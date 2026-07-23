Fraksiyona Dilsoz a Berxwedanê:Gavên nîşanî yên hikûmeta Lubnanê xapandina raya giştî ne / Artêşa rejîma Siyonîst ji tu herêmê paşve nekişiyaye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Fraksiyona Dilsoz a Berxwedanê (Wafa lil-Muqawama)di Parlamentoya Lubnanê de bi daxuyaniyekê, rexneke tund li gavên dawî yên hikûmeta vê welatê kir.
Fraksiyonê diyar kir ku van gavên nîşanî yên hikûmetê nikarin gel bixapînin û wan wekî hewldanek eşkere ya xapandin û afirandina xeyalê pênase kir.
Di daxuyanîyê de hat gotin: “Artêşa neteweyî ya me di nav gelê xwe de amade bû û li wan herêman ku dijmin bi saya fedakariyên şervanên berxwedanê nikarîbû wan dagir bike, cihgirtina xwe bihêztir kir.”
Fraksiyonê herwiha zêde kir: “Artêşa rejîma dagirker ji tu herêma dagirkirî paşve nekişiyaye, û gulebarankirina artêşa Lubnanê ji aliyê rejîma dagirker ve jî rûreşiyeke nû ji bo hikûmetê ye.”
Di daxuyanîyê de herwiha hat gotin: “Em careke din dijberiya xwe li dijî danûstandinên rasterast û peymana çarçoveyê îlan dikin û bal dikişînin ser pêşîniya paşvekêşana tevahî ya rejîma dagirker. Peymana 27ê Gulanê 2024 û biryara 1701 divê bi tenê li başûrê Lîtanî were cîbicîkirin. Her nêzîkbûnek li ser çekên berxwedanê li derveyî vê herêmê divê tenê piştî paşvekêşana dijmin û li gorî lihevhatinên neteweyî be.”
Di dewamê de hat gotin: “Her nêzîkbûnek li ser çekên berxwedanê divê li gorî sondname û daxuyaniya wezaretê, di çarçoveya stratejiya ewlehiya neteweyî de be. Herwiha berdewamkirina siyaseta hilweşandina gundan ji aliyê dijmin ve jî beşek ji projeya wî ya berfirehkirina dagirkeriyê ye ku armanca wê neasayîkirina jiyanê li vê herêmê ye.”
Roja borî, piştî ku hêzên artêşa Lubnanê li herêma Zawtar al-Garbî li başûrê welêt cih girtin, Serokwezîr Nawaf Salam, bi Michel Menassa, Wezîrê Parastinê, û Hassan Odeh, Serokê Stafa Artêşa Lubnanê re çûn wê herêmê. Armanca vê serdanê seredana herêmê û nirxandina pêvajoya cihgirtina artêşê bû. Nawaf Salam di vê serdanê de ala Lubnanê li meydana herêmê rakir.
Di heman çarçoveyê de, torê Al Mayadîn ragihand ku artêşa rejîma Siyonîst di gelek karûbarên operasyonî yên têkildarî vegera niştecihên herêma Zawtarê bo malên xwe de astengiyan afirandiye.
Ji aliyê din ve, rojnameya Siyonîst Maariv îdia kir ku ketina artêşa Lubnanê hin gundan li navçeya Nabatiyê ji bo ewlehiya Îsraîl girîngiyeke mezin tune.
Dawiya peyamê.
Your Comment