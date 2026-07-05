  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Pizişkiyan: Min xatirê xwe ji rêberê mucahid ê şehîd nexwest û ez ê nexwazim jî

5 July 2026 - 22:55
News ID: 1836156
Source: Sahar TV
Pizişkiyan: Min xatirê xwe ji rêberê mucahid ê şehîd nexwest û ez ê nexwazim jî

Serokomarê Îranê got: Min ragihandiye û radigihînim jî ku min xatirê xwe ji Rêberê Şehîd nexwest û ez ê nexwazim jî. Ev hertim di dil û mejiyê min da zîndî ye wê zîndî be jî.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Mesûd Pizişkiyan di Civîna Navnerwî ya Îmam Xamineyî, rêberê mayinde yê berxwedanê, bi pêgîriya li ser cîgeha bijare ya rêberê mucahid ê şehîd ê Şoreşê got: Mezinatî, izet, birêvebirin û xurtbûna wî seratir ji viya ye ku meriv bikaribe bi peyvan wesif bike û ya ku îro rojê di hest, rondik û beşdariya pircoş a xelkê di cihê curbicur tên dîtin, nîşaneya herî zelal a cîgeha wî di nav gelê Îranê û azadeyên cîhanê ye. Mesûd Pizişkiyan amajeyî cîgeha rêberê şehîd kir û yekbûna umeta îslamî rêya herî girîng a sekinîna li hember pîlan û destdirêjiyên dijminan da zanîn û li ser pêwîstiya yekrêziya misilmanan, sekinîna li hember cidatiyê, şermezarkirina cinayetên Rejîma Siyonîst û dewama rêya berxwedan, edaletxwezî û serxwebûnê pêgîrî kir.

..........

Dawîya Nûçeyî/

Your Comment

You are replying to: .
captcha