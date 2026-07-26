Peyvên Rêberê Şehîd | Yek ji sunnetên bêguman ên Xwedê di dîrokê de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Yek ji wan ayetên herî hêvîbexş ku ez îro dixwazim hinek li ser wan biaxivim، aya hevrehiya Xwedê ye: «Bi rastî Xwedê bi me re ye.» Ev mijarek pir girîng e ku mirov hest bike Xwedê bi wî re ye، li kêleka wî ye، piştgirê wî ye û li ser wî çavdêr e. Ev tiştek pir mezin e، ji ber ku Xwedê navenda hêz û navenda rûmetê ye. Dema ku Xwedê bi aliyekî re be، ew alî bêguman û bê şik serkeftî dibe.
Mînak، li wan demên herî dijwar de jî Xwedayê Bilind ev hevrehiya xwe ji bo dostên xwe eşkere kiriye. Dema ku Hz. Mûsa got: «Ew gunehek li ser min dibînin، ez ditirsim ku min bikujin.» Xwedê di destpêka çîrokê de bersiv da:
«Na، wisa nîne. Hûn herdu bi nîşaneyên me biçin؛ em bi we re ne û em dibihîzin.» (Şuʿerâ: 15)
Yan jî li ciyekî din، dema ku Mûsa û Harûn gotin:
«Perwerdegarê me! Em ditirsin ku Firʿewn li me zordest bibe an jî serkeşiyê bike.»
Xwedê ferman da:
«Netirsin! Ez bi we re me؛ ez dibihîzim û ez dibînim.» (Taha: 46)
Binêre ku ev çiqas hêvîbexş e! Xwedê dibêje: Ez bi we re me، ez dibînim، ez dibihîzim، ez li we çavdêr im.
Her weha، di Sûreya Mihemed de dibêje:
«Sust nebûn û neçin bo aştiya bi zelîlbûn؛ hûn bilindtir in، Xwedê bi we re ye û qet xelata kirinên we kêm nake.» (Mihemed: 35)
Ev hevrehiya Xwedayê Mezin bi bawermendan، pêxemberan û alîgirên wan re، rastiyek e ku di Qur'anê de gelek caran hatiye dubarekirin.
Encam jî ev bû ku pêxemberan bi vê sozeya rast a Xwedê bawer kirin. Dema ku herdu artêş li ber hev hatin، hevalên Mûsa gotin:
«Bi rastî em ê were girtin!»
Lê Mûsa got:
«Na! Bi rastî Perwerdegarê min bi min re ye؛ ew ê rê nîşanî min bide.» (Şuʿerâ: 61–62)
Dema ku leşkerê Firʿewn xuya bû، pêşiya wan derya bû و paş wan leşker، dilên wan ketin tirsê. Lê Mûsa، bi baweriya soza Xwedê، got: «Na، Perwerdegarê min bi min re ye؛ ew ê min rêber bike.»
Her weha، dema ku Pêxember Muhammed (silav û selam li ser wî be) di Şikefta Sewr de bû، ji hevalê xwe re got:
«Xem nexwe، bi rastî Xwedê bi me re ye.» (Tewbe: 40)
Ji ber vê soza Xwedê bû ku Pêxember ev got. Ji ber vê yekê، hem Xwedê ev soz bi awayekî bêguman daye، hem jî pêxember û dostên Xwedê wekî Mûsa û Muhammed bi temamî pê bawer bûne û li gorî wê tevger kirine.
Ev rastiyek e û yek ji sunnetên bêguman ên Xwedê di dîrokê de ye؛ sunnetek ku Qur'an li ser wê dibêje:
«Tu qet ji bo sunneta Xwedê guhertinek nabînî.» (Ehzab: 62)
Ji axaftina di civîna Serok û endamên Meclîsa Xebreganê Rêberiyê de – 24/12/2018 (salnameya Îranî 1396/12/24).
Axaftin di civîna Serok û endamên Meclîsa Xebreganê Rêberiyê de – 24/12/1396 (salnameya Îranî)
Çavkanî
1. Sûreya Şuʿerâ، aya 14
وَلَهُم عَلَیَّ ذَنبٌ فَأَخافُ أَن یَقتُلونِ
Werger:
«Li gorî baweriya wan، gunehek li ser min heye؛ ez ditirsim ku min bikujin (û vê erk û peyama Xwedê bê dawî bimîne).»
1. Sûreya Şuʿerâ، aya 15
قالَ کَلّا ۖ فَاذهَبا بِآیاتِنا ۖ إِنّا مَعَکُم مُستَمِعونَ
Werger:
(Xwedê) got: «Na، ne wisa ye؛ ew nikarin tiştek li dijî we bikin. Hûn herdu bi nîşaneyên me biçin da ku wan rêber bikin. Em bi we re ne û em guh didin gotinên we.»
2. Sûreya Taha، aya 45
قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَن یَفرُطَ عَلَینا أَو أَن یَطغیٰ
Werger:
(Mûsa û Harûn) gotin: «Perwerdegarê me! Em ditirsin ku ew li me zordest bibe û berî ku em rastiyê bibêjin me eziyet bike، an jî serkeş bibe û rastiyê qebûl neke.»
2. Sûreya Taha، aya 46
قالَ لا تَخافا ۖ إِنَّنی مَعَکُما أَسمَعُ وَأَریٰ
Werger:
(Xwedê) got: «Netirsin! Ez bi we re me؛ ez her tişt dibihîzim û dibînim.»
3. Sûreya Mihemed، aya 35
فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَی السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَکُم وَلَن یَتِرَکُم أَعمالَکُم
Werger:
«Ji ber vê yekê sust nebin û dijminan venexwînin aştiyek ku bi zelîlbûn re be، dema ku hûn bilindtir in. Xwedê bi we re ye û qet xelata kirinên we kêm nake.»
4. Sûreya Şuʿerâ، aya 61
فَلَمّا تَراءَی الجَمعانِ قالَ أَصحابُ موسیٰ إِنّا لَمُدرَکونَ
Werger:
«Dema ku herdu kom li hev hatin، hevalên Mûsa gotin: "Bi rastî em ketine destê Firʿewniyan!"»
4. Sûreya Şuʿerâ، aya 62
قالَ کَلّا ۖ إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ
Werger:
(Mûsa) got: «Na! Bi rastî Perwerdegarê min bi min re ye؛ ew ê di nêzîkê de rê nîşanî min bide.»
5. Sûreya Tewbe، aya 40
إِلّا تَنصُروهُ فَقَد نَصَرَهُ اللَّهُ...
Werger:
«Ger hûn alîkariya wî nekin، Xwedê berê alîkariya wî kiriye؛ wê demê ku kafiran ew ji Mekkê derxistin، dema ku ew duyemîn kes bû û tenê yek kes bi wî re bû. Dema ku herdu di şikeftê de bûn، wî ji hevalê xwe re got: "Xem nexwe، bi rastî Xwedê bi me re ye." Hingê Xwedê aramiya xwe li ser wî daxist، ew bi leşkerên ku hûn nedidîtin piştgir kir، peyva kafiran nizim kir، lê peyva Xwedê herdem bilind û serdest e. Xwedê hêzdar û hikmetdar e.»
6. Sûreya Ehzab، aya 62
سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدیلًا
Werger:
«Ev sunneta Xwedê ye ku di gelên berê de jî heye، û tu qet ji bo sunneta Xwedê guhertinek nabînî.»
Etîket
- Rêberê Şehîd
- Hz. Mûsa
- Mekke
- Qur'an
Your Comment