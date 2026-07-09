“Ala sor a tohildanê, ummeta îslamî li benda rabûna (qiyam-a) Muxterekî din e”

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x) — ABNA —Ji kolana Demawendê heta Meydana Azadiyê, heta her kolan û kûçeyekê ku te lê dinêrî, lehiya gur a miletekî bû ku evîn û hêrs di nav hev de helandibû. Bi mîlyonan mirovên dilşewat ku çavên wan ji xemên giran tijî bûn, lê destên wan ji vîneke hesinî tije bûn. Ew hatibûn da ku cenazeyê pîroz ê rêberê xwe yê şehîd oxir bikin, lê tişta ku di nava vê qelebalixiya mezin de çavê her çavdêrekî dikişand û lerz dixist canê cîhanê, lehiya bêdawî ya alayên sor bû.
Alayên sor ên ku di hejandina wan de, dengê şûr dihat bihîstin. Alayên sor ên ku her tî û benên wan dikişand: ‘Li vir xwîn hatiye rijandin. Li vir tohlidan ferz e.’ Van alayan peyamek hebû û tenê yek peyam: Em tohlidanerên rêberê xwe ne. Ev xwîn nayê pêsîlkirin (binpêkirin). Ev xwîn bê bersiv namîne. Ev xwîn dê berdêla xwe ji serê tevahiya qameta istikbara cîhanî bistîne.
Di ayîn û ola me de, ala sor tê wateya tohlidanê. Tê wateya qesasê. Tê wateya ku em rabûne ser xwe da ku tohlîna xwîna mezlûman bistînin. Ev ala, heman alaya ku rojekê li ser rabûna Muxtar hatibû bilindkirin. Muxtarê Seqefî, ew şêrê daristana edaletê, yê ku piştî bûyera dilsoj a Aşûrayê, şîn û girî veguherand şûr û ji her yek ji kujerên Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) tohlidan stend. Wî nîşanî cîhanê da ku xwîna mezlûman, aramiyê di çavên zaliman de dihêle. Wî fêrî dîrokê kir ku eger zaliman cesareta rijandina xwîna pîroz dîtibin, divê bizanibin ku tohlidaner di rê de ne ku xewên rehet ji çavên wan bibin.
Îro Îran jî wisa dibêje. Îro ev milet, mîratgirê Muxtar e. Îro ev milet, çavên xwe li asoyê hildaye û li bendê ye. Li bendê ye bo Muxtarekî. Li bendê ye bo rabûnek ji cinsê edaletê. Li bendê ye bo kesekî ku rabe ser xwe û ji kujerên rêberê me yê şehîd, ji Trump û Îsraîla cinayetkar, ji serokên istikbara cîhanî, tohlîna vê xwîna pîroz bistîne. Îro tevahiya Îranê Muxtar e, tevahiya Îranê bo tohlidanê ji yezîdê vê demê amade ye.
Me van alayên sor bilind kirine û em ê daxinê, heta ku tohlidan bi temamî bê sitandin. Me ev qîrîna ‘Ya Lesaratê’ bilind kiriye û em ê bêdeng nebin, heta ku em ji her yek ji zaliman, qesasê vê xwînê bixwazin. Me rondikên xwe daqurtandine da ku qîrîna me bihêztir bibe. Me şîn veguherandiye coşê da ku hêza me zêdetir bibe.
Zêdetirî çar mehan e ku ev milet, xemgîn û dilşikestî, di kolanan de rondik barandine. Lê îro, ev rondik êdî li ser rûyan naherikin; ev rondik bûne agir. Agirekî ku di sîngan de diçirisîne û di demek nêz de wê destê xwe bide kujeran. Dilên şikestî yên vî miletî, tenê bi tohlidanê aram dibin. Birînên vê ummetê, tenê bi nemana dijminan sax dibin.
Em radigihînin: Ev xwîn dê bê bersiv nemîne. Em rabûne ser xwe û em ê li ser piyan bimînin. Em li bendê ne. Li benda destên şiyan ên tohlidanerekî îlahî. Li benda rabûna Muxtarekî. Û wê rojê ku Muxtarê me rabe ser xwe, cîhan dê bibîne ku çawa serê istikbara cîhanî ji laş tê veqetandin û çawa şahî vedigere dilê vî miletê xemgîn.
Ey Muxtar, rabe. Ey rabûner, rabe. Van alayên sor, van qîrînên tohlidanê, van bi mîlyonan mirovên li bendê, hemû te vedixwînin. Were û tohlîna xwîna rêberê me ji serokên kufr û istikbarê bistîne. Were û cîhanê ji zilmê paqij bike.
Em tohlidaner in. Em li bendê ne. Em ê rabin ser xwe. Ev ne sozek e; ev qederek e."
Zehra Salihî Fer, pisporê payebilind ê Quran û Hedîsê, xwendekarê asta masterê ya rêveberiya medyaya Zanîngeha Baqirul-Ulûm.
Etîket :Cenazê Rêberê Şehîd Tolhildan Tolhildana Rêberê Şehîd
Your Comment