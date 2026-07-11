“Baqayî: Parêzgerên birûmet ên Îranê bi çavên vekirî, liv û tevgerên dijmin dişopînin”

Li gorî raporta Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (S.X)- ABNA -Berdevkê Wezareta Karên Derve, bi anîna ziman ku parêzgerên birûmet ên welat di nav Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê de, liv û tevgerên dijmin di bin çavdêriyê de ne, tekez kir: Gelê Îranê spasiyê li hewlên we yên dilsozane, berxwedan û fedakariya we dike û bi amadebûna we ya desthilatdar (bi hêz) serbilind e û şanaziyê pê dike.
«Îsmaîl Beqayî» Berdevkê Wezareta Karên Derve, roja şemiyê 20ê Tîrmehê, di hesabê xwe yê tora civakî «X» de nivîsand: Di van rojên germ ên havînê de, parêzgerên birûmet ên welat di nav Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê de, li perav, girav, sînor û xalên din ên hestiyar ên welat, bi çavên vekirî û hişyar, liv û tevgerên dijmin dişopînin û parêzvanên ewlehî û aramîya Îrana delal in.
Beqayî her wiha got: Em silav û durûdan dişînin ji bo hemû şervan û parêzgerên qehreman ên welat û wan hêzên canfîda yên ku bêyî xwe nîşan bidin, berpirsyariya giran a parastina vê xakê li ser milên xwe girtine. Gelê Îranê spasiyê li hewlên we yên dilsozane, berxwedan û fedakariya we dike û bi amadebûna we ya desthilatdar serbilind e. Xwedê bibe yar û hevalê we."
Dawiya peyamê/
Your Comment