Serdar Qaanî: Vîna rawestana li ber Amerîkayê zêdetir dibe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Serdar Sertîp Îsmaîl Qaanî beriya destpêbûna merasima oxirkirina termê Ayetullah seyd Elî Xamineyî li Iraqê di peyamekê de tekez kir: Oxirkirina bêhempa a termê paqij ê Îmamê me yê şehîd li Iraqê wekî oxirkirina bi coş a şehîd Silêmanî û Ebûmehdî, mistên qahîm bilindkirî ên du gelan li himberî fitneyên Amerîka, qahîmtir û xeta sor a tolhildanê xurttir bike.
Wî nivîsî ku daxwaziya jibo oxirkirina rêberê mucahid ê şehîdê ê Şoreşê û plandarêştina berfireh jibo ev bûyera dîrokî ji aliyê hikûmet û gelê Iraqê ve, kûratiya peywendiya manewî yên du gelên mezin ên Iraq û Îranê nîşanî hemî cîhanê dide.
Fermandê Hêza Qudsê ya Sipahê got: Piştgiriya rêberê şehîd ji gelê mezin ê Iraqê û hatina merceiyeta ezîz bo qadê bû sedem Şehîd Silêmanî li kêleka ciwanên fedakar ên Iraqê li dijî DAIŞ û Amerîkaya destdirêjker têkoşînê bikin û Trump ê cinayetkar, qaremanê du gel an tev fermandeyên payebilind ên Heşda Şeibî Ebû Mehdî Muhendis şehîd kir.
Serepeyv
KOMARA ÎSLAMÎ YA ÎRANÊ
Your Comment