“Îdiaya henekî (pêkenok a) ya Infantino: Me du welatên di nava şer de bi hev re kirin yek û Îran bêyî tu bûyerekê derbasî Amerîkayê bû!”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Cîanî Infantîno, Serokê FIFAyê bi weşandina daxuyaniyeke berfireh di torên civakî de, bersiv da wan rexneyên li ser performansa FIFAyê di Kûpaya Cîhanî ya 2026an de hatine girtin û bi awayekî taybet bal kişand ser mijara Îranê û awayê amadebûna vê tîmê li Amerîkayê.
Serokê FIFAyê derbarê rexneyên li ser awayê pêşwazîkirina tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê li Amerîkayê, bi şîroveyeke ecêb îdia kir: “Cîhana me pêwîstî bi evînê heye, ne bi kînê; bi lêborînê heye, ne bi dubendiyê; bi şahiyê heye, ne bi şînê. Di demekê de ku hûn kînê belav dikin, me bêwestan kar kir ku em du welatên di nava şer de bi hev re yek bikin! Îran bêyî tu bûyer an pevçûnekê ket Amerîkayê. Dema ku tîma Îranê dest bi lîstikê kir, hemû dirûşmeyên li dijî wan bûn yek. Alîgiran piştgiriya tîma neteweyî kirin. Ev ne girêdayî siyasetê ye. Futbol derbarê yekîtiyê de ye, ne dubendiyê. Futbol ji kîn û cudakariyê mezintir e. We behsa çend kesên ku vîzeya wan hat redkirin kir, lê we wan bi milyonên ku ji seranserê cîhanê vîze wergirtin, piştguh kir. Futbol cîhanê dike yek û ev havînê bi awayekî berbiçav ev mijar hat îsbatkirin.”
Berevanîkirina ji biryarên nakokbar
Infantîno di berdewamiya axaftina xwe de li ser rexneyên têkildarî dadweriyê û dosyeya Folarin Balogun (êrîşkarê Amerîkayê ku cezayê wî piştî peywendiyeke telefonî ya Trump hat betalkirin) wiha bersiv da: “Biryarên nakokbar ên dadweriyê an biryarên dîsîplînê yên ecêb, wekî şaş girtina qerta sor û zer, an biryarên ji bo necezaykirina lîstikvanan di rewşên taybet de, li hinek ji lîgên herî mezin ên cîhanê belav û hatine pejirandin. Balkêş e ku heman ew welatên ku van rêkarên hanê bikar tînin, niha wan rexne dikin.”
Ew di dawiyê de bi dengekî rexnegir ji dijberên FIFAyê re got: “Kesên ku dem û enerjiya xwe ji bo kînbûna li hemberî me xerc dikin, ji kerema xwe re bîskekê bifikirin, medîtasyonê bikin, dua bikin an lîstikeke futbolê temaşe bikin û bi rastî li rûyên wan, çavên wan û hestên wan binerin. Tenê werzişa me ya bedew dikare pêşandaneke wisa awarte biafirîne; pêşandanek ku tê de hemû dibin yek.”
…
Dawiya peyamê
Your Comment