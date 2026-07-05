«Parêzgeha Babil a Iraqê xwe bo merasîma oxirkirina Şehîd Ayetullah Xaminêyî amade dike; îdare tên girtin û plansaziyeke taybet bo merasîma oxirkirinê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA —Encûmena parêzgeha Babilê ya Iraqê ragihand ku rojên çarşem û pêncşemê li vê parêzgehê betlaneya fermî ye. Ev biryar di çarçoveya amadekariyan de hatiye girtin da ku hemwelatî bikaribin bi awayekî berfireh beşdarî merasîma oxirkirina cenazeyê Şehîd Ayetullah el-Uzma Seyîd Elî Xaminêyî li bajarên Iraqê bibin. Di heman demê de, rayedarên Babilê destnîşan kirin ku planên ewlehî, xizmetguzarî û tenduristiyê bo vê merasîmê hatine amadekirin.
Ragihandina betlaneya du-rojî
Esed El-Muslimawî, Serokê Encûmena parêzgeha Babilê, piştî rûniştineke awarte ya encûmenê di civîneke çapemeniyê de got: “Iraq bi mêvandariya cenazeyê Şehîd Ayetullah el-Uzma Seyîd Elî Xaminêyî serbilind e.” Wî anî ziman ku bi biryara endamên encûmenê, rojên çarşem û pêncşemê li parêzgeha Babîlê betlaneya fermî ye da ku xelk bikaribe tevlî merasîmê bibe.
400 otobus bo veguhastina beşdaran
El-Muslimawî diyar kir ku rûniştina awarte li ser du mijarên sereke sekinî: plansaziya xizmetguzariyê û plana ewlehiyê. Li gorî gotina wî, 400 otobus hatine terxankirin da ku beşdaran ji parêzgeha Babîlê bibin bajarên Necef û Kerbelayê. Her wiha bo hêsankirina hatûçûnê û rêgirtina li hemberî qerebalixiya trafîkê, hevahengiyên berfireh hatine kirin.
Cîbicîkirina plana giştî ya ewlehî û xizmetguzariyê
Serokê encûmenê ragihand ku bi hevkariya fermandariya polîsan û trafîkê, plansaziyeke ewlehiyê ya berfireh hatiye danîn. Armanca vê planê, rêkxistina trafîkê, hêsankirina hatûçûna komên şînê, hewcedariyên mawkib (çadirên xizmetguzariyê) û eşîran, û her wiha dabînkirina ewlehiya merasîmê ye.
Amadebûna saziyên îdarî
li Turkî, Waliyê (Parêzgarê) Babîlê jî ragihand ku hemû amadekariyên veguhastin, ewlehî û tenduristiyê hatine temamkirin û cîbicîkirina wan ji roja yekşemê ve dest pê kiriye. Wî tekez kir ku ji bilî veguhastinê, plansaziyeke giştî ya tenduristiyê jî bo vê merasîmê hatiye amadekirin, ku ev yek di asta parêzgeha Babîlê de careke yekem e ku bi vê mezinahiyê tê pêkanîn.
Rêya cenaze: Ji Qomê ber bi Necef û Kerbelayê
Li gorî bernameya fermî, cenazeyê Şehîd Ayetullah el-Uzma Xaminêyî piştî merasîmên li bajarê Qomê, wê bi rêya balafirgeha navneteweyî ya Necefê bigihêje Iraqê. Piştî zîyaret û oxirkirinê li herêma pîroz a Emîrê Bawermendan (Silav lê bin), wê karwan ber bi Kerbelayê ve biçe.
Li Kerbelaya Pîroz, cenaze wê ji cadeya “Şehîd Ebû Mehdî el-Muhendîs” ber bi navçeya “Beynelheremeyn” ve were birin da ku merasîmeke girseyî were lidarxistin. Piştî dawîbûna merasîman li Iraqê, cenaze wê vegere balafirgeha Necefê û ji wir jî bo xakspartinê li herêma pîroz a Îmam Riza (Silav lê bin) bo bajarê Meşhedê were şandin.
[Dawiya peyamê /
Etîket :
- Iraq (Iraq)
- Parêzgeha Babîla Iraqê (Parêzgeha Babil a Iraqê)
- Oxirkirina rêberê şehîd (Oxirkirina rêberê şehîd)
- Şehîd Ayetullah Xaminêyî (Şehîd Ayetullah Xaminêyî)
- Rêberê şehîd (Rêberê şehîd)
Your Comment