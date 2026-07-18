Baregehên Amerîkayê li Urdun û Kuweytê bûne armanca êrîşên bi dronan ên artêşê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA– Bi veguhastina ji navenda ragihandina artêşê, di çarçoveya bersiva xurt û bandorker a Artêşa Komara Îslamî ya Îranê de li hember armancgirtina hebûnên stratejîk, navendên fermandariyê û kontrolê, binesaziyên piştgirî û pergalên berevaniyê yên artêşa Amerîkayê, çend demjimêran berê di qonaxa çardehê ya operasyona "Saîqe" de, dronên teqandinê yên artêşê depoyên cebilxaneyê yên artêşa Amerîkaya "dagirker" li kampê El-Udeyrî, avahiyên serokatiyê û depoyên cebilxaneyê yên vê artêşê li baregeha Elî El-Salim û çend piranên girêdana ragihandinê li Kuweytê kirin armanc.
Kampa El-Udeyrî ji navendên girîng ên piştgiriya lojîstîkî û ji nû ve rêxistinkirina hêzên şer ên Amerîkayê tê hesibandin. Herwiha baregeha Elî El-Salim yek ji mezintirîn navendên piştgirî û hevrêziya operasyonên hewayî yên Amerîkayê li herêma Kendava Farsê ye.
Di berdewamîya van êrîşan de, tankên sotemeniyê yên artêşa Amerîkaya "dagirker" li baregeha El-Ezreqê ya Urdunê jî bûn armanca êrîşên bi dronan ên artêşê.
Baregeha hewayî ya El-Ezreqê li Urdunê, ji ber rewşa xwe ya cihê, binesaziyên wê, bicihkirina amûrên leşkerî yên nûjen û veberhênana mezin a Amerîkayê, bûye baregehêkî girîng ji bo Dewletên Yekbûyî; ku di kontrolkirina herêmê û operasyonên leşkerî li Rojavayê Asyayê de roleke sereke dilîze.
Artêşa Komara Îslamî ya Îranê bi tekez kir ku ew mîrasgirê hêrs, namûs û fedakariya gelê mezin ê Îranê ye, zêde kir: Her hêzek ku xeyala ceribandina îradeya gelê Îranê bike, dê bi biryara xurt, amadekariya hêzên çekdar û gelê qehreman û berxwedêr ê vê welatê kevn re rû bi rû bibe.
Dawiya peyamê.
Your Comment