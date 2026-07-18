“Eraqçî: Têkiliyên hêja yên Îran û Iraqê divê neyên bin bandora hin gotinên kesane û nefermî”

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, êvarê di têlefonekê de digel Fûad Husên, Wezîrê Karên Derve yê Iraqê, derbarê geşedanên dawî yên herêmê piştî êrîşa leşkerî ya Amerîkayê, binpêkirina dubare ya bîranîna têgihiştina Îslamabadê ji aliyê Waşîngtonê ve û bersiva Komara Îslamî ya Îranê gotûbêj kirin.
Di vê gotûbêjê de, Wezîrê Karên Derve yê welatê me, têkiliyên Komara Îslamî ya Îranê û Komara Iraqê wekî têkiliyên xwedî reh, stratejîk û li ser bingeha pêwendiyên kûr ên dîrokî, çandî, olî û berjewendiyên hevbeş ên her du gelan binav kir û tekez kir: “Ev têkiliyên hêja divê nekevin bin bandora hin gotinên kesane û nefermî. Îran tekezê li ser rêzgirtina hevdu, cîrantiya baş û pêşxistina zêdetir a pêwendiyan ligel dewlet û gelê Iraqê dike.”
Her du aliyan di vê hevdîtinê de, ligel lêkolîna li ser aliyên geşedanên niha û bandorên wan ên li ser ewlehî û aramiya herêmê, tekezî li ser girîngiya berdewamiya şêwirmendî û hevrêziyên dualî kirin, da ku rê li ber zêdebûna aloziyan were girtin û aşitî û ewlehiya herêmê were parastin.
........................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Seyîd Ebas Eraqçî
- Fuad Huseyn
- Iraq
Your Comment