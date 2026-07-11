“Trump: Min nekujin; hezaran mûşek ji bo teqandinê amade ne.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê ragihand: Wî ferman daye artêşa welatê xwe ku eger Tehran hewla terorkirina Serokkomarê Amerîkayê bide, di rewşa amadebahiya tam de bin ji bo pêkanîna êrîşeke berfireh li ser Îranê.
Trump di peyamekê de li ser tora xwe ya civakî «Truth Social» nivîsand: “Eger dewleta Îranê wan gefên ku li çaraliyê cîhanê ji bo terorkirin an hewldana terorkirina Serokkomarê Dewletên Yekbûyî – ku ez im – pêk tîne, bi cih bîne; 1000 mûşek amade ne ku bên teqandin û ber bi Îranê ve hatine nîşankirin, û piştî wan jî bi hezaran mûşekên din wê tavilê bên avêtin.”
Wî her wiha zêde kir: “Fermanên pêwîst berê hatine dayîn û artêşa Amerîkayê di asta herî bilind a amadebûnê de ye, û xwedî wê şiyanê ye ku ji bo heyama salekê, bi şiyana dirêjkirinê, hemû deverên Îranê bi temamî wêran bike.”
Li gorî îdîaya medyayên Amerîkayê, vê hefteyê rêjîma sîyonîst (Îsraîl) hin zanyariyan derbarê planeke “nû û diyar” a Îranê ya ji bo terorkirina Donald Trump bi Amerîkiyan re parve kiriye, ev yek di demekê de ye ku pêvçûnên leşkerî yên di navbera Washington û Tehranê de gihîştine asteke bilind.
Şebekeya nûçeyan a «CNN» bi girtina çavkaniyên agahdar ragihand: “Dewletên Yekbûyî bi awayekî berdewam zanyariyên derbarê planên potansiyel ên ji bo hedefgirtina Trump dişopîne, lê hişyariya dawî ya Îsraîlê zanyariyên nû derbarê planeke taybet dihewîne.”
Rojnameya «Wall Street Journal» jî bi navkirina çavkaniyên nenas îdîa kir: “Zanyariyên sîxuriyê yên Îsraîlê behsa komployeke nû ya ji bo hedefgirtina Serokkomarê Amerîkayê dikin.”
Trump beriya niha di balafira serokatiyê de û dema vegera ji civîna lûtkeyê ya NATOyê li Tirkiyeyê, di nav rojnamevanan de îdîa kiribû ku Îranî dixwazin serokê Amerîkayê ji holê rakin û wî zanyariyên wiha dîtine ku navê wî di lîsteya terorê de heye.
..........................
Dawiya peyamê/
Etîket: Donald Trump -Rejîma Siyonîst- Artêşa DYAyê -Tehran -Tirkiye –Îran- Terorîzm
Your Comment