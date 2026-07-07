Pêşkêşkirina zindî ya merasîma cenazeyê rêberê şehîd di medyayên Tirkiyê de / Ev merasim nîşana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–]Weşana zindî ya merasîma cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî di medyayên Tirkiyê de hate şopandin. Kanalê "Ulusal" ê Tirkiyê bi weşana zindî ya merasîma ragihandina cenazeyê Ayetullahê Mezin Seyid Ali Xameneî ji Tehranê, beşdariya berfireh a gelê kêl bi kêl weşand.
Tewfîq Kalan, rêvebirê berpirsiyar ê rojnameya Aydınlık, ku ji cihê merasimê rapor dida, got ku ji saetên pêşîn ên sibehê de kolanên ber bi cihê merasimê ve tijî gel bûn. Wî got:
«Em ji saet pêncê sibehê li vir bûn, lê wê demê jî girseyeke pir mezin hebû. Niha bi milyonan kes di merasimê de hene û di nav vê girseyê de tevgerkirina çend metreyan jî bi zehmetî gengaz e.»
Ev merasim nîşandana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye
Wî bi îşaretkirina dirêjahiya rêya cenazeyê zêde kir:
«Ev merasim tenê ayînek şînê nîne, lê belê nîşandana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye. Sloganên "Mirin ji Amerîkayê re", "Mirin ji Îsraîlê re" û sloganên têkildarî berxwedan û tolhildanê, ji her tiştî zêdetir di nav girseyê de tên bihîstin.»
Kalan herwiha beşdariya berfireh a jinan wek taybetmendiyek vê merasimê destnîşan kir û got:
«Milyonan jin bi alay û wêneyên rêberê şehîd beşdarî merasimê bûne û ji ber mezinahiya girseyê, dibe ku merasim heta dawiya şevê berdewam bike.»
Rêvebirê rojnameya Aydınlık bi îşaretkirina rewşa hikumdar a merasimê got:
«Piştî dîtina van dîmenan, tu kes nikare îdîa bike ku Îran yekgirtî nine. Milyonan kes bi beşdarbûna xwe vê peyamê didin ku ew ji rêya rêberê şehîd xwe venagerin û heke pêdivî be, dîsa ji welatê xwe diparêzin.»
Wî di dawiyê de behsa pêşwazîkirina gel ji koma nûçeyan a Tirkiyê kir û got:
«Her cihê ku digotin em ji Tirkiyê û kanala Ulusal hatine, bi pêşwaziya berfireh a gelê re rû bi rû dibûn. Gelek beşdarên merasimê li ser pêwîstiya xurtkirina hevkariyê û hevgirtina di navbera Îran û Tirkiyê de tekez dikirin.»
...................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Îran
Şoreş
Tirkiye
Enqere
Cenazeya rêberê şehîd
Rêberê şehîd ê Îranê
Your Comment