Eşkerebûna beşdarbûna nêzîkî 1000 welatiyên Îtalyayê di komkujiya Xezeyê de / Rager li ser beşdarbûna welatiyên vî welatî di tawanên Xezeyê de

Li gorî ragihandina Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Belgeyên fermî yên Wezareta Cenga rejîma Siyonîst ku nû hatine weşandin, eşkere dikin ku 928 welatiyên Îtalyayî di komkujiyên Siyonîstan li Xezzeyê de beşdar bûne.
Daxuyaniya Wezareta Cenga Îsraîlê destnîşan dike ku ev kes di navbera Cotmeha 2023 û Adara 2025-an de di kuştina gelê Xezzeyê de beşdar bûne.
Li gorî vê saziyê, leşkerên artêşa Îsraîlê ji bo derbasbûna qursên vejînê û valakirina derûnî piştî beşdarbûna di şerê Xezzeyê de hatine Îtalyayê, ku li gorî raxeran, destnîşan dike ku astên hevkariyê di navbera Rom û Tel Avîvê de berdewam in; mijareke ku helwesta fermî ya Îtalyayê li hember şer dike pirsê.
Stefania Ascari, endama Parlamena Îtalyayê, ragihand ku di Îlona borî de daxwaznameyek ji Wezîrên Karên Derve û Hundir ên Îtalyayê re şandiye da ku hikûmet ji hebûna welatiyên vî welatî di artêşa Îsraîlê de agahdar bike.
Ascari got: Armanca vê kiryarê ew e ku hikûmeta Îtalyayê ji rola welatiyên xwe di tawanên şer û tawanên li dijî mirovahiyê li Xezeyê de agahdar bibe.
Ascari ji rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re got: Bersivek ji Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îtalyayê wergirtiye ku tê de rave kiriye ku ew agahiyên li ser van kesan nîne û Îsraîl navê leşkerên ku li Xezzeyê xizmetê dikin, eşkere nake.
Ascari di bersiva xwe de ji berpirsên Îtalyayî re got: "Vêca bes e ku hûn bibêjin tu tişt nizanin da ku xwe ji berpirsiyariyê dûr bixin." Ev parlamentera Îtalyayê diyar kir ku Peymana Qedexekirin û Cezakirina Tawana Komkujiyê ya Îtalyayê, ne tenê kirdeyên komkujiyê, belkî hevkarên wan jî ceza dike. Wê her wiha got ku divê hikûmet di vê mijarê de "berpirsiyariyên xwe bipejirîne. Mafê me heye ku em bizanibin welatê me heta çi astê di komkujiyê de tevlî bûye."
Ev hejmar li asta navneteweyî, hesasiyeta siyasî û qanûnî zêdetir dikin, ji ber ku rêxistinên mafên mirovan û pisporên navneteweyî, di nav de raportora taybet a Neteweyên Yekbûyî Francesca Albanese, her tim li ser êrîşên giran hişyarî didin û daxwaza lêpirsînên serbixwe li ser kirina tawanên navneteweyî li Xezzeyê dikin.
.......................
Dawiya peyamê /
Etîket:
Siyonîst
Fîlîstîn
Rejîma Siyonîst
Îtalya
Şerê Xezzeyê
Neteweyên Yekbûyî
Rom
Your Comment