“Di Independentê de nîşandana mîmarî û hêza bi heybet a oxirkirinê; îtirafa hêza neteweyî ya Îranê.”

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA–Rojnameya Independent di rapora xwe ya ji Tehranê de, tevî nêzîkatiya asayî ya medyayên rojavayî yên ku bi gelemperî li ser xalên qels disekinin, neçar mane ji qala dîmenên coşdar ên amadebûna deh hezaran kesan ji gel, hêzên çekdar, xwendekarên medreseyan û çînên cuda li Muselayê Îmam Xumeynî (r.h.) bikin û ji wêne û dîmenên weşandî yên DengûWêneya Îranê îstifade kirine. Ev medya, digel îşareta amadebûna sê kurên din ên rêberê wefatkirî (Huccetûlislams Mistefa, Meysem û Mesûd Xameneî) li tenişta laş û pêşkêşkirina hurmeta ji aliyê Serokkomar û Serokê Meclisê ve, bal kişandiye ser neamadebûna Rêberê Mezin ê Şoreşê Ayetullah Mecitba Xameneî.
Ev rapor di berdewamiyê de behsa destkeftiyên siyasî-aborî yên ji agirbestê piştî şerê 40-rojî dike û bi îqtibasa rayedarên Îranê, azadkirina milyardha dolar sermayeyên astengkirî û rakirina cezayên aborî wek "serkeftinek li ser hêza mezin" terîf dike. Independent herwiha îşareta gotinên Tramp ên li ser bandora zêdebûna bihayê enerjiyê li ser lezkirina aşitiyê dike û rawestana danûstandinan ji bo demeke hefteyê ji bo birêvebirina merasîma cenazeyê peyd dike. Herçend ev medya jimara mirî û ziyanên darayî yên şer jî destnîşan kiriye, lê di dawiyê de neçar maye ku rastiya ku Îran bi kontrolkirina Tengava Hirmiz û lêdana li baregehên Amerîkî, destkeftiyên berçav li maseya danûstandinan bi dest xistiye, berbixwe bike.
Independent bernameyên berfireh ên cenazeyê ku roja Duşemê li Tehranê, paşê li Qomê, li Necef û Kerbelayê yên Iraqê û di dawiyê de li Meşheda Pîroz têne lidarxistin, rêz kiriye û behsa amadekarî û tedbîrên rayedaran ji bo veguhastin, xwarin û cîhên razanê yên komên bi milyonan kiriye. Di dawiyê de, ev medya tevî mezinnekirina neamadebûna laşî ya rêberê nû, neçar maye ku ji bertekdana rûmeta amadebûna gel û yekîtiya neteweyî di xema şehîdên hêja re derbas bibe; herçend ji analîzkirina sedema vê amadebûna berfireh û kokên bawerî û şoreşgerî yên wê bêhiş maye. Nûçeya Independent bi giştî, wêneyek ji Îraneke bihêz û bi îrade pêşkêş dike ku her di dijwarîtirîn şertan de jî, rêça berxwedan û serkeftinê didomîne.
_______________________________________
Dawî / 345A
Etîket:
• Îran
• Rêberê şehîd ê Îranê
“Di Independentê de nîşandana mîmarî û hêza bi heybet a oxirkirinê; îtirafa hêza neteweyî ya Îranê.”
**Rojnameya The Independent di rapora xwe de behsa amadebûna deh hezaran kesan li merasîma cenazeyê rêberê şehîd Ayetullah Elî Xameneî kiriye, neamadebûna Rêberê Mezin ê Şoreşê Ayetullah Seyyid Mecitba Xameneî û bernameyên berfireh yên cenazeyê li bajarên Îran û Iraqê wek xalên sereke yên vê raporê destnîşan kiriye.
Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA–Rojnameya Independent di rapora xwe ya ji Tehranê de, tevî nêzîkatiya asayî ya medyayên rojavayî yên ku bi gelemperî li ser xalên qels disekinin, neçar mane ji qala dîmenên coşdar ên amadebûna deh hezaran kesan ji gel, hêzên çekdar, xwendekarên medreseyan û çînên cuda li Muselayê Îmam Xumeynî (r.h.) bikin û ji wêne û dîmenên weşandî yên DengûWêneya Îranê îstifade kirine. Ev medya, digel îşareta amadebûna sê kurên din ên rêberê wefatkirî (Huccetûlislams Mistefa, Meysem û Mesûd Xameneî) li tenişta laş û pêşkêşkirina hurmeta ji aliyê Serokkomar û Serokê Meclisê ve, bal kişandiye ser neamadebûna Rêberê Mezin ê Şoreşê Ayetullah Mecitba Xameneî.
Your Comment