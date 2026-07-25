Vîdyo | Spîkirina navûdengê Trump li Înternasyonalê nehat qebûlkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Omid Mimarîyan di bersiva pirsê pêşkêşkarê medyaya dijî-Îranê ya Înternasyonalê ya Amerîkayê de bi tekezî li ser vê yekê ku Trump parêzvanê mafên mirovan nine, got:
“Serokê Dewletên Yekbûyî niha jî li deverên cuda yên Îranê êrîşan dike. Ev şer dibe ku li ser min û te ku li derveyî welat dijîn bandorek rasterast neke, lê bandorên wî ji bo gelê hundirê welat bi tevahî rastîn û berçav in.
Wî (Trump) her ku pêdivî bibîne, slogana mafên mirovan wekî amûrek ji bo zexta siyasî bi kar tîne. Ji ber vê yekê, ku em îro Trump wekî nûner û balyozê mafên mirovan li Îranê bihesibînin, wateya wê ew e ku em ji rastiyê dûr ketine.”
Wergera Kurmancî:
Etîket:
- Îran Înternasyonal
- Donald Trump
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Mafên mirovan
Your Comment