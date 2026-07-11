“Teşyî’ê ku hevkêşeyên cîhanê guherand”

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) — ABNA — Di rojên ku merasîma oxirkirina dîrokî ya Rêberê Şoreşê, kolanên Îran û Iraqê bi hev ve girêdan, hin xem û fikaran xwe di «negihîştinê» de dît. Mînak, ew cenazeyê ku li Qomê negihîşt herema Hezretê Mesûme (s) an jî ew rêyên ku li Meşhedê hatin guhertin. Ev rexne, her çend ji evîna negehiştî ya dilsozan hatibin jî, dişibin wê ku zayerek di rêwresma Arbaînê de, li şûna dîtina «deryaya bîst mîlyonî ya evîndaran», tenê kêmbûna avê an jî bêserûberiya mawkibekê bibîne. «Nîvê veşartî» yê vê bûyerê, kêm caran dikeve ber çavên vê beşê ji guhdarên ku timî di halê nerazîbûnê de ne. Tiştê ku di medyaya cîhanê de deng da, ne hûrgiliyên îdarî bûn, belkî wêneyê şaristaniyî yê merasîmekê bû ku hevsengiyên jeopolîtîk hejandin.
Merasîma oxirkirinê wekî «Hêza Nerm»
Di cîhanekê de ku hêzên mezin ji bo nîşandana rewayiya xwe bi mîlyaran dolar xerc dikin, merasîma hefteyekê ku zêdetirî 40 mîlyon kes tê de amade bûn (li gorî statîstîkên nefermî û wêneyên satelîtê), ne tenê merasîmek bû; belkî nîşandana sermayeya civakî ya bêhempa bû. Ger em bi nêrîneke hûr li meseleyê binêrin, ev pirs derdikevin holê: Çima rê hat guhertin? Çima me tabût ji nêzîk ve nedît? Û hezaran nerazîbûnên din. Lê dema em bi çavekî bilind û stratejîk li meseleyê dinêrin, dibînin ku di serdema medyayê de, «eposa nîvco» carinan ji «merasîma temam» bandorkertir e. Wêneyê bi mîlyonan mirovên ku ji sibehê heta şevê li benda tabûtekê ne ku dibe ku ji nêzîk ve jî nebînin, bixwe çîrokeke trajîk û epîktir diafirîne. Ev «negihîştin», metaforek e ji tîbûna bêdawî ya miletekî ji bo armancên rêberê xwe.
Merasîm li Iraqê; dema ku «Qada Şer» sînoran derbas dike
Ger em îro bi nêrîneke hûr li merasîma Iraqê binêrin, emê wê pirsa ku li ser medyaya civakî digere bibînin: Em îranî çima mîna iraqiyan nikaribûn tabûtê deynin ser milên xwe? Çima ji bo wan ewqas dirêj û xweş bû, lê ji bo me kurt û xemgîn bû? Lê dema em ji jor ve li vê bûyerê dinêrin, dibînin ku oxirkirin li Iraqê, yekîtiyeke stratejîk a meydanî li ber çavên cîhanê pêşandan.
Sînorên erdnîgarî bi sînorên bawerî re heliyan. Dema ku elaleta bi mîlyonan li Necef û Kerbelayê tabûtê hildigirin, ev peyam ji Waşîngton, Tel-Avîv û Riyadê re tê şandin ku: "Ewêreya berxwedanê ne «odeyeke operasyonê ya hevpar» e ku bi dorpêç û terorê hilweşe, belkî «pêkariyeke şaristaniyî» ye ku damarên wê di kolanên her du welatan de lê dide." Ev wêne, ji her manevrayeke leşkerî zêdetir tirsê dixe dilê dijminan.
Guherîna Jeopolîtîk; ji kolanên Tehranê heta odeyên fikirînê yên Rojava
Divê em ji bîr nekin ku analîstên rojavayî çawa vê bûyerê dixwînin:
1. -Dawiya teorîyên «qelişîna nifşan»:- Amadebûna berfireh a ciwan û xortên ku bi telefonên xwe ev eposa vegotin, teorîya rojavayîbûna Nifşê Z (Gen Z) li Îranê ji bo herdemê bêbingeh kir.
2. -Hêza seferberkirinê ya ji dewletê wêdetir: Ev oxirkirin nîşan da ku ev milet ne bi bangewaziya dewletê, belkî bi «banga hundirîn» bi cih dibe. Ev tê wê wateyê ku her cûre hesabê dijmin ji bo hilweşandina ji hundir ve, xeyalekê vala ye.
3. Sazbûna dîskûrsa berxwedanê: Ev bûyer di demekê de qewimî ku Rojava xeyal dikir bi zextên herî zêde û alozîyên kolanan dikare berxwedanê ji nav bibe. Oxirkirina 40 mîlyonî, bersiveke tund bû ji bo van analîzên şaş. Ev tê wateya «serketina stratejîk».
Ger em dixwazin medyayî bixebitin, divê em lenseya kameraya analîza xwe biguherînin. Li şûna ku em balê bikişînin ser «negihîştina cenaze li Qomê», divê em balê bikişînin ser «gihîştina peyama merasîmê li odeyên fikirînê yên dijmin».
Ev merasîm, ji bo dîrokê bû, ne ji bo salnameyê. Ev oxirkirin, serê felsefeyeke nû bû di têkiliyên hêzê li Rojavayê Asyayê. Ger xemên me yên ji rêyên nîvco, me ji dîtina vê erdheja jeopolîtîk dûr bixe, emê di «nîvê rêya» analîzê de bisekinin, di demekê de ku dîrok bi lez derbas dibe."
..............
Dawiya Peyam/
Zehra Salihî Fer, pisporê payebilind (karzan) di warê Quran û Hedîsê de, xwendekarê asta masterê di beşa Rêveberiya Medyayê de li Zanîngeha Baqirul-Ulûm.
Etîket
Cenazê Rêberê Şehîd
Guhertinên Jeopolîtîk
Hevkêşeyên Dijmin
Nêrîna hûr û berfireh li ser oxirkirina Rêber
Your Comment