  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê:Erebistana Siûdî ji têkçûna Amerîkayê ders negirtiye

26 July 2026 - 22:10
News ID: 1845479
Source: kmr.abna24.com
Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê:Erebistana Siûdî ji têkçûna Amerîkayê ders negirtiye

Ebdulewahid Ebû Ras, Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê, bi tekezkirina ku Amerîka di şerên berê yên li dijî Sanayê de têkçûye û nekariye bigihîje armancên xwe, got ku Siûdî hê jî ji vê yekê ders negirtine. Wî bi îşareta ku rejîma Siûdî piştî têkçûna xwe ya ve girêdana bi Amerîkayê re, niha xwe bi leşkerên kirê yên navxweyî ve girêdaye, tekez kir ku abloqe li hember abloqeyê kêrhatîbûna xwe îsbat kiriye û zêdekirina tundiyê li hember zêdekirina tundiyê, dê bibe tîra dawî li ser aboriya Siûdî.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Ebdulewahid Ebû Ras, Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê, di hevpeyivînekê de bi ajansa nûçeyan a Yemenî Saba re, rewşa niha û nêzîkatiya rejîma Siûdî li hember Yemenê analîz kir.

Ebû Ras tekez kir: "Rejîma Siûdî di qonaxa borî de xwe bi xwediyên xwe yên Amerîkî ve girê dabû û di vê şertbendiyê de têkçû; îro jî xwe bi leşkerên kirê û dûmbikên xwe yên navxweyî ve girêdaye û bêguman dê têkçûneke zoratir bikişîne."

Wî diyar kir: "Kesê ku di şertbendiya li ser xwediyên xwe de têkçûbe, di şertbendiya li ser xulamên xwe û girêdana bi wan ve dê ziyaneke meztir bibîne."

Cîgirê Wezîrê Karûrê Derve yê Yemenê tekez kir: "Amerîka bi hemû hêz û qubûriya xwe, di serdemên borî de ji gihîştina armancên xwe yên ji bo çokandinê miletê Yemenê bêhêz ma û bi riswayî û têkçûyî vekişiya; lê dîsa jî, rejîma Siûdî ders negirt."

Ev berpirsiyarê Yemenî got: "Israra rejîma Siûdî li ser domandina abloqeya Yemenê, destdirêjkirina dewlemendiyên wê û perçekirina tevna civakî ya Yemenê, dê encamên xirab li ser aboriya Siûdî bike."

Ebû Ras di dawiyê de diyar kir ku "abloqe li hember abloqeyê" hevkêşeyeke pêkhatî ye û kêrhatîbûna xwe îsbat kiriye û "tundî li hember tundiyê" jî wek tîra dawî (tenûra rehmê) ye li ser aboriya Siûdî.

..............

Dawiya peyamê/

Etîket:
Rejîma Siûdî
Yemen
Amerîka
Yemen
Rejîma Siûdî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha