“Pisporê îstixbaratê: CIA êdî ne ji bo Amerîkayê, ji bo Îsraîlê dixebite; lobiyên siyonîst û kesên wekî Pompeo serxwebûna CIA’yê têk birine”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —John Kiriakou, şirovekarê ewlehiyê û pisporê karûbarên îstixbaratê, di daxuyaniyên xwe yên zelal ên derbarê rewşa niha ya saziya CIA’yê de tekez kir ku ev sazî ketiye bin bandora lobiyên siyonîst.
Kiriakou di van şîroveyên xwe de got: “Encama tenê ya ku mirov dikare jê derxe ev e: CIA niha ji bo Îsraîlê kar dike, ne ji bo Amerîkayê.”
Kiriakou di şiroveya xwe ya li ser guhertinên avahîsazî yên vê saziyê de wiha got: “Dema ku kesên wekî Mike Pompeo - ku yek ji siyonîstên herî pêşîn ê Kongreyê bû - di astên bilind ên CIA’yê de cih digirin, polîtîka ji aliyê wan ve têne rêvebirin. Ev di rewşekê de ye ku li gorî pênaseyê, divê CIA saziyeke piştgiriyê be ji bo pêkanîna polîtîkayan, ne saziyek be ku polîtîkayan diyar dike.”
Kiriakou bi bîr xist ku di dîrokê de CIA li hember hin helwestên Îsraîlê berxwedan nîşan dida, lê bi guhertinên dawî û hebûna kesayetiyên wekî Pompeo, ev pêvajo bi tevahî hatiye guhertin.
Ev şirovekarê ewlehiyê her wiha bal kişand ser rola lobiyên darayî û got: “Dema ku zexta domdar ji aliyê Kongreyê ve hebe û hema hema hemû nûner ji 'AIPAC’ê piştgiriya darayî werbigirin, û kesên ku li gorî xeta vê lobiyê tevnagerin di hilbijartinên pêşîn de tên tasfiyekirin, serxwebûna saziyên îstixbaratê ji holê radibe.”
Kiriakou di dawiyê de tekez kir: “Di rewşeke wiha de, saziyên îstixbaratê di dawiyê de fêm dikin ku ew di rastiyê de ji bo îsraîliyan kar dikin.”
Etîketên nûçeyê :
Amerîka, CIA, Pompeo, Rejîma Siyonîst, Lobiya Siyonîst
Your Comment