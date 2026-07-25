  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Vîdyo | Spîkirina navûdengê Trump li Înternasyonalê nehat qebûlkirin

25 July 2026 - 12:42
News ID: 1844679
Source: kmr.abna24.com
Vîdyo | Spîkirina navûdengê Trump li Înternasyonalê nehat qebûlkirin

Download 34 MB

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Omid Mimarîyan di bersiva pirsê pêşkêşkarê medyaya dijî-Îranê ya Înternasyonalê ya Amerîkayê de bi tekezî li ser vê yekê ku Trump parêzvanê mafên mirovan nine, got:

“Serokê Dewletên Yekbûyî niha jî li deverên cuda yên Îranê êrîşan dike. Ev şer dibe ku li ser min û te ku li derveyî welat dijîn bandorek rasterast neke, lê bandorên wî ji bo gelê hundirê welat bi tevahî rastîn û berçav in.

Wî (Trump) her ku pêdivî bibîne, slogana mafên mirovan wekî amûrek ji bo zexta siyasî bi kar tîne. Ji ber vê yekê, ku em îro Trump wekî nûner û balyozê mafên mirovan li Îranê bihesibînin, wateya wê ew e ku em ji rastiyê dûr ketine.”

Wergera Kurmancî:

Etîket:

  • Îran Înternasyonal
  • Donald Trump
  • Şerê Îran û Amerîkayê
  • Mafên mirovan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha