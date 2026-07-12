Tazîdariya gelê Behreynê li nav kolanan berdewam e

Wezareta Karên Hundir a hikûmeta Behreynê di daxûyaniyekê da ragihandibû ku Şîe di salvegera şehîdbûna Hezretê Îmamê Seccad (S) da, tenê dikarin di hundirê Hisêniye û Mizgeftan da û tenê heta saet 24ê şevê şînî bikin û qutbûna bilindbêjên derveyî yên Mizgeft û Hisêniyeyan, ji şertên din ên rejîma Alê Xelîfe ji bo şîngêrriya Şîeyan bû. Lê belê, bi dehan heyetên şîngêrriyê li navçeyên cûrbicûr ên Behreynê, bi xistina jêr pirsyarê ya rejîma Al Xelîfe, hatin nav kolanan û li dijî hakimên zalim ên Behreynê dirûşm bilind kirin û ragihandin ku “Em bi Yezîdê serdema xwe re beytek girênadin, Xwedêyo lenet li peyrewê wan ê herî dawî bike, aşitiya me aşitiya Hisên (S) e, şerrê me şerrê Hisên (S) e.”
Serepeyv
HEZRETÊ AYETULLAH -XAMENEYÎ
Your Comment