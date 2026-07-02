Çalakvanên Zimanê Kurdî: Divê Zimanê Kurdî li welatê xwe bibe zimanê bingehîn + Vîdyo

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — (Kurdpa/Kurdpress), konfêranseke du rojî ya girîng a saziyên zimanê Kurdî li bajarê Amedê dest pê kir. Konfêrans di bin dirûşma «Ji statuya hiqûqî heta perwerdeyê; çarçoveyeke nû ji bo gotûbêjan» de, li Navenda Çandê ya Amedê hat lidarxistin.
Beşdarên konfêransê:
Di vê kombûna girîng de, çîna pêşeng a civaka Kurd amade bû. Bi dehan çalakvanên ziman, akademîsyen, nûnerên saziyên sivîl, berpirsên partiyên siyasî û xebatkarên saziyên zimanî ji seranserê bajarên Kurdistanê û bajarên din ên Tirkiyeyê beşdar bûn.
Armanc û daxwazên sereke:
Di rojên destpêkê yên konfêransê de, mijarên jêrîn weke stûnên sereke yên gotûbêjan hatin destnîşankirin:
- Naskirina Hiqûqî: Beşdaran tekez kirin ku zimanê Kurdî pêwîstiya xwe bi statuyeke hiqûqî ya bihêz heye da ku rê li ber qedexe û astengiyan bê girtin.
- Perwerdeya bi Zimanê Zikmakî: Yek ji xalên herî girîng, daxwaza bûyîna zimanê Kurdî weke zimanê sereke yê perwerdeyê di hemû astan de bû.
- Bikarhênana di qada giştî de: Bangewazî hat kirin ku zimanê Kurdî di hemû qadên jiyana rojane, saziyên dewletê û qada siyasî de bê fermîkirin.
Girîngiya vê konfêransê:
Ev konfêrans ne tenê wekî kombûneke akademîk, belkî wekî “çarçoveyeke nû ya ji bo gotûbêjan” tê dîtin. Beşdar dixwazin ku pirsgirêka ziman ji rewşa xwe ya heyî derxînin û wê di rojeva siyasî û hiqûqî ya welat de wekî “mafekî bingehîn” bi cih bikin.
AMED – Di çarçoveya berdewamiya konfêransa du rojî ya saziyên zimanê Kurdî de ku li Amedê (Diyarbakir) birêve diçe, Mihyîddîn Altun, berdevkê saziyên zimanê Kurdî, daxwazên sereke yên çalakvanan bi zelalî anîn ziman.
Li gorî nûçeya Radyoya Gel a Welat (ولَات), Altun di destpêka axavtina xwe de tekez kir ku zimanê Kurdî hê jî bê mafê hiqûqî ye û ji çarçûveyên qanûnî hatiye dûrxistin.
Li gorî wî, ku behsa pêvajoya siyasî ya heyî li Tirkiyeyê kir, got ku ev konferans bi armanca avakirina çarçoveyek ji bo pêşkêşkirina daxwazên zimanî di nîqaşan de hatî organîze kirin. Ew wiha got: «Pirsgirêka Kurdan berî her tiştî pirsgirêka ziman e. Zimanê me salan di bin zextê de bûye û wisa hatî pêşkêşkirin ku wekî zimanek nû an tenê folklorîk xuya bike. Ev nêrîn, bingeha polîtîkayên yekrengkirinê û guhertina awayê ramanê yê civakê ava kiriye.»
Altîn tekez kir ku dema wê hatiye ku zimanê kurdî ji qonaxa "parastinê" derbas bibe û bibe zimanê jiyana rojane. Wî got: «Divê em zimanê xwe di perwerdehî, aborî, bazar, teknolojî û hemû warên jiyanê de bikin zimanê sereke. Zimanê me pîvana welatparêziyê ye û yên ku xwe welatparêz dibînin divê bi zimanê xwe biaxivin.»
Ew her wiha daxwaz kir ku siyasetmedar û çalakvanên Kurd dev ji şêweyên cuda yên zimanê kurdî bernedin û wan hîn bibin û bi kar bînin. Wî zêde kir: «Li şûna gilîkirinê, divê em bala xwe bidin avakirin û pêşxistina zimanê xwe. Hemû saziyên tevgera Kurd, akademîsyen û ronakbîr divê vê berpirsiyariyê bigirin û di şoreşeke çandî de ji bo hêzkirina zimanê kurdî beşdar bibin.»
Çîğdem Qılıçgün Uçar, hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk (DBP), jî bi rexnekirinê li siyaseta hikûmeta Tirkiyê got: «Hemû fikra hikûmeta Tirkiyê li ser zimanê kurdî ye; ji ber ku ziman nîşana nasnameya me, dîrok û çanda me ye. Her çend sed sal derbas bûne jî, polîtîkayên "Plana Rojhilatê" hê jî berdewam in. Em daxwaz dikin ku ev polîtîkayên bidawî bibin û zimanê kurdî were naskirin.»
Ew her wiha li ser pêwîstiya xurtkirina hemû şêweyên zimanê kurdî, ji nav de Kurmancî, Zazakî, Soranî û Goraniyê, tekez kir û ji malbatan xwest ku bi zarokên xwe re bi kurdî biaxivin.
Di beşeke din a civînê de, Doğan Xatûn, şaredara hevpar a bajarê mezin ê Amedê (Diyarbakır), bi nîqaşkirina pêvajoya siyasî ya heyî got: «Em hêvî dikin ku ev pêvajoyê bibe sedema naskirina hiqûqî ya ziman û çanda kurdî. Lê her tişt ne tenê bi biryara hikûmetê ve girêdayî ye; em jî divê zimanê xwe di jiyana rojane de bigihînin asteke şayeste. Her çiqas em zêdetir bi kurdî bijîn, zimanê me jî wê zêdetir xurt bibe.»
Rojê yekem ê vê konferansê bi civîneke taybet a bi navê «Cihê hiqûqî yê zimanê kurdî» berdewam bû û tê plan kirin ku mijarên perwerdehî, mafên zimanî û rêbazên xurtkirina cihê zimanê kurdî di roja duyem a konferansê de jî werin nîqaşkirin.
..............
Dawiya Nûçeyî
Your Comment