bo Îsraîlê dixebitîn û girtîgehên Îsraîlî yên li Lubnanê û xalên kontrolê bi rê ve dibirin, ev kirêgir hîn jî li Lubnanê hene.
Mixabin ev hizr di nav siyasetmedaran de hîn jî tê dîtin. Ew îdîa dikin ku eger Lubnan li hemberî Îsraîlê serê xwe bitewîne, Lubnan dê xwediyê serweriyê be. Ew alîkariyên Îranê “ne-rewa” dibînin, di demekê de ku alîkariyên Îranê zirarê nadin serxwebûna Lubnanê, lê destwerdanên Amerîkiyan û welatên din di karên navxweyî de zirarê didin serxwebûna Lubnanê.
Li ser torên civakî komên cuda li hemberî peymana Lubnan û Îsraîlê bertek nîşan dan; Necah Wekîm, damezrînerê “Cenaba Milet” li Lubnanê nivîsand: “Dema Îsraîl êrîşên xwe yên hovane zêde dike, hikûmeta Lubnanê heyeta gotûbêjê dişîne, lê Îranê gotûbêjên xwe ji ber berdewamiya êrîşan rawestand.” Wê ev kar ji bo Îranê “bi rûmet” û ji bo hikûmeta Lubnanê “bê rûmet” binav kir.
Kes û komên cuda yên Lubnanî bi rêbazên cûda nerazîbûna xwe li hemberî vê peymanê ragihandin. Bi rastî ev peymana yekalî ti rewayiya xwe nîne û di rastî û qada meydanê de pêk nayê. Bi taybetî nûnerên Hizbullahê û Tevgera Emelê ragihandin ku ev hikûmet ne xwediyê rewayiyê ye û nikare vê peymanê pêk bîne.
dawiya peyamê
Tags
Hizbullaha Lubnanê
Îsrîl
Hikûmeta Lubnanê
Şîeyên Lubnanî
Your Comment