  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Aliyên nû yên krîza mirovahî li Yemenê di bin zexta dorpêçê de; sed hezar nexweşên kronîk û penceşêrê li benda dermanan in

26 July 2026 - 09:09
News ID: 1845084
Source: kmr.abna24.com
Aliyên nû yên krîza mirovahî li Yemenê di bin zexta dorpêçê de; sed hezar nexweşên kronîk û penceşêrê li benda dermanan in

Cîgirê serokê Encumena Bilind a Dermanan li Yemenê, dema ku li ser mezinahiya krîza dermanan a welêt agahî da, got ku berdewamîkirina dorpêçê û sînorkirinên li ser benderan, balafirgehê û rêyên veguhastina kelûpelan hatine danîn, bûne sedema kêmbûna berfireh a dermanan û zêdekirina êşa nexweşan. Li gorî wî, zêdetirî **1600 cure derman** bi kêmbûnê re rû bi rû ne, û bi kêmanî **170 hezar nexweşên ku bi nexweşiyên kronîk û penceşêrê dikişînin** ji vê rewşê zirar dîtine.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNAAbdullah el-Şerîf، cîgirê serokê Encumena Bilind a Dermanan li Yemenê، di axaftinekê de bi tora El-Mesîre re got ku beşa dermanan a welêt bi krîzeke bêhempa re rû bi rû ye û berdewamîkirina dorpêçê, pêvajoya anîna dermanan ji derve، hilberîna navxweyî û zincîra peydakirina dermanan bi pirsgirêkên giran re rû bi rû kiriye.

Wî bal kişand ser vê yekê ku sînorkirinên li ser benderan، balafirgehan û veguhastinên darayî hatine danîn، astenga herî mezin e li pêşiya peydakirina berdewam a dermanan ji bo nexweşan.

Li gorî vê berpirsê Yemenî، zêdetirî 1600 cure derman li bazara Yemenê kêm in. Ji van، zêdetirî 550 cure ji wan dermanên girîng û rizgarker in. Her weha، çalakiya zêdetirî 83 şîrket û dabînkerên dermanan ku berê nêzîkî 1300 cure derman li bazarê dabîn dikirin، ji ber şertên dorpêçê bandor dîtine.

El-Şerîf zêde kir ku bihayê hin dermanan di salên dawî de 100 heta 200 sedî zêde bûye. Ev rewş ji ber têkçûna zincîra peydakirina dermanan، bilindbûna mesrefên bîmeyê û veguhastinê، û derengmayîna dirêj a gihîştina barkirinan çêbûye.

Wî her weha ragihand ku sedan barkirina dermanan û madeyên bingehîn hîn jî li Cîbûtî mayîne. Li gorî wî، hin barkirin ji ber sînorkirinên heyî sê heta çar meh، û carinan jî zêdetir، li benda veguhastinê bo Yemenê dimînin.

Li gorî wî، girtina Balafirgeha Senayê û sînorkirinên li ser Bendera Hodeyde ketine ser rêya gihandina wan dermanan ku pêdiviya wan bi veguhastina sar (cold chain) heye، û ev pirsgirêkan hîn zêdetir kirine.

Cîgirê serokê Encumena Bilind a Dermanan li Yemenê، dema ku behsa encamên mirovahî yên vê krîzê kir، got ku zêdetirî 170 hezar nexweşên bi nexweşiyên kronîk û penceşêrê bi awayekî rasterast ji derengketina gihîştina dermanan zirar dîtine. Her weha، nêzîkî 40 hezar nexweşên bi talasemî û hemofîlî jî ji ber negihîştina demkî ya dermanên pêwîst bi pirsgirêkên giran re rû bi rû ne.

El-Şerîf diyar kir ku pîşesaziya dermanan a Yemenê jî di van salên dawî de zirarên mezin dîtiye. Li gorî wî، du fabrîkeyên dermanan rasterast bûne armanca êrişan، û pirsgirêkên peydakirina madeyên bingehîn û veguhastinê bûne sedema kêm bûna veberhênan di vê qadê de.

Dîsa jî، wî got ku rêjeya hilberîna navxweyî di dabînkirina dermanên bingehîn de ji 15% di sala 2019-an de gihîştiye nêzîkî 30% di şertên heyî de، û plan hene ku ev kapasîte hîn bêtir were berfirehkirin.

Di dawiya gotinên xwe de، El-Şerîf ji rêxistinên navneteweyî xwest ku ji bo vekirina rêyên ewle yên veguhastina derman û amûrên bijîşkî gav bavêjin، şertên rakirina dorpêçê amade bikin û gihîştina gelê Yemenê bi dermanan hêsan biki.

…………..

Dawîya Nûçeyî/

Etîket:

 ·  Balafirgeha Senayê

·  Yemen

·  Kanal TV ya El-Mesîre

·  Bendera El-Hûdeyde

·  Erebistana Siûdî

·  Sena (Paytexta Yemenê)

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha