“Kirêdarekî ku bû rêber; mînaka jiyana gelêrî”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dema ku behsa nimûneya jiyanê tê kirin، kêm kes difikire ku bilindtirîn berpirsê welatekê dikare jiyanek hêsantir ji gelek kesên asayî hebe. Lê şêwaza jiyana Ayetullah Xamineyî، Rêberê Şehîd ê Şoreşê tam wisa bû. Çîrokên gelek ji nêzîk û zarokên wî wêneyê malekê nîşan didin ku tê de amûrên jiyanê ne zêdetir ji barkirina yek otoyê ya barkirinê bûn û «xizanî» ne wek şermekê، lê wek sedema serbilindiyê hate dîtin.
«Ez serbilind im ku ez feqîr im»; baweriyek ku ji zaroktiyê dest pê kir
Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî، kurê Rêberê Şehîd، di gotûbêjekê de dibêje ku di zaroktiya xwe de ji peyva «feqîr» nefret dikir، ji ber ku wê bi wêneyê begirên li goşeyên kolanan re girê dida. Lê rojekê bavê wî di nav axaftina malbatê de got:
«Ez serbilind im ku ez feqîr im!»
Ev hevok bandorek wisa li ser hişê zarokî kir ku têgihiştina wî ya li ser feqîriyê bi carekê guherand û heta îro jî ev nêrîn di wî de maye. Ev gotin nîşana bêgirêdana kûr a wî ji dinyayê ji destpêka jiyana wî ve ye.
Malek bi firehiya yek otoyê; çîroka serokê nivîsgehê
Hocetulîslam Mohammedî Golpayganî، serokê nivîsgeha Rêberê Şehîd، çîrokek balkêş li ser qasîya milkên maddî yên wî vegotiye:
«Hemû amûrên jiyana kesane ya Rêberê Şehîd ê Şoreşê ji barkirina yek otoyê zêdetir nebû.»
Ev hevok wêneyek rast ji zühd û qanaetê ye ku di maleke biçûk û kirê de dimeşiya. Her weha hatiye gotin ku wî gotiye:
«Mehriya keça min ew 14 sikeyên zêr e ku ji bo kesên din jî pêşniyar dikim.»
Ev nîşan dide ku ev sadejiyan di hemû aliyên jiyanê de، di nav de zewaca zarokan jî، hebû.
Sarincok tune bû; çîrokek ji zühda balkêş
Belkî bawerbarîntirîn çîroka li ser sadejiyana Rêberê Şehîd، çîroka sarincoka mala wî ye ku doktor Elîriza Merendî، serokê tîmê bijîjkî، vegotiye.
Rojekê Refîq Dost، wezîrê berê yê Sipahê، goştê qurbanê ji bo wî şand، lê cara yekem diyari vegerandin. Dema ku Refîq Dost israr kir ku ev goşt ji malê kesane ye û xums jê hatiye dayîn، tenê hinek ji wê hate qebûlkirin.
Dema ku sedemê pirsîn، bersiv hate dayîn:
«Axa sarincok(bozdolabi) tune ye، wê çiqas goşt li ku derê bihêle?»
Doktor Merendî dibêje:
«Ev şêwaza jiyanê ji bo bilindtirîn berpirsê welêt nayê xeyalkirin. Heke min ji nêzîk ve nedîtiba û kesek vê yekê ji min re negota، bawer nedikirim. Belê di van salên dawî de li mala wan sarincok hebû، lê ew gelek salan bê sarincok jiyabûn.»
Her weha hatiye vegotin ku di dema serokatiya wî ya komarê de، kesek telefon kir û got ku di sarincoka mala wî penîr tune ye û heke di sarincoka serokê komarê de penîr hebe، bila ew jî bibîne. Wî sarincok kontrol kir û dît ku penîr tune ye. Ji ber ku mêvan hebûn، ji hevalên xwe alîkarî xwest.
Qur'ana Pîroz di pesindana vê ruhê de dibêje:
«وَ الَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذَٰلِکَ قَوَامًا»
«Ew kesên ku dema xerç dikin، ne israf dikin û ne jî teng digirin؛ lê di navbera van herduyan de rêyekî navîn digirin.»
Ocaxa sêşevî û nivîna çil salî; sadebûna ku kur vegotiye
Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî di gotûbêjeke berfireh de nimûneyên rastîn ji vê sadejiyanê vegotiye:
«Amûrên jiyana wî pir sade ne. Mînak، ocaxa gaza mala wî ji wan ocaxên kevn ên sêşevî yên ser maseyê ye. Min çend caran ji dayika xwe xwest ku vê biguherîne. Lê dayika min jî di vê mijarê de rast wek bavê min e. Hîn jî heman ocaxa sêşevî ya kevn li ser maseyê bi kar tînin. Dayikê tevî israrên me qebûl nekir û got: "Qet nayê guhertin."»
Di berdewamiyê de tê gotin ku heta çend sal berê televîzyona mala wan ji cûreyên kevn bû ku cihê têketina fişa nû tune bû. Lê balkêştirîn tişt nivîna wî ye:
«Nivîna ku Axa niha li ser razê, heman nivîna ye ku ji sala 60-an ve، ji dema ku ew di encama êrişa terorê de birîndar bû، li ser wê razaye û niha nêzîkî çil sal e ku wê bi kar tîne. Heke kesek kaxez û pênûsek bigire، dibe ku zêdetir ji 15 tiştên kevn ên vê malê tomar bike.»
Parastina malê gel; kirêgirek ku mafê destwerdanê di malê de jî nedidît
Yek ji taybetmendiyên herî balkêş ên şêwaza wî، baldarîya bêhempa di veqetandina malê giştî û kesane de bû.
Kurê wî dibêje ku beriya şoreşê، di odeya kesane ya bavê wî de kîseyên pereyên şerî hebûn ku ew wek nûnerê Îmamê kom dikirin. Ji qasê ku mafê bikaranînê hebû، tenê pereyekî hindik wek meaş digirt، lê dema ew qediya، ji wan pereyan jî nedigirt.
Piştî şoreşê، di dema propagandaya hilbijartina serokatiya komarê ya sala 1364 de، yek ji hevalan 800 hezar toman ji bo piştgiriyê da. Lê wî hemû pere ji bo lêçûnên cihê niştecihbûnê da Îmam Xomeynî، her çend lêçûna jiyana malbatê bi kuponan peyda dibû.
Di mijara mala niştecihbûnê de jî ku dikare wek maf were hesibandin، wî salên borî hesab kirin û pere da. Hatiye vegotin ku wî ji danîna şîrên avê yên otomatîk di mala kirê de dûr ketibû û digot:
«Ez li vir kirêgirim، ne xwediyê vê milkê me ku mafê destwerdanê hebe.»
Jina ku wek hemû kesan di rêza nobetê de disekiniya
Sadejiyana di malbata Rêberê Şehîd de tenê bi wî sînordar nebû. Hevjîna wî jî heman rêbaz digirt.
Hatiye vegotin ku piştî nexweşiyekê، ew di muayenexaneya xwe de nexweşan digirt. Rojekê jinek bi zarokê xwe hat û piştî muayeneyê ji dijwariya girtina nobetê gilî kir. Paşê fêm kir ku ev jin hevjîna Ayetullah Xamineyî ye.
Dema ku sedema nasandina xwe nekir pirsîn، bersiv da:
«Naxwazim tu cûreyekî taybetîbûnê çêbibe. Ez jî wek kesên din li gorî dema ku ji bo nexweşên din hatiye diyarkirin nobet digirim û di rêza nobetê de disekinim.»
Mîrata bav û dayikê; kokên zühd û qanaetê
Ev şêwaza jiyanê kokên xwe di perwerdehiya malbatê ya kûr de heye. Bavê wî، Ayetullah Seyîd Cewad Xamineyî، alimê zahid û dûr ji hezkirina mal û milk bû ku li hember zordariyê serê xwe natewînî.
Wî di derbarê zaroktiya xwe de gotiye:
«Jiyana me bi dijwarî derbas dibû. Bîra min e ku hin şevan di mala me de şîv tune bû. Dayika min bi zehmetî ji bo me şîv amade dikir. Ew şîv jî nan û mewîj bû.»
Dayika wî jî jinikeke zahid، pêbend bi olê، nasdarê Qur'an û edebiyatê bû ku di dema tekoşînê de li gel zarokên xwe yên tekoşer rawesta.
Qur'ana Pîroz di vê derbarê de dibêje:
«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»
«Bi rastî bi dijwariyê re hêsanî heye.»
Ev ayet ku li ser bergê pirtûka bîranînên wî bi navê «Xwîna dilê ku bû yaqût» jî hatiye nivîsandin، nîşana baweriya kûr a wî ye ku piştî dijwariyan vekirin û hêsanî tê.
Jêder û pêvek
1. Beşek ji tenê hevpeyvîna Rêberê Şoreşê، Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî – malpera KHAMENEI.IR
2. Malpera nûçeyan Tabnak، komoka çîrokên sadejiyanê
3. Heman jêder
4. Sûreya Furqan، aya 67
5. Malpera KhabarOnline، rapora şêwaza jiyana Rêberê Şehîd
6. Heman jêder
7. Malpera nivîsgehê parastin û belavkirina berhemên Ayetullah Xamineyî، jiyana wî
8. Sûreya Şerh، aya 6
9. Pirtûka «Xwîna dilê ku bû yaqût» (bîranînên nivîskî yên Ayetullah Xamineyî ji dema tekoşînê)
Firûze Dildarî (lêkolîner، çalakvanê medyayê û cihê derbasbûna civakî)
Etîketên gotarê:
• Kirêgiriya Rêberê
• Nimûneya jiyana gelêrî
• Şêwaza jiyana Rêberê Şehîd
“Xaniyekî ku kelûpelên wê di nav kamyonekê (wanetekê) de cî dibûn, sarincokek (yexçel) ku bi salan tune bû, û texteke çil salî ku hîn jî ya berê ye; ev vegotina jiyana wî mirovî ye ku di asta herî bilind a welêt de bû, lê qet carî xwe ji kirêdarekî asayî bilindtir nedidît. Ji omeleta şevên bê mêvan bigire heta mehra 14 zêran (sikkeyan) ji bo keça xwe; hemû tiştên di vî xanî de qîrîn dikirin ku: ‘Feqîr bûn, serbilindî ye.’”
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Dema ku behsa nimûneya jiyanê tê kirin، kêm kes difikire ku bilindtirîn berpirsê welatekê dikare jiyanek hêsantir ji gelek kesên asayî hebe. Lê şêwaza jiyana Ayetullah Xamineyî، Rêberê Şehîd ê Şoreşê tam wisa bû. Çîrokên gelek ji nêzîk û zarokên wî wêneyê malekê nîşan didin ku tê de amûrên jiyanê ne zêdetir ji barkirina yek otoyê ya barkirinê bûn û «xizanî» ne wek şermekê، lê wek sedema serbilindiyê hate dîtin.
Your Comment