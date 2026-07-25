"Hucet-ul-îslam Qenberiyan anî ziman;Razê (Sira)‘xwînxwaziyê’ di dibistana Aşûrayê de /Tolhildana xwîna rêberê şehîd destpêka rê ye, ne dawiya wê ye"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Civîna zanistî ya qisas, xwînxwestin û tolhildana ji kujerên rêberê şehîd bi pêşkêşiya Hocet-ûl-îslam wel Muslimîn Mohsen Qenberiyan, mamosteyê medrese û zanîngehê, ji aliyê ajansa navneteweyî ya Ahlê Beyt (A) ـ Ebna ـ ve hat lidarxistin.
Qenberiyan di destpêka axaftina xwe de, bi balkişandina li ser rewşa piştî şehadeta rêberê şehîd û çêbûna daxwaza giştî ya xwînxwestinê, got:
Di hember her kuştina bi mebest de, qisas heye. Lê belê xwînxwestin ji qisasê firehtir e. Ahlê Beyt (s.x) derbarê xwîna Emîrê Mûmînan (A) û Ebû Abdullah el-Huseyn (s.x) de tenê bi qisasê têr nekirine û ala xwînxwestinê bilind kirine.
Wî bi nîşandana rêbaza Pêxember (PBUH) di bûyera kuştina Haris bin Umeyr de ku bû sedema şerê Mu'teyê, zêde kir:
Xwînxwestin ji qisasê wêdetir tenê ji bo xwînên pîroz nayê bikaranîn û dikare di derbarê kesayetên ne-me'sûm jî were gotin, bi şertê ku ew nûnerê mektebekê û tevgera îlahî bin.
Mamosteyê medrese û zanîngehê bi ravekirina mantiqa xwînxwestinê got:
Li gorî rivayetên Ahlê Beyt (s.x), tevgera Ebû Abdullah el-Huseyn (s.x) ji bo feracê bû, lê ber bi Kerbela û bela ve hat kişandin. Mantiqa xwînxwestinê ev e ku tevgera rewa û îlahî, dema ku bi xwînê tê astengkirin, xwînxwestina wê gihandina wê tevgerê bo armanca xwe ye.
Qenberiyan bi sepandina vê mantiqê li ser xwînxwestina rêberê şehîd got:
Xwînxwestina rêberê şehîd divê di çarçoveya xwînxwestina Ebû Abdullah el-Huseyn (s.x) de were wate kirin. Ji Îmamê Sadiq (s.x) rivayetek heye ku berî derketina Qaim (s.x), umetek tê şandin ku tu xwînek ji malbata Muhammed namînin bê xwînxwestin. Rêberê şehîd ji malbata Resûlê Xwedê (PBUH) tê hesibandin û xwînxwestina wî di vê rêyê de tê wate kirin.
Wî her wiha li dijî du xeterên di mijara xwînxwestinê de hişyarî da: te'wîl kirin û kêmkirin. Got:
Divê em xwînxwestinê tenê vegerînin ser gotinên baş wekî avakirina medeniyeta Îslamî û ji qisasê dûr nekevin. Qisas pêşîniya demî heye û di vê serdemê de ku kujer li ser kar in, divê were kirin. Her wiha divê em xwînxwestinê kêm nekin û tenê wekî qisasê kujerê bibînin.
Hecetûlîslam Qenberiyan di dawiyê de bi balkişandina aliyê navneteweyî yê xwînxwestinê got:
Xwînxwestina rêberê şehîd xizmeta berjewendiya giştî ye û dikare rêza berxwedanê li hember rêza serdestiyê ya Amerîkî di herêmê de saz bike. Her wiha bi pejirandina cûreyên cuda yên xwînxwestinê, ji kampanyayên navneteweyî û dadgehên gelî heta dîplomasiya herêmî, ev daxwaz dikare bibe faktorek ji bo yekîtî û hevgirtina neteweyî.
Nivîsa temam a pêşkêşiya vê civînê dê bi awayekî berfireh û cuda were weşandin.
..................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rêberê şehîd
- Xwînxwestin
- Qisas
- Tolhildan
- Îmam Xameneî
- Emîrê Mûmînan
- Ebna
- Îran
- Trump
- Hocet-ûl-îslam Qenberiyan
Your Comment