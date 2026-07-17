"Sipahe Pasdaran: Depoya balafirên bêmirov ên Amerîkî li Behreynê hatiye rûxandin"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ragihandina Giştî ya Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî di daxuyaniya jimare 25 de ragihand:
بسم اللّه قاصم الجبارین
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل معتدی علیکم
Bi navê Xwedayê qeharkera zordestan
"Ji ber vê yekê, kesê ku li we destdirêjî bike, hûn jî bi heman awayî bersivê bidin."
Gelê Îranê yê têkoşer û bêwestan,
Di heman demê de ku hûn bi hişyariya xwe li kolanan amade ne, zarokên we yên bi qeyret di hêzên deryayî û hêza asmanî ya Sepahê de operasyona xwe ya serkeftî didomînin.
Şeva borî artêşa Amerîkayê ya terorîst û hov dîsa sûcên şer kir û bi êrîşa li çend pirekan, hejmarek sivîl kuşt an jî birîndar kir.
Di bersiva van sûcên şer de, di pêla 17emîn a Operasyona Nasr 2 de, bi şîfreya pîroz "Ya Sahib ez-Zeman, edrîknî", sibehê îro depoya şehpadên Amerîkayî (keştiyên bêsernîşîn) li Behreynê hat têkbirin û gelek ji wan di agir de şewitîn.
Herwiha navenda sereke ya zîrekiya çêkirî ya Behreynê, ku ji aliyê "Şeytanê Mezin" ve ji bo armancgirtina êrîşên şer hate bikaranîn, bi çend moşekên balîstîk û zêdetir ji dehan firokeyên bêsernîşîn (drone) bi tevahî hate hilweşandin.
Rejîma Amerîkayê ya ku bi kuştina zarokan tê nasîn divê bizane ku heke ew pire û binesaziyên veguhastinê bixe armanc, bi alîkariya Xwedê em ê ji vir û pê ve girîngtirîn sermayeyên pîşesazî, teknolojiya agahdariyê û zîrekiya çêkirî ya pargîdaniyên ku parveydarên Amerîkayî hene li her welatekî di herêmê de têk bibin; herwiha em ê bihaştirîn sermayeyên pargîdaniyên Amerîkayî li hemû welatên mêvandarê bingehên leşkerî yên Amerîkayê bi erdê re yek bikin.
Hemû welatên ku bingehên leşkerî yên Amerîkayê li herêmê mêvandarî dikin, di van sûcên şer de hevpar in.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
"Serkeftin tenê ji aliyê Xwedayê hêzdar û hikmetdar ve ye."
Dawiya peyamê
Your Comment