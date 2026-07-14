Îsraîlê êrişê Xezayê kir; 9 kest şehîd bun

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Îsraîlê êrişî Şerîda Xezayê kir, jê zarokek û polîsekê leşkerî yê girêdayî Tevgera Hemasê bi giştî 9 kes hatin Şehîd kirin.
Li gorî rayedarên polîsan û beşa tenduristiyê, di êrişa Îsraîlê ya li dijî Şerîda Xezayê de 9 kes hatin kuştin, jê zarokek û serbazekî polîsan ku ji hêla Tevgera Hemasê ve tê birêvebirin.
Wezareta Hindirîn a Xezayê diyar kir ku li dijî navenda polîsan a li rojavayê Kampa Ciblaya êriş pêk hat, di encamê de gerînendeyê navendê û hejmarek endamên wî hatin kuştin. Lê artêşa Îsraîlê jî ragihand ku wê li Xan Yûnisê endamekî Hemasê hedef girtiye.
Hemwextî van êrişan, şandeyek Hemasê ji bo temamkirina danûstandinên têkildarî qonaxa duyemîn ji peymana agirbestê gihîşt Qahîreyê.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Îsraîlê êrişî Şerîda Xezayê kir, jê zarokek û polîsekê leşkerî yê girêdayî Tevgera Hemasê bi giştî 9 kes hatin Şehîd kirin.
Your Comment