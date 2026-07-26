Serokê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê:Em ne li pey kirina çalakiyeke leşkerî li Lubnanê ne / Kaosa Lubnanê rasterast bandorê li Sûriyê dike

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA–Ehmed el-Şer‘، Serokê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê، di hevpeyvînekê de bi El Cezîre re helwêstên welatê xwe li ser pêşveçûnên herêmê، têkiliyên bi welatên cîran û hin dosyeyên navxweyî rave kir.
El-Şer‘ diyar kir ku Sûriye tu celeb çalakiya leşkerî di nav Lubnanê de naxwaze û bi hikûmeta Lubnanê re dixebite da ku çareseriyên ku bibin sedema avakirina ewlehiyê li wê welatê peyda bikin.
Wî zêde kir ku çareseriya pirsgirêka Lubnanê tenê ne ya ewlehiyê ye، lê ew li pey çareseriyek berfireh ji bo krîza Lubnanê ne.
Wî herwiha got ku her cure kaos an bêserûberî li Lubnanê rasterast bandorê li ser Sûriyê dike.
Serokê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê piştgirî da ku çek tenê di destê dewleta Libnanê de be û biryarên şer an aştiyê jî bi tenê ji aliyê wê dewletê ve werin girtin.
El-Şer‘ got ku Sûriye ji berfirehbûna şer li herêmê xemgîn e، ji pevçûna bi Îsraîlê dûr dimîne û di vê pevçûnê de tu berjewendiyek nabîne.
Wî diyar kir ku ew bi beşdariya hin welatan dixebitin da ku bi Îsraîlê re bigihîjin peymaneke ewlehiyê. Li gorî wî، heke ev peyman serkeftî be، dê bibe pêşgotinek ji bo aştiyek berfireh، bêyî ku Sûriye mafê xwe yê serweriya li ser Golanê dagirkirî ji dest bide.
Di beşa din a hevpeyvînê de، El-Şer‘ got ku rakirina cezayên aborî yên li ser Sûriyê، bêyî ku navê wê welatê ji lîsteya welatên piştgirê terorê were rakirin، tu feydeyê tune.
Wî herwiha got ku di bicihanîna peymana bi Kurdan re hêdîtî û derengmayîn heye، lê dîsa jî hêvîya wan li ser vê peymanê heye.
Serokê Hikûmeta Demkî ya Sûriyê herwiha diyar kir ku ji bo birêvebirina dosyeya windabûyan، li gorî standardên navneteweyî û bi hevkariya welatên xwedî ezmûn، komîteyek hatiye avakirin.
Di beşeke din a hevpeyvînê de، Ehmed el-Şer‘ got ku têkiliyên Şamê bi Iraqê re berdewam baştir dibin.
Wî herwiha diyar kir ku Şam hîn jî şêwirmendiya xwe bi Rûsan re li ser paşeroja bingehên leşkerî yên wan li Sûriyê qedandî nake.
El-Şer‘ got ku lêkolîna derbarê bûyera qezaya dawî li Dêrezorê de berdewam e û gengaz e ku ew bûyer qezayek asayî be.
…………………..
Dawiya peyamê
Etîket:
- Sûriye
- Terorîzm
- Lubnan
- Iraq
Your Comment