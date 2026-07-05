Hevhengî û yekdengiya Pakistanîyan di xatirxwestina ji rêberê şehîd ê Şoreşê de / Hestirên hevbeş ji Îslamabadê heta Karaçî û Lahorê

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) –ABNA– Evîndarên Ehlê Beyt (s.x) ji Îslamabadê heta Karaçî û Lahorê li hev civiyan da ku merasîma cenazeyê û nimêja li ser laşê rêberê şehîd, dem bi dem, bi weşana zindî bişopînin; amadekariyek ku reng û bêhna xemeke hevbeş lê bûbû.
Hestirên ku bê îrade li ser rûyan diherikiyan, nerînên ku ji çarçoveya wêneyên rêberê şehîd venebûn, û bilbila dua û silavatê, dîmenên nemir ên hevxemiya gelê Pakistanê bi gelê Îranê re çêkirin; wekî ku sînoran li ber vê xema hevbeş rengê xwe winda kiribûn.
Amadebûyî bi destgirtina wêne û pankartên rêberê şehîd, digel pêşkêşkirina hurmeta ji payeya bilind a wî, bi armancên berxwedanê, rûmet û yekîtiya ummeta Îslamî re peymana nû kirin û bîranîna wî zindî hiştin.
Ev hestir, tenê hestirê cudabûna ji rêberekî ne bû; ew vegera evîndariya gelê ku xwe di xema gelê Îranê de hevpar dizanî û bawer dikin ku rê û ramana rêberê şehîd, dê her tim ji azadiyên cîhanê re îlhamker bimîne.
Gelê Pakistanê îro dîsa nîşan da ku girêdana di navbera her du gelan de, tenê têkiliyeke siyasî yan cîrantiyê nîne; ew girêdaneke ji rengê bawerî, evîn û armancên hevbeş e.
Dawiya peyamê /
Etîket:
-
Pakistan
-
Îran
-
Şoreşa Îslamî
-
Rêberê Şoreşê
Your Comment