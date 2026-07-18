Haaretz: Dema serdestiya Amerîkayê û serdema Netanyahu gihiştiye dawiyê

Li gorî ajansa navneteweyî ya Ahlul Beyt (s.x) — Bi veguhastina ji al-Meyadîn — rojnameya îbranî "Haaretz" di raporekê de pejirand ku: "Serdema serdestiya Amerîkayê, cîhana yek-polar û di encamê de serdema Benyamin Netanyahu, serokwezîrê niha yê Îsraîlê, gihiştiye dawiyê."
Di berdewamîya rapora Haaretz de hatiye gotin: Armanca şer ew bû ku Îran were kêmkirin û rê li ber hêza wê were girtin, lê ev şer di demekê de bi dawî bû ku Îran ji her demê zêdetir nêzî cihê hêza yekem a herêmî li Kendava Farsê bûye.
Vê rojnameya sîyonîst jî di raporekê ya berê de nivîsandibû: Trump gotibû ku ew ê Tengava Hurmuzê veke, lê derket holê ku ev Îran e ku lîstikê rêve dibe.
......................
Dawiya peyamê
Etîket:
Benyamin Netanyahu
Trump
Amerîka
Haaretz
Your Comment