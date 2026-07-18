Îmam Elî (aleyhîselam) ji Malik Eşter re tekez kir ku divê qet destpêkerê şer nebe / Koka şerê Siffînê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Şerê Siffînê wekî yek ji qonaxên herî çarenûsaz û xemgîn ên dîroka Îslamê ya destpêkê, nîşaneke eşkere ya berhevdanê di navbera dîndariya rasteqîn û siyasetbaziya berjewendîxwaz de ye. Ev şer ku di sala 37'an a koçî de di navbera artêşa heq bi fermandariya Îmam Elî (aleyhîselam) û leşkerê Şamê bi serokatiya Muawiye ibn Ebû Sufyan de li herêma Siffînê qewimî, wekî şerê duyem ê di dema hikûmeta pênc-salî ya Emîrulmu'minîn (aleyhîselam) de tê hesibandin û di zimanê dîrokê de bi şerê «Qasitîn» (stemkar û destdirêjên li dijî heq) navdar bûye. Lêkolîna kûr a koka wê, analîza xutbe û nêzîkatiyên Nehcûlbelaxeyê, vekolîna taktîkên leşkerî, analîza hîleya li ser nîzan danana Quranê û vekolîna meseleya hakemiyeta ku hatiye ferzkirin, hemî aliyên vê bûyera dîrokî ronî dikin ku heta sedsalan piştî wê, riya rêberî û xerabûnê di civaka Islamî de xet kir.
Bingehên pêkhatina krîzê û koka serhildana Benî Umeyye
Piştî kuştina Osman ibn Efan, civaka Islamî ya ku ji cudahiyên strukturî û esilzadeya nû ya Umeyyeyan aciz bûbû, bi yekdengî ber bi mala Elî ibn Ebî Talib (aleyhîselam) ve reviya da ku bi israra bêhempa, desteya karûbaran bidin wî. Îmam Elî (aleyhîselam) ji roja yekem a xelîfetiyê ve, bingehê hikûmeta xwe li ser dadmendiya safî, neyînîkirina cudahiyên çînî, vegerandina mala malê ya hatî desteserkirin û azilkirina karmendên nebaş danî.
Di serê van karmendan de, Muawiye ibn Ebû Sufyan bû ku salên dirêj li herêma stratejîk a Şamê hukum kiribû û bingehek hêzê ya serbixwe û girêdayî esilzadeyê ji xwe re afirandibû. Îmam Elî (aleyhîselam) di destpêka xelîfetiyê de, Cerîr ibn Ebdullah Becilî bi nameyeke fermî re şand Şamê da ku beyta Muawiye bistîne; lê Muawiye ku reformên Elewî wekî xetereyeke bingehîn ji bo mayîna padîşahî û îmtiyazên Umeyyeyan didît, ji qebûlkirina xelîfetiyê ser hilda. Wî bi sûdwergirtina ji nezanîna gelemperî ya gelê Şamê û bi daleqandina kirasê xwînî yê Osman li ser mînbera Dimeşqê, xwînxwaziya xelîfeyê kuştî wekî bahane ji bo tehrîkkirina gel û rewabûna serhildana xwe bi kar anî.
Şandiyê Îmam bi destê vala vegeriya û vê peyamê anî ku Şamê mijara şer derxistiye. Îmam Elî (aleyhîselam) yê ku her tim rêbaza siyasî ya wî li ser hevbirî, temamiya delîlê û pêşîlêgirtina xwînrijandinê bû, heta ku gengaz bû hewl da ku pêşî li qewimîna şer bigire; lê gava hemû rêyên dîplomasiyê ketin ber dîwarekî, ji bo parastina heyeta civaka Islamî û li dijî serkêşiyê, fermana tevgera giştî derxist û leşkerê Kufeyê ber bi Nexîle, kampa leşkerî ya Iraqê, ve da rê.
Analîza şerê Siffînê di navbera Nehcûlbelaxeyê de
Pirtûka bi heybet a Nehcûlbelaxeyê, neynikeke temam e ji helwestên prensîpdar, êşên hundirîn û ronîkirinên Emîrulmu'minîn Îmam Elî (silaven Xwede liserbin) di vê şerê mezin de. Îmam di xutbe û nameyên gelek de, rastiya vê berhevdanê rave kiriye û carinan tekez kiriye ku koka vê pevçûnê, cudahiya di bawerî an pêxemberiyê de nîne, belko hewildanek e ji aliyê eniya bêdil ve ji bo vejîna nirxên cahiliyetê di bin cilê Îslamê de.
Di nameya 58'an a Nehcûlbelaxeyê de, Îmam destpêkerê karî bi vî awayî vedibêje ku em û ehlê Şamê bi rûkê xwe li ser yek Xwedê, yek Pêxember û yek bangê bûn, lê cudahî di xwînxwaziya Osman de bû ku em ji wê bêhîs û pak bûn. Îmam diyar dike ku me pêşniyaz kir ku werin îro bi vemirandina agirê kîn û sersarîkirina gelan, vê birînê sax bikin heta ku hikûmet cih bigire û wê demê mefeyê bixin cihê xwe, lê ew bi serhişkî û quretiyê bersiv dan û berê xwe nedan aştiyê heta ku şer pençeyên xwe di nav laşê her du komên de xist. Nehcûlbelaxê nîşan dide ku Îmam çawa hevalên xwe ji heqaretkirina ehlê Şamê dûr dixe û digot ez naxwazim hûn heqaretker bin, lê kiryarên wan bi qencî û rewşa wan bibêjin ku ew nêzîkê heq e. Ev peyvan cudahiya bingehîn a di exlaqê şerê Îmam de ji tevgerên Makiyavelîst ên leşkerê Şamê re nîşan dide; cihê ku Muawiye ji her amûrekî wekî derew û iftira ji bo xapandina leşkerê xwe sûd werdigirt.
Tevegeriya artêşan û şewqeya pêşîn a şer li kêleka Firatê
Di pêncemîn Şewwalê sala 36'an a koçî de, artêşa mezin a Iraqê bi fermandariya Emîrulmu'minîn Îmam Elî (silaven Xwede liserbin) tevgera xwe dest pê kir û li beramber, artêşa Şamê jî bi leşkerekî mezin ber bi sînoran ve çû. Her du artêşan li herêmeke bi navê Siffînê, ku li aliyê rojavayê Iraqê ya îro û nêzîkê Firatê ye, gihîştin hev. Berî hatina Îmam, pêşengên artêşa Iraqê bi fermandariya Maliku Eşter re bi artêşa pêşeng a Şamê bi fermandariya Ebûl'eûr Selmî re rû bi rû man. Îmam ji Malik re tekez kiribû ku qet divê destpêkerê şer nebe. Lê dîsa jî, artêşa Şamê pevçûnê dest pê kir ku bi qewat û wêrekiya Maliku Eşter, mecbûrî paşvekêşînê bû. Yek ji krîzên pêşî yên leşkerî, serweriya artêşa Muawiye li ser ava Firatê û astengkirina gihandina avê ji bo hevalên Îmam bû.
Muawiye ji vê serfiraziya taktîkî kêfxweş bû, gumana xwe kir ku dikare artêşa Iraqê bi tînahiyê xwe xwar bike; lê Îmam Elî (aleyhîselam) bi şandina xutbeyeke epîk, hejmeta hevalên xwe hişyar kir û artêşa Iraqê di şerekî çirrûsê de, Firatê ji destê Şamê derxist. Di vê demê de, digel kînên berê yên Şamiyan, Emîrulmu'minîn (aleyhîselam) li dijî tevgera Muawiye, ferman da ku av li ser kêsî, tewra leşkerên dijmin, neyê girtin. Bi hatina meha Muharremê re, her du aliyan ji bo gihîştina lihevhatinê, agirbesteke demkî ragihandin û balyozên di navbera her du artêşan de hatin guhertin, lê serhişkiya Muawiye li ser mayîna padîşahiya xwe li Şamê û ne tewabûna li xelîfetiya navendî, bû sedema ku aştî pêk neyê.
Şewitandina şerê di Sifirê 37'an û efsaneya Leyletu'lehrîr
Bi destpêka meha Sifirê sala 37'an a koçî re, şerekî giştî û dijwar dest pê kir. Îmam Elî (aleyhîselam) ji bo rêvebirina hêzan û dabeşkirina barê giran ê şer, strukturên birêkûpêk afirand; bi awayekî ku her roj yek ji fermandarên navdar rêvebiriya pêşiya şer li ser milê xwe digirt. Di roja pêşîn de Maliku Eşter, roja duyem Haşim ibn Utbe, roja sêyem Emmar Yasir, roja çarem Muhammed Henefî û roja pêncem Ebdullah ibn Ebasi fermandariya meydanê kir.
Şer rojan dirêj bû û erdê Siffînê ji xwîna deh hezaran kesan sor bû. Di nav vê de, şehîdbûna Emmar Yasir, hevalê mezin ê Pêxemberê Xwedê (s.x.a), erdhejeke giran li raya giştî da; ji ber ku Pêxemberê Mezin (s.x.) di borî de pêşbînî kiribû ku «Emmar komelgeheke stemkar û serkêş dikujin». Şehîdbûna Emmar meşrûiyeta eniya Elî (s.x) heta ji bo dudiliyan jî eşkere kir, lê propaganda derewîn a Muawiye û Emrû Asî ev hawîrdor pîs kir.
Şer gihîşt payeya xwe ya herî bilind û di yek ji şevên dawî yên şer de ku bi «Leyletu'lehrîr» (şeva harî) navdar e, şerekî bêeman û tirsnak ji nivêja Sibehiyê dest pê kir û bê navbir heta nîvê şevê û ji nîvê şevê heta nîvroya roja din berdewam kir. Di vê şeva dîrokî de, dengê nalîn, xûrîn û lêxistina şûran awazekî tirsnak dabû çolê. Maliku Eşter bi wêrekiyeke bêhempa dilê artêşa Şamê şikand û xetên parastinê yên wan yek bi yek hilweşand; artêşa Muawiye di ber hilweşîna tam de bû û çadira fermandariyê ya Muawiye rasterast di bin xetereya ketinê de bû.
Fitneya mezin; li ser nîzan danana Qur’anê û şikiya di artêşa heq de
Di rewşekê de ku Muawiye hespê xwe ji bo revînê ji cîhê şer amade dikir, Emrû ibn As, şêwirmendê hîlebaz ê wî, planeke xerab û pir xapînok sêwirand. Wî ferman da ku pênc sed cild ji perok û kopiyên Quranê li ser nîzan werin danan û leşkerên Şamê qîrîn bilind kirin: «Ey ehlê Iraqê! Pirtûka Xwedê di navbera me û we de desthilatkar be; kî dê piştî van sînoran jî parastin bike? kî dê bi Rûmî û Deylemî re şer bike?».
Ev xapînoka gelhez, zû di nav hêzên rûvî û şerketûyên artêşa Iraqê de kar kir. Gelek ji xwendevan û zahidên xuyangê olî yên artêşa Îmam yên ku xwedî têgihiştineke siyasî ya kûr ne bûn, dest ji şer berdan. Îmam Elî (aleyhîselam) yê ku xwe rastiya Quranê û şîrovekerê wê yê rastîn bû, xetereyeke mezin his kir û qîrînek bilind kir: «Bixin van Quranan ku nîşana xapînokî û hîle ne! Vanan Quranê bilind nekirine ji bilî ku tiştê ku tê de heye derew bikin. Quranê xwe peyiv Ezm!».
Lê guhên ku ji cehalet û tînahiyê re girtî bûn, bangê Îmam nehîstin. Komeke ji leşkeran ku paşê binçavê yekem ên Xaricîyan pêk anîn, li dora çadira Îmam dewr dan û bi gefên kuştina wî an desteserkirina wî bo Muawiye, daxwaza rawestandina şer û gazîkirina Maliku Eşter ji pêşiya şer kirin. Îmam Elî (s.x) di yek gavî de li ber serfiraziya dawîn, bi neçarî û ji bo parastina jiyana hevalên dilpak û pêşîgirtina ji belavbûna tevahî ya artêşê, fermanê paşvekêşîna Malik da.
Meseleya hakemiyeta hatî ferzkirin û zirarên sadehiyê
Bi rawestandina şer re, pirsgirêka biryargirî an jî heman «hakemiyet» li ser bingeha Pirtûka Xwedê derket holê û sê xalên bingehîn ji aliyê eniya serkêş ve li Îmam Elî (s.x) hatin ferzkirin: qebûlkirina prensîpa agirbest û hakemiyeta Quranê, qebûlkirina Ebû Mûsa Eş'arî wekî biryargirê artêşa Iraqê, û jêbirkirina navê fermî «Emîrulmu'minîn» ji metna belgenameya hakemiyetê. Îmam Elî (s.x) bi hilbijartina Ebû Mûsa Eş'arî yê ku kesekî sade, bê têgihiştin û veşartî bû, bi tundî dijberî kir û li beramber, rûyên jîr û dilsoz ên wekî Ebdullah ibn Ebasi an Maliku Eşter pêşniyar kir; lê eniya serhildayan li ser hilbijartina Ebû Mûsa israr kir.
Li aliyê beramber, Muawiye bi jîrbûna tam, Emrû Asî yê ku sembola hîle û siyasetê bû, wekî nûnerê Şamê destnîşan kir. Hişmendên komê, di nav de Ehnef ibn Qeys û Şureyh ibn Hanî, ji Ebû Mûsa re hişyarî dan ku li ber xapînokên Emrû Asî hişyar be û destê emanetê xwe bi hêsanî veneşêre, lê Ebû Mûsa ku ji sernavê hakemiyetê serxweş bûbû, şîreta wan nehîst.
Di vê rêzê de, Emrû Asî bi devxweşî û xapandin, Ebû Mûsa qanî kir ku ji bo bidawîkirina fetenan, herdu kes (Elî û Muawiye) ji xelîfetiyê xil bikin û hilbijartina xelîfeyê nû bi şêwira Misilmanan re bihêlin.
Di roja îlankirina rayê de, Ebû Mûsa Eş'arî wekî biryargirê Iraqiyan pêş ket û li ser mînberê, Îmam Elî (s.x) ji xelîfetiyê xil kir; lê yekser piştî wî, Emrû Asî derket mînberê û got: «Ebû Mûsa Elî xil kir û ez jî wî xil dikim, lê Muawiye bi xelîfetiyê destnîşan dikim!». Ev xiyaneta eşkere, Ebû Mûsa şermezar û matmayî hişt û dawiya hakemiyetê bû sedema trajediyeke siyasî.
Dawiya hakemiyetê ne tenê aştî pêk neanî, lê di heman demê de bû sedema krîzên kûrtir. Meseleya hakemiyetê di meha Şe'banê ya sala 38'an a koçî de bi dawîya xwe ya bi êş gihîşt. Artêşa Şamê bi vê hîleyê karîbû ji hilweşîna bêguman xelas bibe û Muawiye pozîsyona xwe ya siyasî ji berê xurtir bibîne. Di vî şerê dirêj û zêdekirî de, ziyanên giran li civaka Islamî ketin; li gorî rapornasên dîrokî yên pêbawer, ji artêşa 90 heta 120 hezarî ya Muawiye, nêzîkî çil û pênc hezar kes hatin kuştin û ji artêşa Emîrulmu'minîn (aleyhîselam) jî di nav 20 heta 25 hezar kesî de şehîd bûn ku di nav wan de navê hevalên mezin û rûyên navdar ên wekî Emmar Yasir, Haşim ibn Utbe (Haşim Mirqal) û Xuzeyme ibn Sabit (Zuşşehadeteyn) tê dîtin.
Mezintirîn rûdana xerab a piştî vî şerî, pêkhatina firqeya «Xaricîyan» bû; eynî wan kesên ku hakemiyetê li Îmam ferz kiribûn, piştî eşkerebûna xapînoka Emrû Asî, ketin pêla psîkolojiyê û nakokî û bi tawankirina Îmam Elî (s.x) bi kufrê (ji ber qebûlkirina hakemiyeta ku bi xwe sedema wê bûn!) li dijî hikûmeta dadmend a Elewî ser hildan. Bi vî awayî, dawiya şerê Siffînê bi ferzkirina aştiyeke ne domdar û tovdanîna fetneyeke nû bi navê şerê Nehrevanê re pêk hat heta ku dîroka Islamê herûha ji bereketên serfiraziya mutleq a eniya heq di beriya feta dawîn de bêpar bimîne.
Dawiya peyam/+
Îmam Elî (aleyhîselam) ji Malik Eşter re tekez kir ku divê qet destpêkerê şer nebe / Koka şerê Siffînê
Gava meha Muharremê hat, her du hêzên şer kirin ku ji bo lihevhatinê agirbesteke demkî bidin destpêkirin û di navbera wan de balyoz hatin şandin. Lê belê, serhişkiya Muawiye ibn Ebû Sufyan û daxwazên wî yên ne maqûl bûn ku astengî li ber pêkhatina aştiyê dan û şer bi awayekî xwe yê dijwar berdewam kir.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Şerê Siffînê wekî yek ji qonaxên herî çarenûsaz û xemgîn ên dîroka Îslamê ya destpêkê, nîşaneke eşkere ya berhevdanê di navbera dîndariya rasteqîn û siyasetbaziya berjewendîxwaz de ye. Ev şer ku di sala 37'an a koçî de di navbera artêşa heq bi fermandariya Îmam Elî (aleyhîselam) û leşkerê Şamê bi serokatiya Muawiye ibn Ebû Sufyan de li herêma Siffînê qewimî, wekî şerê duyem ê di dema hikûmeta pênc-salî ya Emîrulmu'minîn (aleyhîselam) de tê hesibandin û di zimanê dîrokê de bi şerê «Qasitîn» (stemkar û destdirêjên li dijî heq) navdar bûye. Lêkolîna kûr a koka wê, analîza xutbe û nêzîkatiyên Nehcûlbelaxeyê, vekolîna taktîkên leşkerî, analîza hîleya li ser nîzan danana Quranê û vekolîna meseleya hakemiyeta ku hatiye ferzkirin, hemî aliyên vê bûyera dîrokî ronî dikin ku heta sedsalan piştî wê, riya rêberî û xerabûnê di civaka Islamî de xet kir.
Your Comment