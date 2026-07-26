Hûsiyan li Derya Sor êrişî tesîsên petrolê yên Siûdiyê kir

NAVENDA NÛÇEYAN
Hûsiyan tesîsên petrolê yên girêdayî Şîrketa Aramko ya Siûdiyê li Cazan û Yenbi hedef girt, Hêzên Yemenê jî êrişî xalên Hûsiyan li Meireb û El Cewif kir.
Hûsiyan ragihand ku wan îro xalên girêdayî Şîrketa Aramko ya Siûdî li benderên Cazan û Yenbi yên li ser perava Deryaya Sor hedef girt.
Berdevkê Leşkerî yê Hûsiyan Yihya Serîî diyar kir ku wan tesîsê petrolê yên Siûdî hedef girt, 2 çavkaniyên bazirganiyê li Asyayê jî destnîşan kirin ku di encamê wê de xalên depokirina sotemeniyê û petrolê li Cazan zirar çêbûn.
Li beramberî vê yekê, li gorî berpirsyarên Yemenî, hikûmeta Yemenê jî xalên ku Hûsiyan jê roket, balafirên bê mirov û depoyên çekan ên li Parêzgehên Meireb û El Cewif avêtin, hedef girtin.
Ev êriş piştî ku Hûsiyan dorpêça deryayî ya li ser Siûdî ferz kir û gafên ku ji bo hedefgirtina tesîsên petrolê xwarin pêk hat. Metirsî hene ku êrişên li ser nifta cîhanî berfireh bibin û pê re jî bihayên wan bê bilindkirin.
Your Comment