  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Merasîma veşartina rêberê şehîd ê ummetê li bajarê Qumê bi dawî bû.

7 July 2026 - 13:47
News ID: 1836789
Source: kmr.abna24.com
Merasîma veşartina rêberê şehîd ê ummetê li bajarê Qumê bi dawî bû.

Merasîma veşartina cenazeyê şehîd Ayetullah El-Uzma Xameneî li bajarê Qumê bi dawî hat.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Merasîma mezin û dîrokî ya veşartina rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, Ayetullah El-Uzma Seyîd Elî Xameneî, li bajarê Qumê bi dawî hat.

Îro sibehê, bi beşdariya Ayetullah El-Uzma Cewadî Amolî, nimêja cenazeyê rêber li Mizgefta Pîroz a Cemkeran hate kirin. Piştî wê jî cenazeyê rêberê şehîd li ser riya Bulwarê Pêxemberê Mezin (S.X.A) ji Mizgefta Pîroz a Cemkeran ber bi Herama Hazretê Me'sûme (S) ve hate Oxir kirin.

Tê payîn ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û endamên malbata şehîd îşev li Balafirgeha Necefê bi fermî were pêşwazîkirin. Piştre jî dê sibê li bajarên Necef û Kerbelayê merasîmên veşartinê ji bo wan bêne lidarxistin.

Dawiya peyam

Etîket:

  • Rêberê şehîd ê Îranê
  • Rêberê şehîd
  • Îran
  • Bajarê Qumê
  • Merasîma Oxir kirina êberê şehîd

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha