Haşda Şe'bî:Mewakîbên Huseynî ji bo pêşkêşkirina xizmetê ji xemgîran re amade ne

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA – «Yasir Huseyn el-Eysawî» cîgirê serokê qerargeha operasyonên Haşda Şe'bî ragihand: amadekariyên ji bo lidarxistina merasîma cenazeyê laşê Ayetullahê Mezin ê Şehîd Seyîd Elî Xameneyî temam bûne û tê plankirin ku ev merasîm roja Çarşemê li parêzgehên pîroz ên Necef û Kerbelayê were lidarxistin.
El-Eysawî diyar kir: Van bernameyan parêzgehên pîroz ên Necef û Kerbelayê dihewînin û bi hevrêziya hêzên Haşda Şe'bî, hêzên ewlekariyê û berpirsên têkildar hatine sazkirin. Wekî din, bernameyên rêxistinî û xizmetê yên cîgir jî ji bo misogerkirina rêveberiyeke nerm a merasîma cenazeyê hatiye pêşbînîkirin. Van tedbîran asta bilind a amadehiya hêz û kapasîteyên ku ji bo lidarxistina serkeftî ya vê merasîmê hatine bicihkirin nîşan dide.
Cîgirê serokê qerargeha operasyonên Haşda Şe'bî di berdewamiyê de piştrast kir ku ev merasîma cenazeyê, wek peyama dilsoziya ji xwîna şehîdên ku di encama êrişên rejîma siyonîst û Amerîkayê de jiyana xwe ji dest dane, tê dîtin.
Wî zêde kir: Iraq bi berçavgirtina cihê bilind ê dînî û îslamî yê Şehîd Seyyid Elî Xameneî, bi mêvandariya vê merasîmê û pêşwaziya beşdarên wê serbilind e.
El-Eysawî di berdewamiyê de got: Hemî amadekariyên lojîstîkî ji bo cenazeya qaîdê şehîd Seyyid Elî Xameneî hatine peydakirin û mewakîbên Huseynî ji bo pêşkêşkirina xwarin û vexwarinê ji xemgîran re amade ne. Herwiha otomobîlên ambûlansê ji bo pêşkêşkirina karûbarên bijîşkî yên lezgîn û karûbarên din amade kirine.
Ev berpirsê Haşda Şe'bî ragihand ku merasîma cenazeyê ji rêya Kerbela-Necef dê dest pê bike û li Mizgefta Îmam Huseyn (s.x.) dê bi dawî bibe.
Ji aliyê din ve, Şûraya Parêzgeha Babilê ragihand ku ji bo rehetiya gelê vê parêzgehê û xemgîrên ji parêzgehên din ên ku niyeta beşdarbûna merasîma cenazeyê dikin, rojên Çarşem û Pêncşemê, ji bilî dezgehên ewlekariyê û navendên xizmetê yên vê parêzgehê, betal in.
.............
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Haşda Şe'bî
- Mewakibê Erbaîynê
Your Comment