“Hêrişa hovane ya siyonîstan li dijî girtiyên jin ên filistînî li zîndana Damûnê”

"Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x)– ABNA– Saziyên karûbarên girtiyên fîlîstînî îro (yekşem) derbarê operasyoneke zordariyê ya giran a li ser girtiyên jin ên fîlîstînî li zîndana Damûnê de daxuyaniyek da.
Ofîsa Ragihandinê ya Girtiyan di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên rejîma dagirker di nîvê şeva înê (13’ê Tîrmehê) de bi ser beşa jinan de girtine û odeyek bi gaza rondikrêj tije kirine, ku ev bûye sedema xeniqandina hejmarek girtiyan.
Ofîsê eşkere kir ku girtiyan neçar kirine nêzîkî saetekê bi dest û çavên girtî ser zik ve dirêjkirî bimînin, pişt re jî bêyî tu alîkariya tenduristiyê, tevî rewşa wan a giran, ew şandine odeyên wan.
Herwiha hate diyarkirin ku ev operasyon bi lêdan, heqaret û tecrîdkirina hejmarek girtiyan pêk hatiye. Di vê navberê de, ji ber şert û mercên zehmet ên girtîgehê, germa zêde û kêmbûna alavên paqijiyê, nexweşiyên çerm û alerjî di nav girtiyan de belav bûne.
Li gorî amarên heta 22’ê Tîrmeha 2026’an, 94 jinên fîlîstînî li zîndana Damûnê girtî ne, ku di nav wan de du jinên ducanî, du nexweşên kanserê û du keçên biçûk hene; nêzîkî sêyeka wan bi hinceta ‘girtina îdarî’ tên ragirtin.
Saziyên girtiyan tekez dikin ku girtiyên jin ji kêmbûna xwarinê, xwarina nebaş, nexweşiyên çermî, şilbûn (rutûbet) û kêmbûna hewayê dinalin û ji ber hebûna kamerayên çavdêriyê yên 24 saetan ên ku binpêkirina hûrmeta (privasiya) wan in, gilîdar in.
Parêzerê Heyeta Karûbarên Girtiyan jî şahidiyên girtiyan ên derbarê zordarî, koçberkirina bi zorê û lêgerînên biçûkxistinê de veguhastine. Saziyên mafên mirovan ev kiryarên li zîndana Damûnê wekî ‘îşkenceya rêxistinkirî’ û ‘binpêkirina hiqûqa navneteweyî ya mirovî’ bi nav kirine."
.......................
Dawiya peyamê /
Etîket:
Fîlîstîn
Rejîma Siyonîst
Xezze hêrsê (Xezze rûhîner)
Zindan
Girtiyê Fîlîstînî
Zindana Damon
Your Comment