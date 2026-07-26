  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Gotûbêjên teknîkî yên Îran û Omanê derbarê Tengava Hurmuzê

26 July 2026 - 10:12
News ID: 1845111
Source: kmr.abna24.com
Gotûbêjên teknîkî yên Îran û Omanê derbarê Tengava Hurmuzê

Berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê ragihand: Danûstandinên Îran û Omanê yên li Tehranê li ser Tengava Hurmuzê, bikêr û avaker bûn.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê, di bersiva pirsên rojnamevanan de li ser danûstandinên Îran û Omanê yên li ser Tengava Hurmuzê, wiha got:

"Roja Înî û Şemî, gelek dora danûstandin di navbera Îran û Omanê de li asta cîgirên wezîrên karên derve li Tehranê hatin lidarxistin. Di van danûstandinan de, her du aliyan li ser prensîpên hevpar û mekanîzmayên xebatê ji bo birêvebirina derbasbûna ewle ya keştiyaniyê di Tengava Hurmuzê de, bi çavdêriya mafên xweseriyê yên her du dewletên peravî re, fikr û ramanên xwe guhastin."

Beqayî bi tekezkirina ku ev danûstandin bikêr bûne û pêşketinên jê hatine, zelal kir ku: "Heta Omanê, êvara Şemiyê Tehranê terk kir, lê şêwirînên teknîkî û siyasî di navbera her du aliyan de didomin."

Berdevkê Wezareta Karên Derve herwiha di bersiva pirseke din de li ser rewşa heyî ya Tengava Hurmuzê got: "Di rewşa derbasbûnê ya li tengavê de guhertinek pêk nehatiye."

....................
Dawîya peyamê/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha