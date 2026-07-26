Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê:Erebistana Siûdî ji têkçûna Amerîkayê ders negirtiye

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Ebdulewahid Ebû Ras, Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê, di hevpeyivînekê de bi ajansa nûçeyan a Yemenî Saba re, rewşa niha û nêzîkatiya rejîma Siûdî li hember Yemenê analîz kir.
Ebû Ras tekez kir: "Rejîma Siûdî di qonaxa borî de xwe bi xwediyên xwe yên Amerîkî ve girê dabû û di vê şertbendiyê de têkçû; îro jî xwe bi leşkerên kirê û dûmbikên xwe yên navxweyî ve girêdaye û bêguman dê têkçûneke zoratir bikişîne."
Wî diyar kir: "Kesê ku di şertbendiya li ser xwediyên xwe de têkçûbe, di şertbendiya li ser xulamên xwe û girêdana bi wan ve dê ziyaneke meztir bibîne."
Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê tekez kir: "Amerîka bi hemû hêz û qubûriya xwe, di serdemên borî de ji gihîştina armancên xwe yên ji bo çokandinê miletê Yemenê bêhêz ma û bi riswayî û têkçûyî vekişiya; lê dîsa jî, rejîma Siûdî ders negirt."
Ev berpirsiyarê Yemenî got: "Israra rejîma Siûdî li ser domandina abloqeya Yemenê, destdirêjkirina dewlemendiyên wê û perçekirina tevna civakî ya Yemenê, dê encamên xirab li ser aboriya Siûdî bike."
Ebû Ras di dawiyê de diyar kir ku "abloqe li hember abloqeyê" hevkêşeyeke pêkhatî ye û kêrhatîbûna xwe îsbat kiriye û "tundî li hember tundiyê" jî wek tîra dawî (tenûra rehmê) ye li ser aboriya Siûdî.
..............
Dawiya peyamê/
Etîket:
Rejîma Siûdî
Yemen
Amerîka
Yemen
Rejîma Siûdî
Your Comment