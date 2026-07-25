Serokê Partiya Demokrat a Îsraîlê:Kabîneya Netanyahuyê peravê rojavayî kiriye bermîlê barûtê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Yair Golan, serokê partiya "Demokrat" di rejîma siyonîst de, roja Şemiyê hişyarî da ku kabîneya Binyamîn Netanyahuyê bi siyasetên xwe, peravê rojavayî kiriye "bermîlê barûtê" ku ewlehiya vê rejîmê tîne xeterê.
Golan di peyamekê de li ser torra civakî ya "X"ê tekez kir ku kabîneya Netanyahuyê û du wezîrên wê, Besalel Smotriç û Îtamar Ben-Gvîr, bi qestî li peravê rojavayî rewşên "teqîner" diafirînin.
Wî zêde kir ku niştecihên êxtiyar di mehên borî de bi rengekî organîzekirî li pey afirandina pevçûnê, geşkirina tansiyonê û kişandina artêş û rejîma siyonîst ber bi rûbirûbûneke berfirehtir ve bûne.
Serokê partiya Demokrat a li axên dagîrkirî diyar kir ku kabîne, li şûna ku van niştecihan kontrol bike, piştgiriyê dide wan û bi hevkariya wezîrê cengê, afirandina niştecihgeh û navendên nû û neqanûnî ragihandiye; ev kiryar, li gorî wî, xetereyên ewlehiyê zêde dike û li şûna ku sivîlan ji deverên tansiyonê dûr bixe, berfirehiya pevçûnan zêde dike.
Golan herwiha kabîneya Netanyahuyê wek "têkçûyî û dûrî rastiyê" binav kir û got ev kabîne ji êrîşa 7ê Cotmeha 2023an tu ders negirtiye; dema ku diviya jî berê xwe bide kêmkirina eniyên pevçûnê û derfetê bide artêşê ku bala xwe bide ser erka sereke, lê niha li gel westandina giran a yedekan, li ser afirandina navendên nû yên tansiyonê dixebite.
Peravê rojavayî; bermîlê barûtê ku bi xwîna mirovan tê dayîn
Wî tekez kir ku Netanyahû û Kats bi siyasetên xwe, peravê rojavayî kiriye "bermîlê barûtê" ku bihayê wê bi xwîna mirovan tê dayîn û her zêdebûna tansiyonê, canê kesan, bi taybetî leşkerên rejîma siyonîst ku ji bo telafîkirina encamên van siyasetan tên şandin meydanê, dike xeterê.
Golan di berdewamiyê de xwest ku lêkolîneke berfireh li ser bûyerên li herêma niştecihgeha "Xefat Gilad" hate kirin û bi îfadekirina xemgîniya xwe ji şehîdbûna Filistîniyan û kuştina siyonîstan, li ser girtin û darizandina hemû kesên ku kiryarên tundûtûjiyê kirine, tekez kir.
Wî herwiha soz da ku kabîneya Netanyahuyê rake û nehêle ku niştecih berdewam bikin û biçin deverên bi tansiyona bilind li peravê rojavayî.
Golan di dawiyê de tekez kir ku kabîneya niha bi pêşîxistina mayîna xweya siyasî, ewlehiya rejîma siyonîst û berpirsiyariya xwe ya li hember welatiyan û leşkeran dike xeterê.
Ev gotin rojek piştî êrîşa niştecihên siyonîst bi piştgiriya artêşa rejîma siyonîst a li ser niştecihgeha "Til"ê ya li nêzîkî Nablusê hate kirin; êrîşeke ku bû sedema şehîdbûna çar Filistîniyan û birîndarbûna çar kesên din. Di heman demê de, di dema gulebarana ku niştecihên wê derê li dijî vê êrîşê berxwedan nîşan dan, du siyonîst jî hatin kuştin.
Li pey vê pêşveçûnê, Binyamîn Netanyahû, serokwezîrê rejîma siyonîst, û Yisraîl Kats, wezîrê cengê vê rejîmê, ferman dan ku operasyoneke leşkerî ya berfireh li peravê rojavayî were bicîhanîn.
---
Etiket:
Rejîma siyonîst, Yair Golan, Binyamîn Netanyahû, Filistîn, Peravê rojavayî
Your Comment