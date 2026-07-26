Gotûbêjên teknîkî yên Îran û Omanê derbarê Tengava Hurmuzê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Îranê, di bersiva pirsên rojnamevanan de li ser danûstandinên Îran û Omanê yên li ser Tengava Hurmuzê, wiha got:
"Roja Înî û Şemî, gelek dora danûstandin di navbera Îran û Omanê de li asta cîgirên wezîrên karên derve li Tehranê hatin lidarxistin. Di van danûstandinan de, her du aliyan li ser prensîpên hevpar û mekanîzmayên xebatê ji bo birêvebirina derbasbûna ewle ya keştiyaniyê di Tengava Hurmuzê de, bi çavdêriya mafên xweseriyê yên her du dewletên peravî re, fikr û ramanên xwe guhastin."
Beqayî bi tekezkirina ku ev danûstandin bikêr bûne û pêşketinên jê hatine, zelal kir ku: "Heta Omanê, êvara Şemiyê Tehranê terk kir, lê şêwirînên teknîkî û siyasî di navbera her du aliyan de didomin."
Berdevkê Wezareta Karên Derve herwiha di bersiva pirseke din de li ser rewşa heyî ya Tengava Hurmuzê got: "Di rewşa derbasbûnê ya li tengavê de guhertinek pêk nehatiye."
....................
Dawîya peyamê/
Your Comment