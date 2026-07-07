  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Serdar Qaanî: Vîna rawestana li ber Amerîkayê zêdetir dibe

7 July 2026 - 21:38
News ID: 1837008
Source: Sahar TV
Serdar Qaanî: Vîna rawestana li ber Amerîkayê zêdetir dibe

Fermandê Hêza Qudsê ya Sipahê got ku oxirkirina termê rêberê mucahid ê şehîd ê Şoreşa Îslamî li Iraqê, vîna gelên Îran û Iraqê bona rawestana li ber fitneyên Amerîkayê xurtir dike.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Serdar Sertîp Îsmaîl Qaanî beriya destpêbûna merasima oxirkirina termê Ayetullah seyd Elî Xamineyî li Iraqê di peyamekê de tekez kir: Oxirkirina bêhempa a termê paqij ê Îmamê me yê şehîd li Iraqê wekî oxirkirina bi coş a şehîd Silêmanî û Ebûmehdî, mistên qahîm bilindkirî ên du gelan li himberî fitneyên Amerîka, qahîmtir û xeta sor a tolhildanê xurttir bike.
Wî nivîsî ku daxwaziya  jibo oxirkirina rêberê mucahid ê şehîdê ê Şoreşê û plandarêştina berfireh jibo ev bûyera dîrokî ji aliyê hikûmet û gelê Iraqê ve, kûratiya peywendiya manewî yên du gelên mezin ên Iraq û Îranê nîşanî hemî cîhanê dide.
Fermandê Hêza Qudsê ya Sipahê got: Piştgiriya rêberê şehîd ji gelê mezin ê Iraqê û hatina merceiyeta ezîz bo qadê bû sedem Şehîd Silêmanî li kêleka ciwanên fedakar ên Iraqê  li dijî DAIŞ û Amerîkaya destdirêjker têkoşînê bikin û  Trump ê cinayetkar,  qaremanê du gel an tev fermandeyên payebilind ên Heşda Şeibî Ebû Mehdî Muhendis şehîd kir. 
Serepeyv

KOMARA ÎSLAMÎ YA ÎRANÊ

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha