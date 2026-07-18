  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Haaretz: Dema serdestiya Amerîkayê û serdema Netanyahu gihiştiye dawiyê

18 July 2026 - 04:34
News ID: 1841467
Source: kmr.abna24.com
Haaretz: Dema serdestiya Amerîkayê û serdema Netanyahu gihiştiye dawiyê

Rojnameya îbranî Haaretz bi pejirandina ku Îran piştî şerê ji her demê nêzîktir bûye cihê hêzeke herêmî, tekez kir ku serdema serdestiya Amerîkayê, cîhana yek-polar û Netanyahu gihiştiye dawiyê.

Li gorî ajansa navneteweyî ya Ahlul Beyt (s.x) — Bi veguhastina ji al-Meyadîn — rojnameya îbranî "Haaretz" di raporekê de pejirand ku: "Serdema serdestiya Amerîkayê, cîhana yek-polar û di encamê de serdema Benyamin Netanyahu, serokwezîrê niha yê Îsraîlê, gihiştiye dawiyê."

Di berdewamîya rapora Haaretz de hatiye gotin: Armanca şer ew bû ku Îran were kêmkirin û rê li ber hêza wê were girtin, lê ev şer di demekê de bi dawî bû ku Îran ji her demê zêdetir nêzî cihê hêza yekem a herêmî li Kendava Farsê bûye.

Vê rojnameya sîyonîst jî di raporekê ya berê de nivîsandibû: Trump gotibû ku ew ê Tengava Hurmuzê veke, lê derket holê ku ev Îran e ku lîstikê rêve dibe.

......................

Dawiya peyamê

Etîket:
Benyamin Netanyahu
Trump
Amerîka
Haaretz

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha