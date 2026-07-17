Binêre | Fîşekkirina moşekên kerozê ber bi keştiya dijminê dagirker ê Amerîkayî ve

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA –Têkiliyên Giştî yên Artêşê ragihand: çend saet berê û di qonaxa sêzdehem a Operasyona Birûskê de, pergala mûşekan a Hêza Deryayî ya Artêşê, bi mûşekên kruvz ên ji peravê ber bi deryayê ve, keştiya dijmin ê êrîşkar li bakurê Okyanûsa Hindî hedef girt.
Berdana mûşekên kruvz ji aliyê Hêza Deryayî ya Artêşê ve bûye sedema tirs û fikra dijmin û dûrketina keştiya dijmin ji menzîla şervanên wêrek yên vê hêzê.
Dawiya Peyam/
Your Comment