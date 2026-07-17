  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Binêre | Fîşekkirina moşekên kerozê ber bi keştiya dijminê dagirker ê Amerîkayî ve

18 July 2026 - 00:25
News ID: 1841449
Source: Tasnim News
Binêre | Fîşekkirina moşekên kerozê ber bi keştiya dijminê dagirker ê Amerîkayî ve

Ragihandina giştî ya Artêşê ragihand ku moşekên kerozê ber bi keştiya dijminê dagirker ê Amerîkayî ve hatin fîşekkirin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA –Têkiliyên Giştî yên Artêşê ragihand: çend saet berê û di qonaxa sêzdehem a Operasyona Birûskê de, pergala mûşekan a Hêza Deryayî ya Artêşê, bi mûşekên kruvz ên ji peravê ber bi deryayê ve, keştiya dijmin ê êrîşkar li bakurê Okyanûsa Hindî hedef girt.

Berdana mûşekên kruvz ji aliyê Hêza Deryayî ya Artêşê ve bûye sedema tirs û fikra dijmin û dûrketina keştiya dijmin ji menzîla şervanên wêrek yên vê hêzê.

Dawiya Peyam/
 

Your Comment

You are replying to: .
captcha