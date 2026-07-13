Hucet-ul-Îslam Hekîmiyan got:Taybetmendiyên kesên bêîrade û lawaz ji nêrîna Qur'ana Pîroz.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA-Hucet-ul-Îslam Mesûd Hekîmiyan di merasîma tefsîra Qur’anê ya li pîrozgeha bilind a Baneûya Kerametê de, bi behskirina ayeta 23’an a sûreya Ehzabê, taybetmendiyên bawermendên rastîn rave kir û got: Komek ji bawermendan heta demên dawî yên jiyana xwe bi peymana ku bi Xwedê re girêdayî ne dimînin û li ser wê şehîd dibin. Beşek din ji van bawermendan jî hê li benda şehadet an serkeftinê ne û di peyman û soza xwe de tu guherîn û lerizînê qebûl nakin.
Wî bi îstînadkirina rêbaza jiyana Pêxemberê Îslamê (s.x.a) zêde kir: Hazret heta hena dawî ya xwe di peymana ku bi Xwedê re dabû de fedakarî kir û her tiştê ku fêr bûbû di qada pratîkê de pêk anî.
Axaftvanê pîrozgeha Baneûya Kerametê di berdewamiyê de, bi îstînadkirina ayeta 13’an a sûreya Ehqafê got: Bawermendên rastîn di rêya yekxwedayiyê de berxwedanê nîşan didin û di karê xwe de tu alîgirî û lerizîn nînin. Lê li hember vê yekê, komeke din hene ku bahozên bûyeran wan ji aliyekî ber bi aliyekî din ve diavêjin; Îmam Alî (a.s.) di hikmeta 147’an a Nehcûlbelaxeyê de ev kom bi mêşên lawaz ve şibandiye ku li pey her dengî diçin, bi her bayî ve hereket dikin û her roj ramîn û baweriyeke nû li ber wan derdikeve.
Hekîmiyan di berdewamiyê de bi tekez li ser sebat û rawestana bawermendên rastîn got: Ew wek çiyayekî bihêz in; rawestiyane û sebatên xwe bi kirinên xwe îsbat kirine. Îro em di civaka xwe de dibînin ku rêberê me yê şehîd û şehîdên şoreşê li ser armancên Îslamê û şoreşê rawestiyan, heta hena dawî ya xwe berxwedan kirin û di rêya wan de tu qutbûn û lawazbûn derneket.
Wî bi behskirina hûrgiliyên zimanî yên ayetê zêde kir: Peyva «ahd» di vê ayetê de wateya peymaneke bihêz dide ku ji sond û peymana asayî wêdetir e. Bawermend her çiqas karê wan bigihîje xetera mirinê an krîzên mezin, ji vê rêyê dev bernadin; di heman demê de komeke din li hember wan hene ku jiyana rehet û aram dixwazin.
Lêkolînerê zanistên Qur’anê û tefsîrê taybetmendiyên kesên bêîrade û tirsonek vekolî û got: Ev kes her dem hêza dijmin ji xwe mezintir dibînin û li hember dijmin dikevin rewşa xwewindabûnê; ew nikarin rastiyê baş fêm bikin. Ew ji bo parastina canê xwe yê bêqîmet jiyana li civakên dûrî hawîrdora olî hilbijêrin û li şûna ku di qada civakê de bi awayekî çalak hebin, tenê bi şopandina nûçeyan di cihên civakî yên înternetê re têr dibin û tu gavên pratîk di rêya armancên îlahî de naavêjin.
Wî di dawiyê de got: Şehîdbûna hin bawermendan qet nabêje ku yên din paşde vekişin an hêvîya xwe winda bikin; berevajî, bawermendên rastîn dema ku şehadeta hevalên xwe dibînin, niyeta xwe ya baştir bihêz dikin û li benda serkeftin an şehadetê dimînin. Ew girêdayî peyman û soza ku bi Xwedê re dane ne û tu tişt, heta şehadeta hezkiriyên wan jî, ruhê wan nahejîne.
Dawiya peyamê
Etîket:
Pîrozgeha bilind a Hazretê Mesûme (s.x)
Qur’ana Pîroz
Şoreş
Lêkolînerê zanistên Qur’anê û tefsîrê taybetmendiyên kesên bêîrade û tirsonek vekolî û got: Ev kes her dem hêza dijmin ji hêza xwe mezintir dibînin û li hember dijmin dikevin rewşa xwewindabûnê. Wan hêza têgihiştina rastiyê tune ye. Ew ji bo parastina canê xwe yê bêqîmet, jiyana li civakên dûrî hawîrdora olî hilbijêrin û tu gavên pratîk di rêya armancên îlahî de naavêjin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA-Hucet-ul-Îslam Mesûd Hekîmiyan di merasîma tefsîra Qur’anê ya li pîrozgeha bilind a Baneûya Kerametê de, bi behskirina ayeta 23’an a sûreya Ehzabê, taybetmendiyên bawermendên rastîn rave kir û got: Komek ji bawermendan heta demên dawî yên jiyana xwe bi peymana ku bi Xwedê re girêdayî ne dimînin û li ser wê şehîd dibin. Beşek din ji van bawermendan jî hê li benda şehadet an serkeftinê ne û di peyman û soza xwe de tu guherîn û lerizînê qebûl nakin.
Your Comment