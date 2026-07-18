  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Baregehên Amerîkayê li Urdun û Kuweytê bûne armanca êrîşên bi dronan ên artêşê

18 July 2026 - 04:41
News ID: 1841468
Source: Tasnim News
Baregehên Amerîkayê li Urdun û Kuweytê bûne armanca êrîşên bi dronan ên artêşê

Çend demjimêran berê û di qonaxa çardehê ya operasyona "Bersûsê" de, navendên stratejîk ên artêşa Amerîkayê hatin kirin armanc.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Bi veguhastina ji navenda ragihandina artêşê, di çarçoveya bersiva xurt û bandorker a Artêşa Komara Îslamî ya Îranê de li hember armancgirtina hebûnên stratejîk, navendên fermandariyê û kontrolê, binesaziyên piştgirî û pergalên berevaniyê yên artêşa Amerîkayê, çend demjimêran berê di qonaxa çardehê ya operasyona "Saîqe" de, dronên teqandinê yên artêşê depoyên cebilxaneyê yên artêşa Amerîkaya "dagirker" li kampê El-Udeyrî, avahiyên serokatiyê û depoyên cebilxaneyê yên vê artêşê li baregeha Elî El-Salim û çend piranên girêdana ragihandinê li Kuweytê kirin armanc.

Kampa El-Udeyrî ji navendên girîng ên piştgiriya lojîstîkî û ji nû ve rêxistinkirina hêzên şer ên Amerîkayê tê hesibandin. Herwiha baregeha Elî El-Salim yek ji mezintirîn navendên piştgirî û hevrêziya operasyonên hewayî yên Amerîkayê li herêma Kendava Farsê ye.

Di berdewamîya van êrîşan de, tankên sotemeniyê yên artêşa Amerîkaya "dagirker" li baregeha El-Ezreqê ya Urdunê jî bûn armanca êrîşên bi dronan ên artêşê.

Baregeha hewayî ya El-Ezreqê li Urdunê, ji ber rewşa xwe ya cihê, binesaziyên wê, bicihkirina amûrên leşkerî yên nûjen û veberhênana mezin a Amerîkayê, bûye baregehêkî girîng ji bo Dewletên Yekbûyî; ku di kontrolkirina herêmê û operasyonên leşkerî li Rojavayê Asyayê de roleke sereke dilîze.

Artêşa Komara Îslamî ya Îranê bi tekez kir ku ew mîrasgirê hêrs, namûs û fedakariya gelê mezin ê Îranê ye, zêde kir: Her hêzek ku xeyala ceribandina îradeya gelê Îranê bike, dê bi biryara xurt, amadekariya hêzên çekdar û gelê qehreman û berxwedêr ê vê welatê kevn re rû bi rû bibe.

Dawiya peyamê.

Your Comment

You are replying to: .
captcha