“Erbaîn; ji rêveberiyê heya beşdariyê, ji xesarê heya derfetan, ji rêbazê heya vekirinê”

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Guman tune ku meşîna Erbaînê berî her tiştî sunneteke (an daxwazeke) Iraqî ye. Beşdariya bi mîlyonan zîyaretvanan ji seranserê cîhanê, ev diyarde kiriye ayîneke navneteweyî; lê belê ev guherîna pîvanê, divê qet nebe sedem ku xwedîtiya manewî ya Iraqê li ser vî bûyerî were jibîrkirin. Her hewldanek ji bo rêveberiya “ji jor ber bi jêr” an jî ferzkirina vegotinekê ji aliyê mêvanan ve, dikare sermayeya civakî ya vê tevgera mezin bixe xetereyê.
Stratejiya hişmendane ji bo Îranê, derbasbûna ji “Rêveberiya Arbaînê” ber bi “Beşdariya di Erbaînê de” ye. Ev beşdarî, tê wateya pejirandina rola hêsankar (têkiliyê hêsan dike) li şûna lîstikvana sereke, ku ev rola hanê di dirûşmeyan de jî xwe dide der.
Esteyara (metafora) “Mêş” (Mişî) di Quranê de dikare bibe îlhambexşê polîtîkaya me ya di Arbaînê de (Meşayê). Ev ramaneke destpêkê ye di navbera Mêş û Meşayê de. Quran di ayeta 37’an a sûreya Îsrayê de dibêje: «وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً» (Di rûyê erdê de bi serbilindî/tekezî meşîne). Ev metafor dikare di reftarên takekesî de şîreta meşeke aram, bi tefekur û dûr ji serbilindiyê bike, û di polîtîkaya Erbaînê de jî rê li ber her cure stratejiya lezgîn û serbilindane bigire. Bi gotineke din, her cure ferzkirina leza xwe li yê din, û her cure derbasbûna bi quretiyê ji sînorên nasnameyî yên mêvandar, li dijî ruhê “Mêşa Quranî” ye.
Berevajî vê, metafora “Inṭilaq” (hênkirin/bi lez derketin) ji bo fêmkirina rûbirûbûna şaş alîkar e. Di sûreya Sod ayeta 6’an de, Xwedayê mezin reaksiyona kafiran li hember vexwendina Pêxember (s.x.a) ya bo Tewhîdê wiha tîne ziman: «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلی آلِهَتِکُمْ» (Û mezinên wan bi lez derketin [anîn] û gotin: Bimeşin û li ser xwedayên xwe bisekinin). Ango piştî ku ji hewldanên xwe bêhêvî bûn, bi lez derketin. Lê gava derketin û xwestin di nav xwe de heman riya dilsoziya bi xwedayên xwe re berdewam bikin, ji hev re gotin: “Bimeşin”. Ango Mêş, tevgera di riyekê de ye bi berdewamî û îstiqametê, ji bo tevgereke mayinde.
Arbaîn, riyek e ji bo gavavêtinê, ne ji bo bezînê; ji bo hevrêtiyê, ne ji bo pêşbaziyê. Ji bo Mêşê, ne ji bo Inṭilaqê. Metafora “Mêş” di Quranê de, me vedixwîne aramiyê di polîtîkayê de û nermiyê (tewazûyê) di pêwendiyan de.
Ji aliyê civaknasî ve jî, li gorî teoriya nasnameya civakî (Tajfel û Turner), her kom ji bo sînorên xwe yên sembolîk girîngiyeke jiyanî dibîne. Ketina hêzeke mezin bo nav hûdên sembol, nasname û dirûşmeyên koma din an jî mêvandar, tim bi gefa li ser nasnameyê re rû bi rû dimîne. Iraq, bi hemû cudahî û qelsiyên xwe yên di polîtîkaya stratejîk a Arbaînê de, hîn jî “xwedîmal” e di vê şahîniya cîhanî de.
Eger mêvanên bi hêz ên wek Îranê, nîşanên mêvandariya Iraqî kêm bibînin an jî piştguh bikin, du peyamên xerabker digihêjin guhê guhdarên Iraqî û cîhanî: Yekem, Arbaîn ber bi “Îranîbûnê” an jî “destserkirina jeopolîtîk” ve diçe. Duyem, Iraq nikare nasnameya xwe di vî bûyerî de biparêze. Her du peyam jî, tê wateya tunekirina hêza nerm a Erbaînê û veguherandina wê ji diyardeyeke yekîtiyê ber bi qada pêşbaziya nasnameyan ve.
Arbaîn wê çaxê digihîje armanca xwe ya xwînxwaziyê û xurtkirina eniya berxwedanê ku:
- Xwedîtiya manewî ya Iraqê li ser vî bûyerî were parastin û xurtkirin.
- Modela pêwendiyê ji “Rêveberiyê” biguhere “Beşdariyê”.
- Metafora quranî ya “Mêş”, wekî hişyariya li hember lezgînî û quretiya rêveberiyê, bibe rêberê hemû çalakvanan.
- Sînorên nasnameyî yên mêvandar, wekî xeta sor a pêwendiyên navçandî were dîtin.
Sira mayîndebûna Îranê di vê diyardeya şaristaniyê de, pejirandina rola “tehrîkkerê veşartî” (hêza palder) û hêsankarê vegotina Iraqê ye, ne ya lîstikvana sereke. Mînak, dirûşme û nêzîkatiya Erbaînî ya “Iraqeke xurt û berxwedêr”, hem nasnameya Iraqî li ber çavan digire, hem daxwaza Iraqî ye, hem jî yek ji parçeyên herî girîng ên pênûsa (pazel) eniya berxwedanê û di dawiyê de xwînxwaziyê ye. Girîng e ku bal were kişandin ser cudahiya di navbera polîtîkayên hatine ragihandin û polîtîkayên hatine pêkanîn.
Dawiya peyamê /
Etîket:
Îraq
Îran
Eniya Berxwedanê
Erbayn
Nasnameya Civakî
Your Comment