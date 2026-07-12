«Şehîdbûna Rêberê Şoreşê bandoreke kûr li ser gelê Tirkiyeyê kir; merasîma oxirkirinê ya milyonî, girîngiya welayetê feqîh nîşan da»

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gelê Tirkiyeyê piştî bihîstina nûçeya şehîdbûna Îmam Xameneî û destpêkirina şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê, nêrîneke nû li gelê Îranê kir. Li gorî gotinên çalakvanên medyayî li Tirkiyeyê, gelê vî welatî piştî bihîstina nûçeya şehîdbûna Ayetullah Xameneî pir ecêbmayî man, ji ber ku Amerîka û Îsraîl berê jî Rêberê Îranê tehdît kiribûn, li ser vê bingehê jî gelê Tirkiyeyê piştî êrîşa mûşikî ya wan a li mala Ayetullah Xameneî, bawer nedikir ku ew li wê derê amade be; ew bawer dikin ku berevajî ya ku medyayên Ewropayê û yên nêzîkî Amerîka û Îsraîlê dida gotin, şehîdbûna Ayetullah Xameneî sadejiyana wî bi cih anî.
Herwiha, berxwedana gelê Îranê û lidarxistina civînên şevî yên zêdetirî 130 şevan, dengvedaneke mezin li medya û torên civakî yên Tirkiyeyê çêkir û gelê vî welatî dijî-Amerîka û dijî-Îsraîlbûna gelê Îranê û berxwedan û domdariya wan tevî zehmetî û ambargoyên Amerîkî û siyonîst, pesnê wan didin.
«Recep Aylan» Serokê Enstîtuya Filistîna Azad li Tirkiyeyê, ji çalakvanên civakî yên Tirkiyeyê re di van rojan de bi rêwîtiya xwe bo Îranê û çavdêriya dînamîzma gelê Îranê di civînên şevî de, beşdarbûna merasîmên xatirxwestinê û teşyîa bi milyonan a Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, di civînan de axaftin dike û ji gelê Îranê re dibêje ku hûn karê mezin dikin û gelê cîhanê berxwedana we li dijî Amerîka û Îsraîlê pesnê we dide.
«Recep Aylan» Serokê Enstîtuya Filistîna Azad li Tirkiyeyê û çalakvanê qada berxwedanê li Filistîn, Lubnan û Yemenê, di hevpeyivînekê de bi Îbna re, li ser bandora amadebûn û rola berçav a gel di bûyer û guherînên dawî yên Îranê de li ser hişyarbûna civaka cîhanê û welatê Tirkiyeyê axivî:
«Recep Aylan» bi îşareta bandora bûyerên dawî yên Îranê li ser gelê Tirkiyeyê got: Gelê Tirkiyeyê tevî ku piraniya wan sunî ne, lê şehîdbûna Rêberê Şoreşê û serketinên Îranê di şerê Amerîkayê li dijî Îranê de bandoreke mezin li ser wan kir.
Wî berdewam kir: Gelê Tirkiyeyê piştî ku fêm kir ku Rêberê Şoreşa Îslamî ji cihê kar û mala xwe direvî neçû û tevî ku pêşniyar ji wî re hatibû kirin ku here penagehê an jî ji welat derkeve, lê wî bi wêrekî û bi hêz li mala xwe û cihê karê xwe ma û di parastina welêt, rê û riya xwe de berxwedan û domdariya xwe nîşan da. Ev bûyer di dil û hişên gelê Tirkiyeyê de tesîreke pir mezin çêkir û bû sedema naskirina zêdetir a gel ji kesayeta wî.
Aylan di derbarê performansa medyayên bi zimanê Tirkî de di dema şer û guherînên dawî yên Îranê de rave kir: Mînakî CNN Tirk di van rojan de deqeyê bi deqeyê nûçe û civînên Îranê vedigirt û ev bûyer heta niha li cîhanê berê xwe nedîtibû.
Wî diyar kir: Berî şehîdbûna Rêberê Şoreşê jî bûyerên din ji bo gelê Îranê qewimîn, di nav de şehîdbûna Şehîd Reîsî jî hebû û gel pir bi pêşwazîya wan kir, lê li gorî şehîdbûna Rêberê Şoreşa Îslamî, civîn û teşyîa bêhempa bû; li gorî min, ev mijar têkildarî cihê Welayetê Feqîh e.
Serokê Enstîtuya Filistîna Azad li Tirkiyeyê got: Piştî şehîdbûna Rêberê Şoreşa Îslamî, gel ji hemû cîhanê hatin Îranê û bi rastî ev mijar têkildarî cihê rêberî û pergala Welayetê Feqîh e ku teşyîa bi milyonan û civînan li cîhanê ronahiyeke taybet bi xwe re anî.
Aylan bi îşareta civîna dawî ya NATOyê li Tirkiyeyê û protestoyên gelêrî li hember lidarxistina vê civînê rave kir: Gelê Tirkiyeyê bi eslê xwe li dijî lidarxistina civîna NATOyê li welatê wan in û xwepêşandan jî lidarxistin, lê berpirs û yên ku di serê hêzê de ne, wek Recep Tayyîp Erdogan, ji vê civînê û Amerîkayê re piştgirî dikin û bi mixabin guh nadin gotina gel, lê rastî ev e ku dilên gelê Tirkiyeyê bi gelê Îranê û xet û siyaseta wan re ye.
Wî di derbarê çalakiyên xwe yên ji bo ronîkirinê piştî guherînên dawî yên Îranê de got: Tevî ku ez sunî me, lê karê min medya û belavkirina naverok û wêneyên civîn û guherînên dawî yên Îranê li ser medyaya civakî û rojnameyan e û ez li pey vê yekê me ku gelê Tirkiyeyê bi riya van wêne û agahiyan yên ku ez bi wan re parve dikim, asta hişyarî û zanîna wan bilind bibe, ji ber ku ez bawer dikim ku ev rêya rast e.
................
Dawiya peyamê
Your Comment