  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Pêşkêşkirina zindî ya merasîma cenazeyê rêberê şehîd di medyayên Tirkiyê de / Ev merasim nîşana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye

7 July 2026 - 17:08
News ID: 1836878
Source: kmr.abna24.com
Pêşkêşkirina zindî ya merasîma cenazeyê rêberê şehîd di medyayên Tirkiyê de / Ev merasim nîşana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye

Beşdariya bi milyonan kesên Îranê di merasîma cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî de, ji bo çendîn rojê li ser sernavên sereke yên medyayên cîhanê cih girt. Kanalê "Ulusal" ê Tirkiyê bi weşana zindî ya vê merasimê ji Tehranê, beşdariya berfireh a gelê bi hûrgulî û kêl bi kêl şopand. Tewfîq Kalan, berpirsiyarê rojnameya Aydınlık, vê merasimê wekî "nîşandana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê" pênase kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–]Weşana zindî ya merasîma cenazeyê rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî di medyayên Tirkiyê de hate şopandin. Kanalê "Ulusal" ê Tirkiyê bi weşana zindî ya merasîma ragihandina cenazeyê Ayetullahê Mezin Seyid Ali Xameneî ji Tehranê, beşdariya berfireh a gelê kêl bi kêl weşand.

Tewfîq Kalan, rêvebirê berpirsiyar ê rojnameya Aydınlık, ku ji cihê merasimê rapor dida, got ku ji saetên pêşîn ên sibehê de kolanên ber bi cihê merasimê ve tijî gel bûn. Wî got:

«Em ji saet pêncê sibehê li vir bûn, lê wê demê jî girseyeke pir mezin hebû. Niha bi milyonan kes di merasimê de hene û di nav vê girseyê de tevgerkirina çend metreyan jî bi zehmetî gengaz e.»

Ev merasim nîşandana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye

Wî bi îşaretkirina dirêjahiya rêya cenazeyê zêde kir:

«Ev merasim tenê ayînek şînê nîne, lê belê nîşandana îrade, mêrxasî û biryara gelê Îranê ye. Sloganên "Mirin ji Amerîkayê re", "Mirin ji Îsraîlê re" û sloganên têkildarî berxwedan û tolhildanê, ji her tiştî zêdetir di nav girseyê de tên bihîstin.»

Kalan herwiha beşdariya berfireh a jinan wek taybetmendiyek vê merasimê destnîşan kir û got:

«Milyonan jin bi alay û wêneyên rêberê şehîd beşdarî merasimê bûne û ji ber mezinahiya girseyê, dibe ku merasim heta dawiya şevê berdewam bike.»

Rêvebirê rojnameya Aydınlık bi îşaretkirina rewşa hikumdar a merasimê got:

«Piştî dîtina van dîmenan, tu kes nikare îdîa bike ku Îran yekgirtî nine. Milyonan kes bi beşdarbûna xwe vê peyamê didin ku ew ji rêya rêberê şehîd xwe venagerin û heke pêdivî be, dîsa ji welatê xwe diparêzin.»

Wî di dawiyê de behsa pêşwazîkirina gel ji koma nûçeyan a Tirkiyê kir û got:

«Her cihê ku digotin em ji Tirkiyê û kanala Ulusal hatine, bi pêşwaziya berfireh a gelê re rû bi rû dibûn. Gelek beşdarên merasimê li ser pêwîstiya xurtkirina hevkariyê û hevgirtina di navbera Îran û Tirkiyê de tekez dikirin.»

...................

Dawiya peyamê/

Etîket:
Îran
Şoreş
Tirkiye
Enqere
Cenazeya rêberê şehîd
Rêberê şehîd ê Îranê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha