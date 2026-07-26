Bersiva Rêberê Mezin a ji bo nameya peymanê ya Sekreterê Giştî û têkoşerên Hizbullahê yê Lubnanê

Li gorî nûçeya ajansa Tesnimê, Hucet-ul-Îslam Seyîd Mûçteba Xaminêyî, di bersiva nameya beyat û dilsoziya Sekreterê Giştî û têkoşerên bawermend û wêrek ên Hizbullahê de, bal kişand ser pêşengiya Hizbullahê di têkoşîna li dijî dijminê sîyonîst û îlhamdarkirina wan ji bo gelên azadîxwaz ên cîhanê ji bo rizgariya ji zordariya istikbara cîhanî; wî li ser berdewamiya polîtîkaya stratejîk a Îranê ya di parastina têkoşerên Lubnanê de tekez kir û diyar kir: “Komara Îslamî ya Îranê, parastina yekparçeyiya axa Lubnanê û rakirina temam û bê şert û merc a destdirêjiya rejîma sîyonîst, wekî şertê yekem ê têgihîştina dawîanîna li şerê sepandî yê li dijî Amerîkaya dagirker dîtiye.”
Naveroka bersiva Rêberê Mezin:
Bi navê Xwedayê mezin û dilovan
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً…» (Ey kesên ku we bawerî aniye! Bi wan kesên ji kafiran re ku nêzîkî we ne, şer bikin û bila ew di we de hişkiyê bibînin…) [1]
Hucet-ul-Îslam wel-Muslimîn birêz Şêx Neîm Qasim (dam-ezzehu),
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê yê Lubnanê û hemû fermandar û têkoşerên canfîda, sebirkar û berxwedêr ên Hizbullahê,
Es-selamu aleykum cemîan ve rehmetullah.
Nameya we birayên min û zarokên min, têkoşerên bawermend û wêrek ên Hizbullahê ya serbilind, ku peyama sebir û berxwedanê ya ji bo bilindkirina peyva Xwedê, baweriya bi sozên Qurana mezin û armancên rûmet-afirîner ên Îmam Xumeynî û Qaidê Şehîd Ayetullah el-Uzma Xaminêyî (rizvan-ullah-u-teala-aleyhima) hildigirt, cihê pesin û rêzgirtinê ye.
Îro ku gelên cîhanê ji zilm û bêdadîya dewleta Amerîka û sîyonîstên tawankar û tinekerên çandinî û nifşan bêzar bûne, tu rêyeke din ji bilî cîhad û berxwedanê li pêş nemaye. Berdewamiya li vê rêyê, dê serkeftina sozdarî ya Xwedê bike para têkoşerên rêya heqê: «…وَكَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (û alîkarîkirina bawermendan li ser me mafek bû). [2]
Niha ku Hizbullahê Lubnanê wekî pêşengê komên cîhadî li hember êrîşa hovane ya rejîma sîyonîst û piştgirên wê, wekî zinarekî zexm radiweste, ev berxwedan bûye peyameke îlham-bexş ji bo gelên azad ên cîhanê di rêya rizgariya ji zilm û stemkariya istikbara cîhanî û destnîşankiriyên wê de. Bêguman beşeke girîng a vê destkeftiya mezin, deyndarê sebir, necabet, fedakarî û hevkariya gelê Lubnanê bi taybetî ya herêma Başûr e.
Komara Îslamî ya Îranê jî di çarçoveya xeta Rêberê Mezin û Şehîdê Şoreşê Îmam Seyîd Elî Xaminêyî (rizvan-ullah-u-teala-aleyh) de, parastina van têkoşerên bindest û serkeftî wekî polîtîkaya xwe ya stratejîk diyar kiriye û parastina yekparçeyiya axa Lubnanê û rakirina temam û bê şert û merc a destdirêjiya rejîma sîyonîst, wekî şertê yekem ê têgihîştina dawîanîna li şerê sepandî yê li dijî Amerîkaya dagirker daniye.
Silav û rehmeta Xwedayê mezin li ser şehîd, birîndar û malbatên wan ên sebirkar, li ser koçberên fî sebîlîllah ên ku tengasiyan li ser xwe hêsan kirin. Silav li ruhê pîroz ê Seyîd-uş-Şuhedayê Hizbullahê, Seyîd Hesen Nesrullah û hemû fermandarên berê yên berxwedanê û hevalên wî yên şehîd (revan-ullah-u-teala-aleyhim-ecmeîn) be, yên ku gihayê berxwedana îslamî veguherandin dareke bi heybet ku rehên wê zexm û şaxên wê li ezmanan in; têkoşerên ku bi cîhad û berxwedana xwe, rûmet û serbilindiya Lubnanê di cîhana îslamê de anîne holê.
Di dawiyê de hêvîdar im bi bereketa duaya xêr a Pêşewayê me (ecell-ullah-u-teala-ferec-eh-şerîf), her cure kerem û lutfên îlahî bibin para hemû têkoşer, şehîd, gazî, koçber û malbatên wan ên sebirkar.
«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» (Û em dixwazin ku li ser wan kesên ku li ser rûyê erdê hatine bêhêzkirin, kerem bikin û em wan bikin pêşewayên gelan û em wan bikin mîratgirên erdê). [3]
Wes-selamu aleykum ve rehmetullahi ve berekatuh.
Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî
______________________
[1] Sûreya Tewbe, ayeta 123
[2] Sûreya Rûm, ayeta 47
[3] Sûreya Qesas, ayeta 5
“Rêberê Mezin ê Komara Îslamî ya Îranê bersiva nameya peymana (bey’etê) ya Sekreterê Giştî û têkoşerên Hizbullahê ya Lubnanê da.”
Li gorî nûçeya ajansa Tesnimê, Hucet-ul-Îslam Seyîd Mûçteba Xaminêyî, di bersiva nameya beyat û dilsoziya Sekreterê Giştî û têkoşerên bawermend û wêrek ên Hizbullahê de, bal kişand ser pêşengiya Hizbullahê di têkoşîna li dijî dijminê sîyonîst û îlhamdarkirina wan ji bo gelên azadîxwaz ên cîhanê ji bo rizgariya ji zordariya istikbara cîhanî; wî li ser berdewamiya polîtîkaya stratejîk a Îranê ya di parastina têkoşerên Lubnanê de tekez kir û diyar kir: “Komara Îslamî ya Îranê, parastina yekparçeyiya axa Lubnanê û rakirina temam û bê şert û merc a destdirêjiya rejîma sîyonîst, wekî şertê yekem ê têgihîştina dawîanîna li şerê sepandî yê li dijî Amerîkaya dagirker dîtiye.”
Your Comment