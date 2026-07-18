Xwepêşandanên berfireh ên gelê Yemenê ji bo ragihandina amadebûna wan ya şikandina dorpêçkirinê û bidawîkirina êrîşan + vîdyo

Li gorî nûçegihaniya Ahlul Beyt (s.x) — ABNA — Niştecihên parêzgeha Sa'deyê ya Yemenê îro (Înê) meşek mezin bi navê "Înêya Hişyariyê û Amadekariyê" pêk anîn, ku di çarçoveya pêkanîna bangewaziya Abdulmelik El-Hûsî, rêberê Ensarullahê Yemenê de hate lidarxistin.
Li gorî ragihandina al-Mesîre, di daxuyaniya vê meşê de, bi hişyarkirina Amerîka, rejîma Îsraîlê, Brîtanya û alîgirên wan ên li herêmê û Erebistana Siûdî, li ser amadekariya gelî û fermî ji bo şikandina dorpêçkirinê, bidawîkirina êrîşan û dagirkirinê hate tekez kirin.
Di daxuyaniyê de hat gotin:
"Em li ser helwesta xwe ya piştgirîkirina mijarên ummeta Îslamê û pîrozgehên wê, û bi taybetî mijara Filistînê û Mizgefta El-Aqsa, piştrast dikin. Hilbijartina me azadî, rûmet û serxwebûn e, û em ê qet li hember dijminê Siûdî û şaxên sîyonîzma cîhanî; Amerîka û rejîma Îsraîlê, serî netewînin."
Di daxuyaniyê de herwiha hat gotin:
"Daxwaza rastîn a me bersivdana bi heman awayî ye; dorpêçkirin li hember dorpêçkirinê, balafirgeh li hember balafirgehê û çav li hember çav e. Em ji hêzên çekdar dixwazin ku asta bersivdana xwe ya li hember êrîşan bilind bikin. Em di asta herî bilind a amadekariyê de ne ji bo piştgirîkirina şer û fedakariyê. Em ji Komara Îslamî ya Îranê û gelê şoreşger ê Îranê re ji ber kiryarên mirovahî û hewldanên wan ên ji bo şikandina dorpêçkirina Yemenê spas dikin."
Dawiya peyamê /
Etîket:
Yemen
Xwepêşandan (têkoşînên kolanan)
Your Comment