Hizbullah dibêje ku hikûmet li gorî armancên dijmin tevdigere û destnîşan dike ku ew ê ji prensîp û xweyên xwe bernedin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Elî Feyyaz, nûnerê bilind ê Fraksiyona Sadakata Berxwedanê di Parlamentoya Libnanê de, di axaftinekê de li ser danûstendinên rasterast yên nû yên di navbera hikûmeta Libnanê û rejîma Siyonîst de di çarçoveya lihevhatina teslîmiyetê de, ragihand ku bi dawîbûna qonaxa nû ya danûstendinên di navbera heyeta hikûmeta Libnanê û dijminê Siyonîst de li Romayê, helwesta fermî ya Libnanê bi awayekî zêde eşkere bûye û valahiya di navbera hikûmet û civaka Libnanê de, bi taybetî li başûr, ku cihê ku Siyonîstan li wir kuştin û wêraniyê didomînin, berfireh dibe.
Elî Feyyaz êvara borî, êvara Îniyê, di merasîmeke bîranînê de got: Digel ku tawanên Siyonîstan li dijî gelê Libnanê didomin, hikûmet danûstendinên rasterast bi vî rejîmê re didomîne, wekî ku tiştek qewimîbe û bi bêşermî ji pêşketina guherînên erênî diaxive.
Ev nûnerê Hizbullahê tekez kir: Diyar e ku hikûmeta Libnanê gelê xwe berdaye û li hember êşa wan û firehiya tawanên ku Îsraîlî li dijî wan kirine, bêhiz e, herwiha xuya ye ku hikûmeta Libnanê, digel eşkerekirina hemû têkçûn û rûreşiyên xwe û rexneyên giran ku ji navxwe û derve heta ji aliyê hevalên xwe ve rû bi rû dimîne, hîn jî li ser vebijarkên teslîmiyetê israr dike.
Wî diyar kir: Hikûmet niha li pey razîkirina Amerîkayiyan û rastdarkirina teslîmiyeta xwe li hember Siyonîstan e bi armanca hilweşandina berxwedanê û ji çekan xalîkirina wê. Ev di rewşekê de ye ku azadkirina axê, parastina gel, vegera rûniştvanan bo gundên wan, parastina serweriya Libnanê û parastina îstîqrara navxweyî, di hesab û helwestên rayedaran de, tenê şîarên vala ne û bê cih û nirxên rastîn in.
Elî Feyyaz destnîşan kir: Xuya ye ku rayedarên Libnanê biryardar in ku welat bibin cihekî gelek xeternak, ku tê de ne axê vedigerînin û ne jî serweriyê, digel ku di heman demê de îstîqrara navxweyî û yekitiya gelê Libnanê jî winda dikin.
Nûnerê Hizbullahê yê navborî got: Tiştê ku hikûmeta Libnanê dike, ew e ku Siyonîstan ji bo wê plan kiribûn û rayedarên Libnanî bi daxwaza xwe ketine wê, li ser vê bingehê pirsgirêka me bi hikûmeta Libnanê re pir cidî ye û pirên têkiliyê bi wê re hatine birîn û îhtîmala têgihîştinê ne gengaz e.
Elî Feyyaz di dawiyê de tekez kir: Berxwedan mîna her dem ji bo hemû îhtîmal û vebijarkan amade ye û li gorî xweyên xwe yên nasandî yên li ser mafê parastina welêt, azadkirina axê û vegera nifûsê bo gundên wan bêyî tu sînordarî an mercî û pabendbûna bi yekitiya civaka Libnanê tevdigere.
Dawiya peyam
Your Comment