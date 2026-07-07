Merasîma veşartina rêberê şehîd ê ummetê li bajarê Qumê bi dawî bû.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Merasîma mezin û dîrokî ya veşartina rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, Ayetullah El-Uzma Seyîd Elî Xameneî, li bajarê Qumê bi dawî hat.
Îro sibehê, bi beşdariya Ayetullah El-Uzma Cewadî Amolî, nimêja cenazeyê rêber li Mizgefta Pîroz a Cemkeran hate kirin. Piştî wê jî cenazeyê rêberê şehîd li ser riya Bulwarê Pêxemberê Mezin (S.X.A) ji Mizgefta Pîroz a Cemkeran ber bi Herama Hazretê Me'sûme (S) ve hate Oxir kirin.
Tê payîn ku cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşê û endamên malbata şehîd îşev li Balafirgeha Necefê bi fermî were pêşwazîkirin. Piştre jî dê sibê li bajarên Necef û Kerbelayê merasîmên veşartinê ji bo wan bêne lidarxistin.
Dawiya peyam
Etîket:
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Rêberê şehîd
- Îran
- Bajarê Qumê
- Merasîma Oxir kirina êberê şehîd
Your Comment