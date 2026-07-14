"Trump ji daxwaza xwe ya danîna baca %20 li Tengava Hurmuz paşve kişiya!"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, îro sêşemê li ser tora civakî ya Truth Social ji îdiaya xwe ya duh, ya ku dixwest li ser keştiyên ku ji Tengava Hurmuz derbas dibin baca %20 ferz bike, paşve kişiya.
Trump di peyama xwe de got ku baca %20 ya li ser keştiyên ku ji Tengava Hurmuz derbas dibin bi peymanên bazirganiyê û veberhênanên welatên Kendava Farsê li Dewletên Yekbûyî hatiye guherandin.
Serokê Amerîkayê van veberhênanan "pir mezin" binav kir û îdia kir ku ev yek "di heman demê de ji bo welatên Kendava Farsê û pêşeroja wan pir baş dê be."
Her çend Îranê bal kişand ku ji ber kiryarên alozker ên Amerîkayê Tengava Hurmuz hatiye girtin, Trump îdia kir ku "neft wek berê diherike û Tengava Hurmuz ji bo hemû keştiyan vekirî ye, tenê ji bilî Îranê."
Wî di berdewamiyê de, bi amaje kirina tiştê ku ew jê re "ablûqeya deryayî ya li dijî Îranê" dibêje, got: "Em ê ablûqeyek tam bikin, lê tenê li ser wan keştiyan ku diçin benderên Îranê an jî ji wir vedigerin, an her tiştê ku bi barên Îranî yên li ser keştiyan ve girêdayî be."
Trump dîsa ji îdiayeke xwe paşve kişiya
Trump, ku gelek caran planan ragihandine û paşê zû ji wan paşve kişiyaye, îdia kir: "Li ser bingeha axaftinên pir erênî bi rêberên Rojhilata Navîn re, min biryar da ku baca %20 bi peymanên bazirganiyê û veberhênanên ku welatên Kendava Farsê li Dewletên Yekbûyî dê bikin, biguherînim."
Wî duh îdia kiribû ku Amerîka dixwaze bibe "parêzvanê Tengava Hurmuz" û ji her keştiyekê ku derbas dibe %20 ji nirxa barê wê wek bac bistîne. Ev îdia bi bertekên neyînî yên navneteweyî re rû bi rû ma.
Seyid Abbas Erakçî, wezîrê karên derve yê Komara Îslamî ya Îranê, di bersiva vê axaftinê de li ser tora civakî ya X nivîsand:
"Serokê Dewletên Yekbûyî bi tevahî rast dibêje. Kî ku ewlehiya derbasbûna keştiyên bazirganî di Tengava Hurmuz de dabîn dike, mafê wî heye ku heqê vê xizmetê bistîne."
Wî di berdewamiyê de got:
"Îran her dem parêzvanê ewlehiya Tengava Hurmuz bûye û her tim jî dê wisa bimîne. Belê, %20 rêjeyek pir bilind e; em ê bi dadwerî tevbigerin!"
………………
Dawiya peyamê
Etîket:
• Amerîka
• Îran
• Donald Trump
• Kendava Farsê
• Tengava Hurmuz
Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, rojek piştî ku îdia kiribû ku dê ji keştiyên ku ji Tengava Hurmuz derbas dibin bacê %20 bistîne, li ser tora civakî ya Truth Social ji vê îdiayê paşve kişiya. Wî got ku li şûna vê bacê, dê ji "peymanên bazirganiyê û veberhênanên welatên Kendava Farsê li Dewletên Yekbûyî" sûd werbigire. Di bersivê de, Seyid Abbas Erakçî, wezîrê derve yê Îranê, bi amaje kirina rola Tehranê di dabînkirina ewlehiya Tengava Hurmuz de, bi şêwazek henekî nivîsand: "Îran dê bi dadwerî tevbigere!"
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, îro sêşemê li ser tora civakî ya Truth Social ji îdiaya xwe ya duh, ya ku dixwest li ser keştiyên ku ji Tengava Hurmuz derbas dibin baca %20 ferz bike, paşve kişiya.
Your Comment