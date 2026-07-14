Seyîd Mistefa Xaminêyî:“Sebr,tu carî li dijî tola ji tawanbaran nîne”/ Gihandina peyama spasiya Rêberê Mezin ê Şoreşê ji bo miletê Îran û Iraqê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ayetullah Seyîd Mustafa Xamene'î, kurê mezin ê Rêberê Şehîd ê Îranê, di merasîma bîranîna Îmamê Mûcahid ê Şehîd de ku li Nimêjgeha Îmam Xumeynî (r.h.) li Tehranê hate lidarxistin, axivî.
Seyîd Mustafa Xamene'î bi sersaxîya vê mûsîbetê ji bo ummeta îslamî, gelê Îranê û Hazretî Bexiyetullah el-E'zem (e.c) re, got: Hemû ummeta îslamî, gelê hêja yê Îranê û hûn bira û xwişkên hêja, bi mûsîbeteke mezin re rû bi rû ne ku mijara wê sebir e; wekî ku Xwedê di Qur'ana Kerîm de gotiye: "Û bişar bide sebirkaran."
Wî zêde kir: Wateya sebir ew e ku em vê mûsîbeta mezin bi awayekî bîndan bikin ku em rêya xwe ya ron a bi domdarî bidomînin û heta gihîştina armanca dawî pêşde biçin; ji ber vê yekê sebir tu dijberiyek bi tolhildan û rûbirûbûna xerabkarên cîhanê re ku di van tawanên mezin de destek hebû, nîne.
Kurê mezin ê Rêberê Şehîd ê Îranê bi îşareta merasîma cenazeyê yê Rêberê Şehîd re, diyar kir: Di bûyerên mezin ên hefteya borî û merasîma cenazeyê yê Îmamê Şehîd ê Umetê de, şahideyek ji yekîtîyê (tewhîdê) dît ku divê em qedrê wê bizanîn.
Wî dewam kir: Nêzîkî 50 sal e ku di civaka xwe ya îslamî de serbilind in ku ji tewhîda îslamî ya saf sûd werdigirin. Her gav Îmamê civakek ji aliyê Xwedê ve be, umeta ku ji wî dû dikin, dê bi cîhana jor û ezman re were girêdan û ev heman rastiya ku ji bo afirandin, parastin û domdariya wê divê cîhad û heke pêwîst be, koç bê kirin.
Ayetullah Seyîd Mustafa Xamene'î tekez kir: Ya ku di rojên borî de qewimî, şahideyeke nû ya vê rastiya mezin bû ku kanîya dewsên mezin ên îlahî ye û mezinahiya wê ji aliyê hemû cîhanê ve hate dîtin.
Wî bi pîrozbahiya vê şahideya mezin a tewhîdî ji bo ummeta îslamî û gelê Îranê re, got: Gelê Îranê karî astek ji qurbîya îlahî nîşan bide û hêjayî ye ku hemû kes di berdewamiya rêyê de jî li bendê dews û keremên îlahî bin û wekî umeta Îmam, vê rêyê bi domdarî bidomînin.
Her wiha di dawiya axaftinê de, peyama spasê ji aliyê Rêberê Bilind yê Şoreşa Îslamî ve ji bo gelên Îran û Iraqê li gorî firsendên beşdariya berfireh di merasîma cenaze û bîranîna Rêberê Şehîd de, ji aliyê Ayetullah Seyyid Mustafa Xamene'î ve di merasîma bîranîna Îmamê Mûcahid ê Şehîd de hate ragihandin.
.................
Dawiya peyam/
Etîket:
Îraq, Îran, Rêberê Bilind yê Şoreşê, Rêberê Şehîd
Your Comment