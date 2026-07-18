«Rêberê Şoreşê:Bixatirxwestina ji şehîd, vejîneke dîrokî bû. Binpêkirina peymannameyê, bêqîmetbûna îmzeya serokê Amerîkayê careke din îspat kir»

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî Hazretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xameneî di peyamekê de bi spasî ji milet û hewildanên mercî û pisporan re, bûyera dîtirsiya bêhempa û dîrokî ya milet di rabûna bêberhem a pêşwaziya Qehremanê Şehîd ê Îranê de, wekî asteke nû ya rûdana we'zê û iradeya xurt a nasnameya Îslamî-Îranî bi nav kir û bi îşareta şikandina sozên dubare yên Şeytanê Mezin li hember peymana ku di navbera Serokkomarên Îran û Amerîkayê de hatibû îmzekirin, got: "Niha ku dijminê Amerîkî li pey şerxwazî û kirina lêçûnên giran û bêhurmetiya zêdetir e, bila bizane ku miletê hêja yê Îranê û Eniya Berxwedanê, dersên ji bîrnekirin ji bo wî hene ku wêrekîyên şervanên Îslamê û namûsa gelên wêrek ên herêma başûr di van rojan de nimûneyên wê nîşan dane."
Rêberê Şoreşê her wiha careke din bi tekezkirina li ser pêwîstiya parastina hevgirtina civakî û dûrxistina ji belavbûnê, destnîşan kir: "Dibe ku kesên bi dilpakiya tevahî û ji qelbê xêrxwazî rexne li performansa hin berpirsan hebin; ev hêjayên ku hinek ji wan ji pêşrewên têgihiştinê ne, divê hişyar bin ku ev nêzikbûn: yekem, nebe sedema zilmê li bêgunehekî ku ew bixwe dibe sedema bêbextewariyê ji bereket û lênihêrînan; û duyem, nebe sedema têkçûna yekîtî û hevgirtina civakî; ku bi parastina van aliyan, rexne dê bibe sedema geşepêdan û pêşketina karûbaran."
Nivîsa peyama Rêberê Şoreşa Îslamî ev e:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Gelê girîng û ecêbafirîner ê Îranê!
Silav û rêz û spas li we ku bi bûyera xwe ya bêhempa û dîrokî di rabûna bêberhem a pêşwaziya Qehremanê Şehîd ê Îranê de, asteke nû ya rûdana we'zê û iradeya xurt ya nasnameya Îslamî-Îranî di qedirzanînê, wefadariyê, têgihiştinê, û îfadekirina evîna awarte ji berpirsê miletê Îslamî û Rêberê Şehîd ê Şoreşê re isbat kir. Germiya dilên şewitî, çavên rondikbar û biryardariyên xurt ên kombûna deh milyonan û deh kîlometreyan li Tehran, Qum, Meşhed, û bajar û gundên din, hevalên miletê Îranê û gelên azad ên cîhanê kir matmayî û dijminên zordar ên miletê Îranê kir şaşwaz û bêhêvî û hêrs û tirsandî.
Di heman demê de bi vê bûyerê re, şikandina sozên dubare yên Şeytanê Mezin li hember peymana ku di navbera Serokkomarên Îran û Amerîkayê de hatibû îmzekirin, careke din vê rastiyê ji hemûyan re ispat kir ku îmzaya Serokkomarê Amerîkayê çiqas bêqîmet û bêkêr e û tundîtî, hemîtîxwazî û hovîtî, hêmanên ji hevvenebûyî yên rêbaz û mesleka Amerîkî ne. Îro Şeytanê Mezin careke din rûyê xwe yê rastîn û bêpêçak eşkere kir da ku vê ezmûna tarî ya sûc û sozşikandinê, belgeyeke din a bihêz li ser derewînî, bêaqilî, pênebarî û pîsîya Amerîkayê be. Niha ku dijminê Amerîkî li pey şerxwazî û kirina lêçûnên giran û bêhurmetiya zêdetir e, bila bizane ku miletê hêja yê Îranê û Eniya Berxwedanê, dersên ji bîrnekirin ji bo wî hene ku wêrekîyên şervanên Îslamê û namûsa gelên wêrek ên herêma başûr di van rojan de nimûneyên wê nîşan dane.
Pêwîst e ji we gelê wefadar û serbilind ê Îranê re were gotin ku ji bingehînîtirîn tiştan di vê qonaxê de, israr li ser yekîtîya peyvê û hevgirtiya pîroz di hemû astên gel û berpirsan û di hemû waran de ji bo pêkanîna armancên bilind ên Şoreşa Îslamî û peydakirina rûmet û serxwebûna Îranê ya hêja bi taybetî li hember dijminê sûcdar û dekbaz ê Amerîkî ye. Heman wekî ku berê bi caran û bi piştrastî hatibû hişyarkirin, parastina yekîtîyê û dûrxistina ji belavbûn û hevrikî, cudahiyên siyasî û ronîkirina ferqên civakî wezîfeya giştî ye û bêguman rolê berpirsan û kesên dilovan û dildar ên şoreşê û Îmam û Rêberê Şehîd di hevgirtin û yekbûna welêt de, girîngtir û hesastir e.
Li ser vê bingehê, gelê hêja, bi domandina baweriya bi berpirsên dilovan di her sê hêzan de ku hewildana wan ji bo refah û bextewariya miletê diyare, dîsa jî ji bo misogerkirina parastina berjewendiyên Îranê ya Îslamî, hişyar û çalak li meydanê dê be. Dibe ku kesên bi dilpakiya tevahî û ji qelbê xêrxwazî rexne li performansa hin berpirsan hebin. Li gor nêrîna min, digel ku ev xemxwarî û fikara wan ji bo pergalê wekî kesên wan bixwe, sermayeyeke hêja tê hesibandin û bi xwezayê tiştekî xwestî tê dîtin, ev hêjayên ku hinek ji wan ji pêşrewên têgihiştinê ne, divê hişyar bin ku ev nêzikbûn: yekem, nebe sedema zilmê li bêgunehekî ku ew bixwe dibe sedema bêbextewariyê ji bereket û lênihêrînan; û duyem, nebe sedema têkçûna yekîtî û hevgirtina civakî; ku bi parastina van aliyan, rexne dê bibe sedema geşepêdan û pêşketina karûbaran. Dijmin divê tu nîşana qelsiyê û di nav de vê qelsiyê ji me nestîne; ku her gava em van hişyariyan bi temamî bi cih bînin, ew dê bi neçarî bikeve revê.
Careke din ji her yek ji gelê hêja yê ku bixwe xwediyê şîna Bavê Şehîd ê Miletan e û tevî dijwarî û hin sînordarî û neyînîyan di bûyera mezin a pêşwaziya Qehremanê Şehîd ê Îranê de, bûyereke dîrokî afirand, bi dilpakî spasdariyê dikim.
Her wiha ji Mercîyên Mezin ên Teqlîdê, zana, ramanwer û pisporan, çalakvanên çandî, civakî û siyasî û ji kiryar û hewildanên saziyên sivîl û leşkerî û her wiha ji amadebûna karbidest û nûnerên Eniya Serbilind a Berxwedanê û tevgerên bi rûmet ên Îslamî spasdariyê dikim. Hêvîdar e ku hemû kesên ku di vê bûyera dîrokî de bi her awayî amadebûn û hevrêbûn û hevheviyê hebûne, ji lênihêrîn û duaya taybet ya Serwerê me Xwedê lezûbizava wî ya bi rûmet pêş de, bikevin ber çavan.
Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneîy
26ê Tîrmehê, 1405
.........................................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Îran
- Şoreşa Îslamî
- Ayetullah Seyyid Mucteba Xameneî
- Amerîka (DYA)
- Meşhed
- Qum
- Tehran
- Rêberê Şehîd
- Yekîtiya Pîroz
Your Comment